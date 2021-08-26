https://ria.ru/20210826/kuzbass-1747332171.html

На четырех территориях Кузбасса ввели режим "черного неба"

На четырех территориях Кузбасса ввели режим "черного неба" - РИА Новости, 26.08.2021

На четырех территориях Кузбасса ввели режим "черного неба"

Режим неблагоприятных метеоусловий ввели в Кемерово, Новокузнецке, Новокузнецком районе и Прокопьевске, предприятиям рекомендовано сократить выбросы в... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T13:13

2021-08-26T13:13

2021-08-26T13:13

общество

кемеровская область

прокопьевск

новокузнецк

кемерово

новокузнецкий район

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КЕМЕРОВО, 26 авг - РИА Новости. Режим неблагоприятных метеоусловий ввели в Кемерово, Новокузнецке, Новокузнецком районе и Прокопьевске, предприятиям рекомендовано сократить выбросы в атмосферу, сообщается на сайте министерства природных ресурсов и экологии региона."В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией, в городе Кемерово ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленному режиму с 18.00 (14.00 мск) 26.08.2021 до 18.00 (14.00) 27.08.2021", – говорится в сообщении.Также неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Новокузнецке, Прокопьевске и Новокузнецком муниципальном районе."Предприятиям… рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленному режиму с 18.00 (14.00 мск) 26.08.2021 до 18.00 (14.00 мск) 29.08.2021", – уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20210816/finansirovanie-1745952666.html

кемеровская область

прокопьевск

новокузнецк

кемерово

новокузнецкий район

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общество, кемеровская область, прокопьевск, новокузнецк, кемерово, новокузнецкий район, погода