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На четырех территориях Кузбасса ввели режим "черного неба"
На четырех территориях Кузбасса ввели режим "черного неба" - РИА Новости, 26.08.2021
На четырех территориях Кузбасса ввели режим "черного неба"
Режим неблагоприятных метеоусловий ввели в Кемерово, Новокузнецке, Новокузнецком районе и Прокопьевске, предприятиям рекомендовано сократить выбросы в... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T13:13
2021-08-26T13:13
общество
кемеровская область
прокопьевск
новокузнецк
кемерово
новокузнецкий район
погода
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КЕМЕРОВО, 26 авг - РИА Новости. Режим неблагоприятных метеоусловий ввели в Кемерово, Новокузнецке, Новокузнецком районе и Прокопьевске, предприятиям рекомендовано сократить выбросы в атмосферу, сообщается на сайте министерства природных ресурсов и экологии региона."В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией, в городе Кемерово ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленному режиму с 18.00 (14.00 мск) 26.08.2021 до 18.00 (14.00) 27.08.2021", – говорится в сообщении.Также неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Новокузнецке, Прокопьевске и Новокузнецком муниципальном районе."Предприятиям… рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленному режиму с 18.00 (14.00 мск) 26.08.2021 до 18.00 (14.00 мск) 29.08.2021", – уточняется в сообщении.
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общество, кемеровская область, прокопьевск, новокузнецк, кемерово, новокузнецкий район, погода
13:13 26.08.2021
 
На четырех территориях Кузбасса ввели режим "черного неба"

На четырех территориях Кузбасса ввели режим "черного неба" из-за неблагоприятных метеоусловий

© РИА Новости / Елена ПоповаВид города Кемерово
Вид города Кемерово - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Елена Попова
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КЕМЕРОВО, 26 авг - РИА Новости. Режим неблагоприятных метеоусловий ввели в Кемерово, Новокузнецке, Новокузнецком районе и Прокопьевске, предприятиям рекомендовано сократить выбросы в атмосферу, сообщается на сайте министерства природных ресурсов и экологии региона.
"В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией, в городе Кемерово ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленному режиму с 18.00 (14.00 мск) 26.08.2021 до 18.00 (14.00) 27.08.2021", – говорится в сообщении.
Также неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Новокузнецке, Прокопьевске и Новокузнецком муниципальном районе.
"Предприятиям… рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленному режиму с 18.00 (14.00 мск) 26.08.2021 до 18.00 (14.00 мск) 29.08.2021", – уточняется в сообщении.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
16 августа, 16:37
Путин поручил доложить о финансировании программы развития Кузбасса
 
ОбществоКемеровская областьПрокопьевскНовокузнецкКемеровоНовокузнецкий районПогода
 
 
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