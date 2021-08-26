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Пропавшую в Кузбассе шестнадцатилетнюю девушку нашли живой
Пропавшую в Кузбассе шестнадцатилетнюю девушку нашли живой - РИА Новости, 26.08.2021
Пропавшую в Кузбассе шестнадцатилетнюю девушку нашли живой
Пропавшая в Кемерово 16-летняя девочка найдена живой, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T09:25
2021-08-26T09:25
происшествия
кемеровская область
кемерово
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 26 авг - РИА Новости. Пропавшая в Кемерово 16-летняя девочка найдена живой, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.Девочка ушла из дома еще 15 июля текущего года, ее местонахождение родителям длительное время было неизвестно. Поскольку она часто уходила из дома, родители сразу в правоохранительные органы не обратились. Об исчезновении подростка в полицию заявили педагоги учебного заведения, приехавшие проверить семью. Следователи Следственного комитета по Кемеровской области возбудили уголовное дело, ход расследования на личный контроль взял председатель СК России Александр Бастрыкин.Следственно-оперативная группа, в составе которой следователи по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты, отрабатывала все возможные версии исчезновения девочки. Следователи осмотрели частный дом, где она проживает, изъяли предметы, представляющие значение для следствия: мобильный телефон и компьютер. Также установили круг общения подростка, допросили порядка 30 ее одноклассников и знакомых."В ходе оперативно-розыскных мероприятий местонахождение пропавшего подростка установлено, девочка обнаружена в доме родственников ее знакомых, она доставлена к следователю. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства исчезновения несовершеннолетней", – сообщает ведомство.
https://ria.ru/20210825/turisty-1747140355.html
https://ria.ru/20210820/devochka-1746565624.html
кемеровская область
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происшествия, кемеровская область, кемерово, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
09:25 26.08.2021
 
Пропавшую в Кузбассе шестнадцатилетнюю девушку нашли живой

Пропавшую в Кузбассе шестнадцатилетнюю девушку нашли живой в доме родственников ее знакомых

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 26 авг - РИА Новости. Пропавшая в Кемерово 16-летняя девочка найдена живой, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.
Девочка ушла из дома еще 15 июля текущего года, ее местонахождение родителям длительное время было неизвестно. Поскольку она часто уходила из дома, родители сразу в правоохранительные органы не обратились. Об исчезновении подростка в полицию заявили педагоги учебного заведения, приехавшие проверить семью. Следователи Следственного комитета по Кемеровской области возбудили уголовное дело, ход расследования на личный контроль взял председатель СК России Александр Бастрыкин.
Спасатели - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
Вчера, 09:38Туризм
В Хабаровском крае нашли пропавших при сплаве туристов
Следственно-оперативная группа, в составе которой следователи по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты, отрабатывала все возможные версии исчезновения девочки. Следователи осмотрели частный дом, где она проживает, изъяли предметы, представляющие значение для следствия: мобильный телефон и компьютер. Также установили круг общения подростка, допросили порядка 30 ее одноклассников и знакомых.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий местонахождение пропавшего подростка установлено, девочка обнаружена в доме родственников ее знакомых, она доставлена к следователю. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства исчезновения несовершеннолетней", – сообщает ведомство.
Годовалая девочка, пропавшая в Темкинском районе - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 16:12Хорошие новости
Полуторагодовалую девочку, которую искали четверо суток, нашли живой
 
ПроисшествияКемеровская областьКемеровоАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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