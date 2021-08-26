https://ria.ru/20210826/kurily-1747305778.html

Эксперт призвал МИД Японии "читать обновленную российскую конституцию"

Эксперт призвал МИД Японии "читать обновленную российскую конституцию" - РИА Новости, 26.08.2021

Эксперт призвал МИД Японии "читать обновленную российскую конституцию"

Курильские острова являются неотъемлемой частью России, любые споры по этому вопросу стали неактуальными после принятия последних поправок в конституцию РФ,... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T11:02

2021-08-26T11:02

2021-08-26T11:02

политика

япония

курильские острова

игорь коротченко

россия

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Курильские острова являются неотъемлемой частью России, любые споры по этому вопросу стали неактуальными после принятия последних поправок в конституцию РФ, заявил в четверг РИА Новости известный военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Так он прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Кацунобу Като, заявившего, что Токио в ответ на уведомление Москвы о планах провести учебные стрельбы в районе курильского Итурупа выразил ей протест по дипломатическим каналам."Курильские острова – это российская территория, там есть группировка, процесс повышения её боеготовности включает стрельбы и учения. Понятно, что японский МИД традиционно реагирует таким образом, но в данном случае ему можно только порекомендовать читать обновленную российскую конституцию, где вопрос каких-либо споров с Японией по выяснению статуса Курил закрыт раз и навсегда", - сказал Корочтенко.Эксперт отметил, что данные заявления – не более чем ритуальный жест Токио, который в практическом плане не будет иметь никаких "правовых, юридических или иных последствий".Япония претендует на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Их возвращение Токио поставил условием мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи части территорий, но в итоге оппоненты не отказались от изначальных претензий и последующий диалог ни к чему не привел.Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20210818/kurily-1746222181.html

https://ria.ru/20210726/peskov-1742903583.html

https://ria.ru/20210727/kurily-1743061824.html

япония

курильские острова

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, япония, курильские острова, игорь коротченко, россия