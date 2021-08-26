Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210826/kurily-1747305778.html
Эксперт призвал МИД Японии "читать обновленную российскую конституцию"
Эксперт призвал МИД Японии "читать обновленную российскую конституцию" - РИА Новости, 26.08.2021
Эксперт призвал МИД Японии "читать обновленную российскую конституцию"
Курильские острова являются неотъемлемой частью России, любые споры по этому вопросу стали неактуальными после принятия последних поправок в конституцию РФ,... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T11:02
2021-08-26T11:02
политика
япония
курильские острова
игорь коротченко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155075/12/1550751201_0:42:1024:618_1920x0_80_0_0_876e9eb75dce0627574128a123d9a4de.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Курильские острова являются неотъемлемой частью России, любые споры по этому вопросу стали неактуальными после принятия последних поправок в конституцию РФ, заявил в четверг РИА Новости известный военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Так он прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Кацунобу Като, заявившего, что Токио в ответ на уведомление Москвы о планах провести учебные стрельбы в районе курильского Итурупа выразил ей протест по дипломатическим каналам."Курильские острова – это российская территория, там есть группировка, процесс повышения её боеготовности включает стрельбы и учения. Понятно, что японский МИД традиционно реагирует таким образом, но в данном случае ему можно только порекомендовать читать обновленную российскую конституцию, где вопрос каких-либо споров с Японией по выяснению статуса Курил закрыт раз и навсегда", - сказал Корочтенко.Эксперт отметил, что данные заявления – не более чем ритуальный жест Токио, который в практическом плане не будет иметь никаких "правовых, юридических или иных последствий".Япония претендует на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Их возвращение Токио поставил условием мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи части территорий, но в итоге оппоненты не отказались от изначальных претензий и последующий диалог ни к чему не привел.Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20210818/kurily-1746222181.html
https://ria.ru/20210726/peskov-1742903583.html
https://ria.ru/20210727/kurily-1743061824.html
япония
курильские острова
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155075/12/1550751201_73:0:952:659_1920x0_80_0_0_acb227240566715da1281b01ffb04486.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, япония, курильские острова, игорь коротченко, россия
11:02 26.08.2021
 
Эксперт призвал МИД Японии "читать обновленную российскую конституцию"

Главред "Национальной обороны" Коротченко: вопрос споров с Японией по статусу Курил закрыт навсегда

CC BY 2.0 / Peter / DSCF3174_1Курильские острова
Курильские острова - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
CC BY 2.0 / Peter / DSCF3174_1
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Курильские острова являются неотъемлемой частью России, любые споры по этому вопросу стали неактуальными после принятия последних поправок в конституцию РФ, заявил в четверг РИА Новости известный военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Так он прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Кацунобу Като, заявившего, что Токио в ответ на уведомление Москвы о планах провести учебные стрельбы в районе курильского Итурупа выразил ей протест по дипломатическим каналам.
Мыс на побережье Охотского моря на острове Кунашир - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
18 августа, 14:35
"Победителей не судят": японцы призвали забыть о Южных Курилах
"Курильские острова – это российская территория, там есть группировка, процесс повышения её боеготовности включает стрельбы и учения. Понятно, что японский МИД традиционно реагирует таким образом, но в данном случае ему можно только порекомендовать читать обновленную российскую конституцию, где вопрос каких-либо споров с Японией по выяснению статуса Курил закрыт раз и навсегда", - сказал Корочтенко.
Эксперт отметил, что данные заявления – не более чем ритуальный жест Токио, который в практическом плане не будет иметь никаких "правовых, юридических или иных последствий".
Природно-ландшафтный парк Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
26 июля, 12:44
В Кремле ответили на протест Японии из-за поездки Мишустина на Курилы
Япония претендует на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Их возвращение Токио поставил условием мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи части территорий, но в итоге оппоненты не отказались от изначальных претензий и последующий диалог ни к чему не привел.
Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
Сухогруз заходит в бухту Крабовая острова Шикотан - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 11:05
МИД Китая прокомментировал ситуацию вокруг Курильских островов
 
ПолитикаЯпонияКурильские островаИгорь КоротченкоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:44Болгария отправит несколько сотен военных охранять границы от мигрантов
14:41В Казани школы будут охранять сотрудники ЧОП
14:35В Германии предупредили о росте террористической угрозы в Афганистане
14:33На Украине попросили продлить транзит российского газа
14:27В Подмосковье в ДТП с двумя "газелями" погиб мужчина
14:27Мосгорсуд отказался рассматривать вопрос о выдворении Уилана
14:26Кириенко призвал развивать инфраструктуру наукоградов России
14:22США и союзники эвакуировали из Афганистана свыше 95 тысяч человек
14:17В Москве задержали организаторов ячейки "Свидетелей Иеговы"*
14:17Борьба с природными пожарами в Якутии близка к завершению, заявили в МЧС
14:15В Уфе полицейские спасли ребенка, гулявшего по карнизу балкона
14:11Физики впервые наблюдали перемещения атомов в молекулах воды
14:06Twitter не оплатил наложенный в 2020 году штраф, заявили в Роскомнадзоре
14:02Суд оштрафовал Facebook на 15 миллионов рублей
13:57Путин одобрил идею создания музея и пантеона в Беслане
13:56Суд оштрафовал WhatsApp на четыре миллиона рублей
13:55Число природных пожаров в Свердловской области выросло до 60
13:53Суд оштрафовал Twitter на 17 миллионов рублей
13:48Путин призвал решить вопрос с качеством воды в Северной Осетии
13:48Миронов призвал вернуть смертную казнь для террористов и убийц детей
Лента новостейМолния