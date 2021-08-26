https://ria.ru/20210826/krym-1747376361.html

В Крыму выявили группу кондитеров-нелегалов

В Крыму выявили группу кондитеров-нелегалов - РИА Новости, 26.08.2021

В Крыму выявили группу кондитеров-нелегалов

Цех по производству кондитерских изделий, в котором трудились нелегальные мигранты, выявили в Крыму, сообщает пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T16:40

2021-08-26T16:40

2021-08-26T16:40

происшествия

республика крым

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Цех по производству кондитерских изделий, в котором трудились нелегальные мигранты, выявили в Крыму, сообщает пресс-служба МВД республики."Сотрудники полиции выявили цех по производству кондитерских изделий, в котором трудились нелегальные мигранты. Установлено, что на предприятии работали 25 иностранцев, находящихся на территории Российской Федерации с нарушением законодательства", - говорится в сообщении.Полицией установлено 19 фактов нарушения режима пребывания иностранцев, 7 фактов трудовой деятельности без патента и 1 факт отсутствия документов, подтверждающих право на пребывание в РФ.Нелегалам грозит штраф. Кроме того, владелец кондитерского цеха заплатит штраф от 250 до 800 тысяч рублей за незаконное привлечение к труду иностранных рабочих.

https://ria.ru/20210812/khabarovsk-1745437199.html

https://ria.ru/20200529/1572151074.html

республика крым

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика крым, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия