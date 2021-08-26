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В Крыму выявили группу кондитеров-нелегалов
В Крыму выявили группу кондитеров-нелегалов - РИА Новости, 26.08.2021
В Крыму выявили группу кондитеров-нелегалов
Цех по производству кондитерских изделий, в котором трудились нелегальные мигранты, выявили в Крыму, сообщает пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T16:40
2021-08-26T16:40
происшествия
республика крым
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Цех по производству кондитерских изделий, в котором трудились нелегальные мигранты, выявили в Крыму, сообщает пресс-служба МВД республики."Сотрудники полиции выявили цех по производству кондитерских изделий, в котором трудились нелегальные мигранты. Установлено, что на предприятии работали 25 иностранцев, находящихся на территории Российской Федерации с нарушением законодательства", - говорится в сообщении.Полицией установлено 19 фактов нарушения режима пребывания иностранцев, 7 фактов трудовой деятельности без патента и 1 факт отсутствия документов, подтверждающих право на пребывание в РФ.Нелегалам грозит штраф. Кроме того, владелец кондитерского цеха заплатит штраф от 250 до 800 тысяч рублей за незаконное привлечение к труду иностранных рабочих.
https://ria.ru/20210812/khabarovsk-1745437199.html
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республика крым
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происшествия, республика крым, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
16:40 26.08.2021
 
В Крыму выявили группу кондитеров-нелегалов

Управление МВД: в Крыму выявили кондитерский цех, где трудились нелегальные мигранты

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Цех по производству кондитерских изделий, в котором трудились нелегальные мигранты, выявили в Крыму, сообщает пресс-служба МВД республики.
"Сотрудники полиции выявили цех по производству кондитерских изделий, в котором трудились нелегальные мигранты. Установлено, что на предприятии работали 25 иностранцев, находящихся на территории Российской Федерации с нарушением законодательства", - говорится в сообщении.
Здание главной военной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
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Полицией установлено 19 фактов нарушения режима пребывания иностранцев, 7 фактов трудовой деятельности без патента и 1 факт отсутствия документов, подтверждающих право на пребывание в РФ.
Нелегалам грозит штраф. Кроме того, владелец кондитерского цеха заплатит штраф от 250 до 800 тысяч рублей за незаконное привлечение к труду иностранных рабочих.
Браконьерские краболовки с камчатским крабом - РИА Новости, 1920, 29.05.2020
29 мая 2020, 05:34
На Камчатке обнаружили подпольные цеха по производству крабовой продукции
 
ПроисшествияРеспублика КрымМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
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