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Китай разрабатывает проект космостанции в 10 раз больше МКС
Китай разрабатывает проект космостанции в 10 раз больше МКС - РИА Новости, 26.08.2021
Китай разрабатывает проект космостанции в 10 раз больше МКС
Китай в ближайшие пять лет подготовит проект сверхбольшой космостанции, которая будет как минимум в 10 раз больше МКС. Длина проектируемого орбитального... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T12:50
2021-08-26T12:50
2021-08-26T12:50
россия-китай: главное
китай
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 26 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай в ближайшие пять лет подготовит проект сверхбольшой космостанции, которая будет как минимум в 10 раз больше МКС. Длина проектируемого орбитального комплекса будет составлять до километра, пишет Global Times.Эксперты признают, что для разработки проекта предстоит решить множество вопросов. "В частности, необходимо увеличить прочность и срок эксплуатации модулей, поскольку сборка станции на орбите будет вестись достаточно протяженное время. Например, МКС строили 12 лет – с 1998 по 2010 год - и к моменту окончания сборки самые первые модули уже почти отжили свое", - говорит научный сотрудник Китайской академии космических технологий Пан Чжихуа. По его словам, также предстоит решить проблему космического мусора, поскольку риск столкновения с ним у сверхбольшой космостанции будет гораздо выше.
https://ria.ru/20210819/sputniki-1746313769.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай, международная космическая станция (мкс)