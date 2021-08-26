https://ria.ru/20210826/kosmostantsiya-1747327479.html

Китай разрабатывает проект космостанции в 10 раз больше МКС

Китай разрабатывает проект космостанции в 10 раз больше МКС - РИА Новости, 26.08.2021

Китай разрабатывает проект космостанции в 10 раз больше МКС

Китай в ближайшие пять лет подготовит проект сверхбольшой космостанции, которая будет как минимум в 10 раз больше МКС. Длина проектируемого орбитального... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T12:50

2021-08-26T12:50

2021-08-26T12:50

россия-китай: главное

китай

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 26 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай в ближайшие пять лет подготовит проект сверхбольшой космостанции, которая будет как минимум в 10 раз больше МКС. Длина проектируемого орбитального комплекса будет составлять до километра, пишет Global Times.Эксперты признают, что для разработки проекта предстоит решить множество вопросов. "В частности, необходимо увеличить прочность и срок эксплуатации модулей, поскольку сборка станции на орбите будет вестись достаточно протяженное время. Например, МКС строили 12 лет – с 1998 по 2010 год - и к моменту окончания сборки самые первые модули уже почти отжили свое", - говорит научный сотрудник Китайской академии космических технологий Пан Чжихуа. По его словам, также предстоит решить проблему космического мусора, поскольку риск столкновения с ним у сверхбольшой космостанции будет гораздо выше.

https://ria.ru/20210819/sputniki-1746313769.html

китай

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, международная космическая станция (мкс)