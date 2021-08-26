Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210826/kosmostantsiya-1747327479.html
Китай разрабатывает проект космостанции в 10 раз больше МКС
Китай разрабатывает проект космостанции в 10 раз больше МКС - РИА Новости, 26.08.2021
Китай разрабатывает проект космостанции в 10 раз больше МКС
Китай в ближайшие пять лет подготовит проект сверхбольшой космостанции, которая будет как минимум в 10 раз больше МКС. Длина проектируемого орбитального... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T12:50
2021-08-26T12:50
россия-китай: главное
китай
международная космическая станция (мкс)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747326320_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_8d9b08b299e90d0c5ce88b0b6abf9ad7.jpg
МОСКВА, 26 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай в ближайшие пять лет подготовит проект сверхбольшой космостанции, которая будет как минимум в 10 раз больше МКС. Длина проектируемого орбитального комплекса будет составлять до километра, пишет Global Times.Эксперты признают, что для разработки проекта предстоит решить множество вопросов. "В частности, необходимо увеличить прочность и срок эксплуатации модулей, поскольку сборка станции на орбите будет вестись достаточно протяженное время. Например, МКС строили 12 лет – с 1998 по 2010 год - и к моменту окончания сборки самые первые модули уже почти отжили свое", - говорит научный сотрудник Китайской академии космических технологий Пан Чжихуа. По его словам, также предстоит решить проблему космического мусора, поскольку риск столкновения с ним у сверхбольшой космостанции будет гораздо выше.
https://ria.ru/20210819/sputniki-1746313769.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747326320_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_cddbd5f92b8ebb40d85181651c26e303.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
китай, международная космическая станция (мкс)
12:50 26.08.2021
 

Китай разрабатывает проект космостанции в 10 раз больше МКС

© AFP 2021 / Hector RetamalПосетители Шанхайского планетария
Посетители Шанхайского планетария - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© AFP 2021 / Hector Retamal
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай в ближайшие пять лет подготовит проект сверхбольшой космостанции, которая будет как минимум в 10 раз больше МКС. Длина проектируемого орбитального комплекса будет составлять до километра, пишет Global Times.
Эксперты признают, что для разработки проекта предстоит решить множество вопросов. "В частности, необходимо увеличить прочность и срок эксплуатации модулей, поскольку сборка станции на орбите будет вестись достаточно протяженное время. Например, МКС строили 12 лет – с 1998 по 2010 год - и к моменту окончания сборки самые первые модули уже почти отжили свое", - говорит научный сотрудник Китайской академии космических технологий Пан Чжихуа. По его словам, также предстоит решить проблему космического мусора, поскольку риск столкновения с ним у сверхбольшой космостанции будет гораздо выше.
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа, 10:45Россия-Китай: Главное
Китай запустил новую спутниковую группу
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:41В Казани школы будут охранять сотрудники ЧОП
14:35В Германии предупредили о росте террористической угрозы в Афганистане
14:33На Украине попросили продлить транзит российского газа
14:27В Подмосковье в ДТП с двумя "газелями" погиб мужчина
14:27Мосгорсуд отказался рассматривать вопрос о выдворении Уилана
14:26Кириенко призвал развивать инфраструктуру наукоградов России
14:22США и союзники эвакуировали из Афганистана свыше 95 тысяч человек
14:17В Москве задержали организаторов ячейки "Свидетелей Иеговы"*
14:17Борьба с природными пожарами в Якутии близка к завершению, заявили в МЧС
14:15В Уфе полицейские спасли ребенка, гулявшего по карнизу балкона
14:11Физики впервые наблюдали перемещения атомов в молекулах воды
14:06Twitter не оплатил наложенный в 2020 году штраф, заявили в Роскомнадзоре
14:02Суд оштрафовал Facebook на 15 миллионов рублей
13:57Путин одобрил идею создания музея и пантеона в Беслане
13:56Суд оштрафовал WhatsApp на четыре миллиона рублей
13:55Число природных пожаров в Свердловской области выросло до 60
13:53Суд оштрафовал Twitter на 17 миллионов рублей
13:48Путин призвал решить вопрос с качеством воды в Северной Осетии
13:48Миронов призвал вернуть смертную казнь для террористов и убийц детей
13:45ЕР, "Коммунисты России" и "Родина" обсудили борьбу с коронавирусом
Лента новостейМолния