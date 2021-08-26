https://ria.ru/20210826/korruptsiya-1747324705.html

Рязанского губернатора попросили устранить нарушения закона о коррупции

Рязанского губернатора попросили устранить нарушения закона о коррупции - РИА Новости, 26.08.2021

Рязанского губернатора попросили устранить нарушения закона о коррупции

Прокуратура Рязанской области внесла губернатору Николаю Любимову представление об устранении нарушений законодательства в сфере противодействия коррупции,... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T12:39

2021-08-26T12:39

2021-08-26T12:39

происшествия

рязанская область

николай любимов

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РЯЗАНЬ, 26 авг - РИА Новости. Прокуратура Рязанской области внесла губернатору Николаю Любимову представление об устранении нарушений законодательства в сфере противодействия коррупции, виновные уже привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает надзорное ведомство.Отмечается, что прокуратурой в ходе проверки соблюдения требований антикоррупционного законодательства в Контрольно-счетной палате Рязанской области установлено, что ряд гражданских служащих представили неполные и недостоверные сведения о доходах, имуществе и счетах в банковских учреждениях за 2020 год."Прокурором области губернатору Рязанской области внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере противодействия коррупции, по результатам рассмотрения которого шесть виновных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности", - уточняет прокуратура.

https://radiosputnik.ria.ru/20210820/korruptsiya-1746572386.html

рязанская область

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происшествия, рязанская область, николай любимов