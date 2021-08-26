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Рязанского губернатора попросили устранить нарушения закона о коррупции
Рязанского губернатора попросили устранить нарушения закона о коррупции - РИА Новости, 26.08.2021
Рязанского губернатора попросили устранить нарушения закона о коррупции
Прокуратура Рязанской области внесла губернатору Николаю Любимову представление об устранении нарушений законодательства в сфере противодействия коррупции,... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T12:39
2021-08-26T12:39
происшествия
рязанская область
николай любимов
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РЯЗАНЬ, 26 авг - РИА Новости. Прокуратура Рязанской области внесла губернатору Николаю Любимову представление об устранении нарушений законодательства в сфере противодействия коррупции, виновные уже привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает надзорное ведомство.Отмечается, что прокуратурой в ходе проверки соблюдения требований антикоррупционного законодательства в Контрольно-счетной палате Рязанской области установлено, что ряд гражданских служащих представили неполные и недостоверные сведения о доходах, имуществе и счетах в банковских учреждениях за 2020 год."Прокурором области губернатору Рязанской области внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере противодействия коррупции, по результатам рассмотрения которого шесть виновных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности", - уточняет прокуратура.
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происшествия, рязанская область, николай любимов
12:39 26.08.2021
 
Рязанского губернатора попросили устранить нарушения закона о коррупции

Прокуратура попросила губернатора Рязанской области Любимова устранить нарушения закона о коррупции

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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РЯЗАНЬ, 26 авг - РИА Новости. Прокуратура Рязанской области внесла губернатору Николаю Любимову представление об устранении нарушений законодательства в сфере противодействия коррупции, виновные уже привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает надзорное ведомство.
Отмечается, что прокуратурой в ходе проверки соблюдения требований антикоррупционного законодательства в Контрольно-счетной палате Рязанской области установлено, что ряд гражданских служащих представили неполные и недостоверные сведения о доходах, имуществе и счетах в банковских учреждениях за 2020 год.
"Прокурором области губернатору Рязанской области внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере противодействия коррупции, по результатам рассмотрения которого шесть виновных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности", - уточняет прокуратура.
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 16:36В России
В России за полгода с госслужбы из-за коррупции уволили 300 человек
 
ПроисшествияРязанская областьНиколай Любимов
 
 
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