https://ria.ru/20210826/korruptsiya-1747324705.html
Рязанского губернатора попросили устранить нарушения закона о коррупции
Рязанского губернатора попросили устранить нарушения закона о коррупции - РИА Новости, 26.08.2021
Рязанского губернатора попросили устранить нарушения закона о коррупции
Прокуратура Рязанской области внесла губернатору Николаю Любимову представление об устранении нарушений законодательства в сфере противодействия коррупции,... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T12:39
2021-08-26T12:39
2021-08-26T12:39
происшествия
рязанская область
николай любимов
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РЯЗАНЬ, 26 авг - РИА Новости. Прокуратура Рязанской области внесла губернатору Николаю Любимову представление об устранении нарушений законодательства в сфере противодействия коррупции, виновные уже привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает надзорное ведомство.Отмечается, что прокуратурой в ходе проверки соблюдения требований антикоррупционного законодательства в Контрольно-счетной палате Рязанской области установлено, что ряд гражданских служащих представили неполные и недостоверные сведения о доходах, имуществе и счетах в банковских учреждениях за 2020 год."Прокурором области губернатору Рязанской области внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере противодействия коррупции, по результатам рассмотрения которого шесть виновных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности", - уточняет прокуратура.
https://radiosputnik.ria.ru/20210820/korruptsiya-1746572386.html
рязанская область
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происшествия, рязанская область, николай любимов
Рязанского губернатора попросили устранить нарушения закона о коррупции
Прокуратура попросила губернатора Рязанской области Любимова устранить нарушения закона о коррупции