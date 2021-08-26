https://ria.ru/20210826/koronavirus-1747318598.html

В Москве за сутки госпитализировали 494 человека с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 494 человека с COVID-19 - РИА Новости, 26.08.2021

В Москве за сутки госпитализировали 494 человека с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 494 человека с COVID, на ИВЛ находится 281 пациент, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T12:10

2021-08-26T12:10

2021-08-26T12:10

распространение коронавируса

москва

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 494 человека с COVID, на ИВЛ находится 281 пациент, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что в столице за сутки скончались 54 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии