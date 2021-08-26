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В Москве за сутки госпитализировали 494 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 494 человека с COVID-19 - РИА Новости, 26.08.2021
В Москве за сутки госпитализировали 494 человека с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 494 человека с COVID, на ИВЛ находится 281 пациент, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T12:10
2021-08-26T12:10
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москва
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 494 человека с COVID, на ИВЛ находится 281 пациент, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что в столице за сутки скончались 54 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:10 26.08.2021
 
В Москве за сутки госпитализировали 494 человека с COVID-19

Оперштаб: за сутки в Москве госпитализировали 494 пациента с COVID-19, на ИВЛ находится 281 человек

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Сотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 494 человека с COVID, на ИВЛ находится 281 пациент, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В Москве выявлено 1 712 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 494 человека. На ИВЛ находится 281 человек. В городе выздоровели ещё 2 463 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 436 829", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в столице за сутки скончались 54 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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