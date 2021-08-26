https://ria.ru/20210826/koronavirus-1747315669.html
В России выявили 19 630 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 19 630 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 26.08.2021
В России выявили 19 630 новых случаев заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в России выросло за минувшие сутки на 19 630 и достигло 6 824 540, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T11:56
2021-08-26T11:56
2021-08-26T11:56
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746269521_0:75:3049:1790_1920x0_80_0_0_0811f4d6196fc03c9ec18c514a3a08d7.jpg
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России выросло за минувшие сутки на 19 630 и достигло 6 824 540, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) –19 630 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 446 (7,4%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.Добавляется, что за все время в стране было зарегистрировано 6 824 540 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,29%.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746269521_16:0:2747:2048_1920x0_80_0_0_3efd7ce18ea9c28f2b22f8b68f551231.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России выявили 19 630 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 19 630 новых случаев заражения коронавирусом