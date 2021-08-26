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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210826/koronavirus-1747315669.html
В России выявили 19 630 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 19 630 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 26.08.2021
В России выявили 19 630 новых случаев заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в России выросло за минувшие сутки на 19 630 и достигло 6 824 540, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T11:56
2021-08-26T11:56
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России выросло за минувшие сутки на 19 630 и достигло 6 824 540, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) –19 630 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 446 (7,4%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.Добавляется, что за все время в стране было зарегистрировано 6 824 540 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,29%.
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общество, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:56 26.08.2021
 
В России выявили 19 630 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 19 630 новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник в клинической больнице скорой помощи №15 в Волгограде
Медицинский работник в клинической больнице скорой помощи №15 в Волгограде - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России выросло за минувшие сутки на 19 630 и достигло 6 824 540, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) –19 630 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 446 (7,4%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.
Добавляется, что за все время в стране было зарегистрировано 6 824 540 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,29%.
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