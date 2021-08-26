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В России выявили 19 630 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 19 630 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 26.08.2021

В России выявили 19 630 новых случаев заражения коронавирусом

Число случаев COVID-19 в России выросло за минувшие сутки на 19 630 и достигло 6 824 540, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T11:56

2021-08-26T11:56

2021-08-26T11:56

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России выросло за минувшие сутки на 19 630 и достигло 6 824 540, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) –19 630 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 446 (7,4%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.Добавляется, что за все время в стране было зарегистрировано 6 824 540 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,29%.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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