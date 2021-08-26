https://ria.ru/20210826/koronavirus-1747293797.html
В детском лагере в Одессе выявили дельта-штамм коронавируса
В детском лагере в Одессе выявили дельта-штамм коронавируса - РИА Новости, 26.08.2021
В детском лагере в Одессе выявили дельта-штамм коронавируса
Штамм COVID-19 "дельта" подтвердили у 33 человек из детского лагеря "Молодая гвардия" в Одессе, 388 детей на самоизоляции, заявил главный санитарный врач... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T09:41
2021-08-26T09:41
2021-08-26T09:46
распространение коронавируса
в мире
украина
одесса
одесская область
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599252659_0:155:3072:1883_1920x0_80_0_0_394b18c77ee283404d0f747f23fb4ec3.jpg
КИЕВ, 26 авг - РИА Новости. Штамм COVID-19 "дельта" подтвердили у 33 человек из детского лагеря "Молодая гвардия" в Одессе, 388 детей на самоизоляции, заявил главный санитарный врач Одесской области Украины Виталий Гончаров.Вспышка была зафиксирована более недели назад. С тех пор число заболевших несколько раз возрастало. По состоянию на 25 августа в лагере был зафиксирован 81 случай заражения."На самоизоляции 388 детей. Для подтверждения исследований, которые мы провели на штамм коронавируса "дельта", 33 положительных случая (теста - ред.) были отправлены в Центр общественного здоровья... Наши первичные результаты подтвердились. Дальше материал отправлен на верификацию за границу", - сказал Гончаров в эфире телеканала "Украина 24".Всего за минувшие сутки в Одесской области подтвердили 119 случаев коронавируса COVID-19.
https://radiosputnik.ria.ru/20210819/delta-1746309857.html
https://ria.ru/20210818/delta-shtamm-1746250413.html
украина
одесса
одесская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599252659_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e9296558c57e0e02697fe3181bbc798e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, одесса, одесская область, коронавирус covid-19
09:41 26.08.2021 (обновлено: 09:46 26.08.2021)
В детском лагере в Одессе выявили дельта-штамм коронавируса
В детском лагере в Одессе у 33 человек выявили дельта-штамм коронавируса