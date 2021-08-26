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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210826/koronavirus-1747293797.html
В детском лагере в Одессе выявили дельта-штамм коронавируса
В детском лагере в Одессе выявили дельта-штамм коронавируса - РИА Новости, 26.08.2021
В детском лагере в Одессе выявили дельта-штамм коронавируса
Штамм COVID-19 "дельта" подтвердили у 33 человек из детского лагеря "Молодая гвардия" в Одессе, 388 детей на самоизоляции, заявил главный санитарный врач... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T09:41
2021-08-26T09:46
распространение коронавируса
в мире
украина
одесса
одесская область
коронавирус covid-19
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КИЕВ, 26 авг - РИА Новости. Штамм COVID-19 "дельта" подтвердили у 33 человек из детского лагеря "Молодая гвардия" в Одессе, 388 детей на самоизоляции, заявил главный санитарный врач Одесской области Украины Виталий Гончаров.Вспышка была зафиксирована более недели назад. С тех пор число заболевших несколько раз возрастало. По состоянию на 25 августа в лагере был зафиксирован 81 случай заражения."На самоизоляции 388 детей. Для подтверждения исследований, которые мы провели на штамм коронавируса "дельта", 33 положительных случая (теста - ред.) были отправлены в Центр общественного здоровья... Наши первичные результаты подтвердились. Дальше материал отправлен на верификацию за границу", - сказал Гончаров в эфире телеканала "Украина 24".Всего за минувшие сутки в Одесской области подтвердили 119 случаев коронавируса COVID-19.
https://radiosputnik.ria.ru/20210819/delta-1746309857.html
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в мире, украина, одесса, одесская область, коронавирус covid-19
09:41 26.08.2021 (обновлено: 09:46 26.08.2021)
 
В детском лагере в Одессе выявили дельта-штамм коронавируса

В детском лагере в Одессе у 33 человек выявили дельта-штамм коронавируса

© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи у городской инфекционной больницы в Ивано-Франковске, Украина
Машина скорой медицинской помощи у городской инфекционной больницы в Ивано-Франковске, Украина - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Игорь Маслов
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КИЕВ, 26 авг - РИА Новости. Штамм COVID-19 "дельта" подтвердили у 33 человек из детского лагеря "Молодая гвардия" в Одессе, 388 детей на самоизоляции, заявил главный санитарный врач Одесской области Украины Виталий Гончаров.
Вспышка была зафиксирована более недели назад. С тех пор число заболевших несколько раз возрастало. По состоянию на 25 августа в лагере был зафиксирован 81 случай заражения.
Медицинский работник готовит шприц с дозой вакцины против (COVID-19) - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа, 10:02В мире
В ВОЗ назвали фактор, спасающий от смерти при заражении "дельта"-штаммом
"На самоизоляции 388 детей. Для подтверждения исследований, которые мы провели на штамм коронавируса "дельта", 33 положительных случая (теста - ред.) были отправлены в Центр общественного здоровья... Наши первичные результаты подтвердились. Дальше материал отправлен на верификацию за границу", - сказал Гончаров в эфире телеканала "Украина 24".
Всего за минувшие сутки в Одесской области подтвердили 119 случаев коронавируса COVID-19.
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18 августа, 17:24Распространение коронавируса
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Распространение коронавирусаВ миреУкраинаОдессаОдесская областьКоронавирус COVID-19
 
 
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