https://ria.ru/20210826/koronavirus-1747293797.html

В детском лагере в Одессе выявили дельта-штамм коронавируса

В детском лагере в Одессе выявили дельта-штамм коронавируса - РИА Новости, 26.08.2021

В детском лагере в Одессе выявили дельта-штамм коронавируса

Штамм COVID-19 "дельта" подтвердили у 33 человек из детского лагеря "Молодая гвардия" в Одессе, 388 детей на самоизоляции, заявил главный санитарный врач... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T09:41

2021-08-26T09:41

2021-08-26T09:46

распространение коронавируса

в мире

украина

одесса

одесская область

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599252659_0:155:3072:1883_1920x0_80_0_0_394b18c77ee283404d0f747f23fb4ec3.jpg

КИЕВ, 26 авг - РИА Новости. Штамм COVID-19 "дельта" подтвердили у 33 человек из детского лагеря "Молодая гвардия" в Одессе, 388 детей на самоизоляции, заявил главный санитарный врач Одесской области Украины Виталий Гончаров.Вспышка была зафиксирована более недели назад. С тех пор число заболевших несколько раз возрастало. По состоянию на 25 августа в лагере был зафиксирован 81 случай заражения."На самоизоляции 388 детей. Для подтверждения исследований, которые мы провели на штамм коронавируса "дельта", 33 положительных случая (теста - ред.) были отправлены в Центр общественного здоровья... Наши первичные результаты подтвердились. Дальше материал отправлен на верификацию за границу", - сказал Гончаров в эфире телеканала "Украина 24".Всего за минувшие сутки в Одесской области подтвердили 119 случаев коронавируса COVID-19.

https://radiosputnik.ria.ru/20210819/delta-1746309857.html

https://ria.ru/20210818/delta-shtamm-1746250413.html

украина

одесса

одесская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, одесса, одесская область, коронавирус covid-19