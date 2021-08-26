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Китай запустит 36 спутников для прогнозирования стихийных бедствий
Китай запустит 36 спутников для прогнозирования стихийных бедствий - РИА Новости, 26.08.2021
Китай запустит 36 спутников для прогнозирования стихийных бедствий
К концу мая 2023 года Китай планирует запустить 36 низкоорбитальных спутников дистанционного зондирования Земли, предназначенных для прогнозирования стихийных... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T10:55
2021-08-26T10:55
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МОСКВА, 26 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". К концу мая 2023 года Китай планирует запустить 36 низкоорбитальных спутников дистанционного зондирования Земли, предназначенных для прогнозирования стихийных бедствий и мониторинга чрезвычайных ситуаций в городах.Проект запущен во вторник на космодроме "Вэньчан" в провинции Хайнань на юге Китая. Его разработчиком является компания Tianjin Satcom Geohe Technologies.Как заявил заместитель заведующего Центром гидрогеологических и геологических изысканий при Управлении геологической разведки КНР Го Цзяньцян, ожидается, что первый спутник будет запущен в июне 2022 года, а к концу мая 2023 года будут запущены все 36 спутников, которые сформируют группу.Спутники будут предоставлять изображения с высоким разрешением, которые помогут зафиксировать миллиметровые геологические деформации. Это даст возможность прогнозировать обвалы, оползни, оседания и другие геологические катастрофы и тем самым повысить эффективность экстренного реагирования на ЧС в городах.
https://ria.ru/20210723/startapery-1742572586.html
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