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Китай запустит 36 спутников для прогнозирования стихийных бедствий
Китай запустит 36 спутников для прогнозирования стихийных бедствий - РИА Новости, 26.08.2021
Китай запустит 36 спутников для прогнозирования стихийных бедствий
К концу мая 2023 года Китай планирует запустить 36 низкоорбитальных спутников дистанционного зондирования Земли, предназначенных для прогнозирования стихийных... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T10:55
2021-08-26T10:56
россия-китай: главное
китай
москва
космос - риа наука
хайнань
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МОСКВА, 26 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". К концу мая 2023 года Китай планирует запустить 36 низкоорбитальных спутников дистанционного зондирования Земли, предназначенных для прогнозирования стихийных бедствий и мониторинга чрезвычайных ситуаций в городах.Проект запущен во вторник на космодроме "Вэньчан" в провинции Хайнань на юге Китая. Его разработчиком является компания Tianjin Satcom Geohe Technologies.Как заявил заместитель заведующего Центром гидрогеологических и геологических изысканий при Управлении геологической разведки КНР Го Цзяньцян, ожидается, что первый спутник будет запущен в июне 2022 года, а к концу мая 2023 года будут запущены все 36 спутников, которые сформируют группу.Спутники будут предоставлять изображения с высоким разрешением, которые помогут зафиксировать миллиметровые геологические деформации. Это даст возможность прогнозировать обвалы, оползни, оседания и другие геологические катастрофы и тем самым повысить эффективность экстренного реагирования на ЧС в городах.
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китай, москва, космос - риа наука, хайнань
10:55 26.08.2021 (обновлено: 10:56 26.08.2021)
 

Китай запустит 36 спутников для прогнозирования стихийных бедствий

© AP Photo / Xinhua/Wang JiangboЗапуск китайской коммерческой ракеты-носителя Hyperbola-1 ("Шуан Цюсянь-1") компании i-Space
Запуск китайской коммерческой ракеты-носителя Hyperbola-1 (Шуан Цюсянь-1) компании i-Space - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© AP Photo / Xinhua/Wang Jiangbo
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МОСКВА, 26 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". К концу мая 2023 года Китай планирует запустить 36 низкоорбитальных спутников дистанционного зондирования Земли, предназначенных для прогнозирования стихийных бедствий и мониторинга чрезвычайных ситуаций в городах.
Проект запущен во вторник на космодроме "Вэньчан" в провинции Хайнань на юге Китая. Его разработчиком является компания Tianjin Satcom Geohe Technologies.
Как заявил заместитель заведующего Центром гидрогеологических и геологических изысканий при Управлении геологической разведки КНР Го Цзяньцян, ожидается, что первый спутник будет запущен в июне 2022 года, а к концу мая 2023 года будут запущены все 36 спутников, которые сформируют группу.
Спутники будут предоставлять изображения с высоким разрешением, которые помогут зафиксировать миллиметровые геологические деформации. Это даст возможность прогнозировать обвалы, оползни, оседания и другие геологические катастрофы и тем самым повысить эффективность экстренного реагирования на ЧС в городах.
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