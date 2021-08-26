https://ria.ru/20210826/khramy-1747247398.html

"Цены растут, а люди уходят". Храмы РПЦ встали перед сложным выбором

"Цены растут, а люди уходят". Храмы РПЦ встали перед сложным выбором - РИА Новости, 26.08.2021

"Цены растут, а люди уходят". Храмы РПЦ встали перед сложным выбором

Экономические последствия пандемии в стране затронули и религиозные общины. Прежде всего пострадала Русская православная церковь: приходы за последние полтора... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T08:00

2021-08-26T08:00

2021-08-26T11:32

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русская православная церковь

владимир вигилянский

вячеслав клименко

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости, Антон Скрипунов, Никита Бизин. Экономические последствия пандемии в стране затронули и религиозные общины. Прежде всего пострадала Русская православная церковь: приходы за последние полтора года обеднели не только богомольцами, но и материально. К этому добавилась инфляция — подорожала необходимая для богослужений утварь. РИА Новости разбиралось в "церковном ценообразовании"."Прихожан все меньше"Московский храм Василия Исповедника у Рогожской заставы — довольно неприметный. Но там всегда было людно: далеко не все желающие во время воскресной службы умещались в здании. В пандемийную эпоху такого ажиотажа нет.Нет у входа и большого ящика со свечками — любой мог взять сколько угодно в обмен на пожертвование. Теперь их можно приобрести в церковной лавке только по фиксированной цене. Это обескуражило некоторых прихожан."Такие свечки нужно закупать оптом: меньше определенного количества производитель не продаст. А денег у общины сейчас нет", — рассказали в храме.Приход на Рогожке не единственный, по которому ударила пандемия. Прошлой весной церкви по всей стране закрыли почти на три месяца. А затем верующие молились со строгими антиковидными ограничениями. Как следствие — массовый отток людей."Наш храм в центре и всегда был переполнен, особенно на большие праздники. Но в последние месяцы (уже после снятия большинства ограничений. — Прим. ред.) число прихожан не вернулось к доковидным показателям. Их на 20 процентов меньше", — говорит настоятель Татьянинской церкви при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский.Это ощутимо сказалось на приходском бюджете. Российские религиозные общины существуют исключительно на пожертвования — в отличие от некоторых европейских стран, где, например, есть "церковный налог" либо отдельная статья госбюджета. "Речь о коммунальных услугах, персонале — тех же уборщицах — и, конечно же, духовенстве. Часть священнослужителей нашего прихода, в том числе и я, не получают зарплату (благо заняты в других сферах). А все из-за огромной дыры в бюджете, которую с середины прошлого года не можем залатать", — поясняет протоиерей.Дефицит устранить можно двумя способами. Найти спонсора, который будет давать деньги, или повысить сумму "рекомендуемых пожертвований" на свечи, иконы, утварь, а также требы. Но и тут не все просто.Без ценниковЕще 15-20 лет назад в храмах имелись "прайс-листы" на различные требы. В последние годы с этим борются: брать деньги за молитву, согласно канонам, — тяжкий грех. И если человек действительно малоимущий, его окрестят бесплатно.Чаще всего, рассказывают священники, люди сами спрашивают, сколько пожертвовать. Для этого на приходах устанавливают "рекомендуемую сумму". Платить больше или меньше — решают в индивидуальном порядке.Священнослужители подчеркнули, что правило сохранилось даже несмотря на большие убытки общин из-за пандемии. "В нашем районе с весны прошлого года сумма "рекомендуемого пожертвования" не изменилась", — говорит настоятель храма Царственных Страстотерпцев в городе Алексине (Тульская область) Андрей Бухтояров.Другое дело — утварь. Дело в том, что храмы закупают ее у производителей. В первую очередь это необходимые атрибуты для служб: свечи, лампадное масло, вино для причастия. Все это подорожало: что-то на пять процентов, что-то на десять."Например, коробка масла для светильников в прошлом году стоила около тысячи рублей, теперь — 1,1 тысячи", — отмечает отец Андрей.Почти все, кроме вина, общины, как правило, покупают у принадлежащего РПЦ предприятия "Софрино". В декабре патриарх Кирилл призвал московское духовенство приобретать свечи только там, чтобы поддержать общецерковный бюджет.В ряде епархий все необходимое на софринском заводе закупают централизованно, затем распределяют по храмам. Как отмечает духовенство, отпускная цена крупнейшего в стране производителя церковной утвари повысилась, но "в пределах общей по стране инфляции". Информацию подтвердил один из менеджеров предприятия, правда, не уточнив цифры."Привет" от рынкаВопреки заблуждениям, Церковь не отгораживается от внешнего мира и зависит от него, в том числе экономически. Поэтому удорожание сырья в последние месяцы сильно ударило и по общинам."Цены на церковную утварь в начале года и сейчас, конечно, сильно отличаются. Если говорить об изделиях из металла (например, нательные крестики и подсвечники — Прим. ред.), то на 30-40 процентов. Вещи из дерева — на десять", — рассказывает настоятель кафедрального собора Иоанна Кронштадтского в городе Гай (Оренбургская область) священник Максим Бражников.Правда, резкого скачка это не спровоцировало: каждый приход сам устанавливает цену предметов. Как правило, она не ниже себестоимости, но и не сильно выше. Даже сейчас, когда, казалось бы, самое время возместить убытки из-за пандемии."Такого, чтобы суммы выросли в два-три раза, конечно, не было. Подобное немыслимо: как после этого людям в глаза смотреть", — подчеркивает глава информационного отдела Читинской епархии протоиерей Роман Витюк.Приходы лавируют между двумя большими проблемами. С одной стороны, не хватает денег на зарплаты духовенству и "коммуналку". С другой — прихожан стало меньше, и вряд ли они обрадуются удорожанию свечей и икон.Как бы то ни было, общины не прекращают социальное служение: многие епархии все так же реализуют благотворительные проекты, помогают нуждающимся."У нашего храма очень хорошее убранство, приятная территория: беседки, детская площадка. Все это требует затрат на содержание. Но настоятель принял принципиальное решение не повышать сумм добровольных пожертвований. Именно ради людей", — объясняет клирик храма в честь иконы Божией Матери "Целительница" в Краснодаре иерей Вячеслав Клименко.Однако некоторые вещи, по его словам, уже позволить себе нельзя. Например, многие годы на храмовой территории устраивали фестивали, в том числе детские. Теперь на них не хватает средств.

https://ria.ru/20210403/maski-1604023444.html

https://ria.ru/20170729/1499369633.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тульская область, оренбургская область, гай, русская православная церковь, владимир вигилянский, вячеслав клименко, аналитика - религия и мировоззрение