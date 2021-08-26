Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210826/kazan-1747347990.html
В Казани школы будут охранять сотрудники ЧОП
В Казани школы будут охранять сотрудники ЧОП - РИА Новости, 26.08.2021
В Казани школы будут охранять сотрудники ЧОП
Сотрудники частных охранных предприятий будут охранять казанские школы в новом учебном году, сообщила мэрия в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T14:41
2021-08-26T14:41
казань
рустам минниханов
telegram (приложение)
ильсур метшин
россия
ильназ галявиев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737667468_416:551:3076:2047_1920x0_80_0_0_8151a7f99ae471e85f570eadadc2df02.jpg
КАЗАНЬ, 26 авг – РИА Новости. Сотрудники частных охранных предприятий будут охранять казанские школы в новом учебном году, сообщила мэрия в своем Telegram-канале."Главный вопрос, который обсуждался на (августовской педагогической) конференции и который волнует всех родителей, – вопрос безопасности в школах. Как сообщил сегодня на августовском педсовете начальник управления образования Ирек Ризванов, планируется, что в новом учебном году школы будут охранять ЧОПы", - говорится в сообщении.Отмечается, что работу ЧОПов по охране школ будут оплачивать из городского и республиканского бюджетов, с родителей школьников плата за это браться не будет.Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что принято решение о выделении из бюджета республики 457 миллионов рублей на финансирование физической охраны школ первой и второй категорий. Мэр Казани Ильсур Метшин уточнил, что для охраны сотрудниками ЧОПов школ третьей и четвертой категорий средства будут изысканы в городском бюджете.В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.
https://ria.ru/20210811/shkola-1745338658.html
https://ria.ru/20210820/minnikhanov-1746590423.html
казань
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737667468_637:508:2689:2047_1920x0_80_0_0_8d5e991de2f65f7a559dc7489d286464.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
казань, рустам минниханов, telegram (приложение), ильсур метшин, россия, ильназ галявиев
14:41 26.08.2021
 
В Казани школы будут охранять сотрудники ЧОП

Мэрия Казани решила усилить охрану школ города сотрудниками ЧОП после трагедии в городе

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкГосударственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Казанский Кремль" в Казани
Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник Казанский Кремль в Казани - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 26 авг – РИА Новости. Сотрудники частных охранных предприятий будут охранять казанские школы в новом учебном году, сообщила мэрия в своем Telegram-канале.
"Главный вопрос, который обсуждался на (августовской педагогической) конференции и который волнует всех родителей, – вопрос безопасности в школах. Как сообщил сегодня на августовском педсовете начальник управления образования Ирек Ризванов, планируется, что в новом учебном году школы будут охранять ЧОПы", - говорится в сообщении.
Ильназ Галявиев - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа, 14:31
Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе, назвал мотив преступления
Отмечается, что работу ЧОПов по охране школ будут оплачивать из городского и республиканского бюджетов, с родителей школьников плата за это браться не будет.
Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что принято решение о выделении из бюджета республики 457 миллионов рублей на финансирование физической охраны школ первой и второй категорий. Мэр Казани Ильсур Метшин уточнил, что для охраны сотрудниками ЧОПов школ третьей и четвертой категорий средства будут изысканы в городском бюджете.
В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на внеочередном заседании антитеррористической комиссии в Казани - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 17:42
Минниханов о трагедии в Казани: и родители Галявиева тоже ответственны
 
КазаньРустам МиннихановTelegram (приложение)Ильсур МетшинРоссияИльназ Галявиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:19По меньшей мере 28 афганцев, погибших из-за атак в Кабуле, были талибами
06:18В Германии развесили плакаты с Калининградской областью в составе страны
05:36Шесть пострадавших при взрывах в Казахстане находятся в тяжелом состоянии
05:13Взрывы на складах боеприпасов на юге Казахстана прекратились
05:00В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в жилом доме
04:27NBC: США "оценили" одного из лидеров "Талибана"* в пять миллионов долларов
04:10Биолог рассказала, что будет, если ввести вакцину больному COVID-19
04:10Кулеба солгал об эвакуации россиян из Афганистана
04:04В России предложили создать корабельные беспилотники на базе циклолетов
03:59ВМС США испытали вторую ступень двигателя гиперзвуковой ракеты
03:38WSJ: число жертв взрывов в аэропорту Кабула превысило 100 человек
03:26"Роскосмос" прокомментировал инициативу Аксенова об оценке плохих дорог
03:20Названы города-миллионники с максимально доступными школами
03:17СПРН России засекла за полугодие 28 пусков зарубежных баллистических ракет
03:17Юрист предупредила, за что могут оштрафовать велосипедистов
03:15Россия запустит следующую космическую обсерваторию после 2025 года
03:12Россиянам дали 14 советов, как защититься от мошенников
03:10"Рособоронэкспорт" ждет решения Индии о приобретении истребителя Checkmate
03:04В Крыму назвали главного организатора водной блокады
02:45В Екатеринбурге загорелась многоэтажка, есть погибшие
Лента новостейМолния