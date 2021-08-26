https://ria.ru/20210826/kazan-1747347990.html

В Казани школы будут охранять сотрудники ЧОП

В Казани школы будут охранять сотрудники ЧОП - РИА Новости, 26.08.2021

В Казани школы будут охранять сотрудники ЧОП

Сотрудники частных охранных предприятий будут охранять казанские школы в новом учебном году, сообщила мэрия в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T14:41

2021-08-26T14:41

2021-08-26T14:41

казань

рустам минниханов

telegram (приложение)

ильсур метшин

россия

ильназ галявиев

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КАЗАНЬ, 26 авг – РИА Новости. Сотрудники частных охранных предприятий будут охранять казанские школы в новом учебном году, сообщила мэрия в своем Telegram-канале."Главный вопрос, который обсуждался на (августовской педагогической) конференции и который волнует всех родителей, – вопрос безопасности в школах. Как сообщил сегодня на августовском педсовете начальник управления образования Ирек Ризванов, планируется, что в новом учебном году школы будут охранять ЧОПы", - говорится в сообщении.Отмечается, что работу ЧОПов по охране школ будут оплачивать из городского и республиканского бюджетов, с родителей школьников плата за это браться не будет.Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что принято решение о выделении из бюджета республики 457 миллионов рублей на финансирование физической охраны школ первой и второй категорий. Мэр Казани Ильсур Метшин уточнил, что для охраны сотрудниками ЧОПов школ третьей и четвертой категорий средства будут изысканы в городском бюджете.В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.

https://ria.ru/20210811/shkola-1745338658.html

https://ria.ru/20210820/minnikhanov-1746590423.html

казань

россия

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казань, рустам минниханов, telegram (приложение), ильсур метшин, россия, ильназ галявиев