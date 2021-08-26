В Минобороны Британии оценили ситуацию в аэропорту Кабула
Минобороны Британии работает над установлением причин взрыва, произошедшего около аэропорта Кабула
ЛОНДОН, 26 авг - РИА Новости. Минобороны Великобритании работает над установлением произошедшего около аэропорта Кабула и выясняет, как это повлияет на эвакуацию, сообщили РИА Новости в военном ведомстве.
Как сообщил телеканал al-Jazeera со ссылкой на источник в движении "Талибан"*, в результате взрыва у аэропорта Кабула погибли по меньшей мере два человека. Ранее телеканал сообщал о 15 раненых.
"Мы в срочном порядке работаем над установлением того, что произошло, и как это повлияет на текущие усилия по эвакуации", - сказал представитель минобороны.
"Нашей главной заботой остается безопасность нашего персонала, граждан Великобритании и граждан Афганистана. Мы находимся в тесном контакте с США и другими союзниками по НАТО на оперативном уровне по немедленному реагированию на этот инцидент", - отметили в ведомстве.
В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранцев и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.
*Террористическая организация, запрещенная в России.