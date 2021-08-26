Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210826/kabul-1747389734.html
В Минобороны Британии оценили ситуацию в аэропорту Кабула
В Минобороны Британии оценили ситуацию в аэропорту Кабула - РИА Новости, 26.08.2021
В Минобороны Британии оценили ситуацию в аэропорту Кабула
Минобороны Великобритании работает над установлением произошедшего около аэропорта Кабула и выясняет, как это повлияет на эвакуацию, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T17:30
2021-08-26T17:30
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
нато
панджшер (провинция)
минобороны великобритании
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747388874_0:0:2980:1677_1920x0_80_0_0_1b48e45149d9676b670632194ceeabb9.jpg
ЛОНДОН, 26 авг - РИА Новости. Минобороны Великобритании работает над установлением произошедшего около аэропорта Кабула и выясняет, как это повлияет на эвакуацию, сообщили РИА Новости в военном ведомстве.Как сообщил телеканал al-Jazeera со ссылкой на источник в движении "Талибан"*, в результате взрыва у аэропорта Кабула погибли по меньшей мере два человека. Ранее телеканал сообщал о 15 раненых."Мы в срочном порядке работаем над установлением того, что произошло, и как это повлияет на текущие усилия по эвакуации", - сказал представитель минобороны."Нашей главной заботой остается безопасность нашего персонала, граждан Великобритании и граждан Афганистана. Мы находимся в тесном контакте с США и другими союзниками по НАТО на оперативном уровне по немедленному реагированию на этот инцидент", - отметили в ведомстве.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранцев и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210826/afganistan-1747336468.html
сша
панджшер (провинция)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747388874_247:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_a3a621f72efe012f2bf7716bfd2d942a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, талибан, нато, панджшер (провинция), минобороны великобритании, россия
17:30 26.08.2021
 
В Минобороны Британии оценили ситуацию в аэропорту Кабула

Минобороны Британии работает над установлением причин взрыва, произошедшего около аэропорта Кабула

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСитуация у аэропорта Кабула
Ситуация у аэропорта Кабула - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 26 авг - РИА Новости. Минобороны Великобритании работает над установлением произошедшего около аэропорта Кабула и выясняет, как это повлияет на эвакуацию, сообщили РИА Новости в военном ведомстве.
Как сообщил телеканал al-Jazeera со ссылкой на источник в движении "Талибан"*, в результате взрыва у аэропорта Кабула погибли по меньшей мере два человека. Ранее телеканал сообщал о 15 раненых.
Обострение ситуации в Афганистане: какие районы заняли талибы
8 июля, 17:26Инфографика
Обострение ситуации в Афганистане: какие районы заняли талибы
Инфографика
Посмотреть
"Мы в срочном порядке работаем над установлением того, что произошло, и как это повлияет на текущие усилия по эвакуации", - сказал представитель минобороны.
"Нашей главной заботой остается безопасность нашего персонала, граждан Великобритании и граждан Афганистана. Мы находимся в тесном контакте с США и другими союзниками по НАТО на оперативном уровне по немедленному реагированию на этот инцидент", - отметили в ведомстве.
В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранцев и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Бывший президент Афганистана Хамид Карзай и глава совета по нацпримирению Абдулла Абдулла - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
Вчера, 13:32Захват власти в Афганистане талибами
CNN: талибы посадили экс-президента Афганистана под домашний арест
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанНАТОПанджшер (провинция)Минобороны ВеликобританииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:19По меньшей мере 28 афганцев, погибших из-за атак в Кабуле, были талибами
06:18В Германии развесили плакаты с Калининградской областью в составе страны
05:36Шесть пострадавших при взрывах в Казахстане находятся в тяжелом состоянии
05:13Взрывы на складах боеприпасов на юге Казахстана прекратились
05:00В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в жилом доме
04:27NBC: США "оценили" одного из лидеров "Талибана"* в пять миллионов долларов
04:10Биолог рассказала, что будет, если ввести вакцину больному COVID-19
04:10Кулеба солгал об эвакуации россиян из Афганистана
04:04В России предложили создать корабельные беспилотники на базе циклолетов
03:59ВМС США испытали вторую ступень двигателя гиперзвуковой ракеты
03:38WSJ: число жертв взрывов в аэропорту Кабула превысило 100 человек
03:26"Роскосмос" прокомментировал инициативу Аксенова об оценке плохих дорог
03:20Названы города-миллионники с максимально доступными школами
03:17СПРН России засекла за полугодие 28 пусков зарубежных баллистических ракет
03:17Юрист предупредила, за что могут оштрафовать велосипедистов
03:15Россия запустит следующую космическую обсерваторию после 2025 года
03:12Россиянам дали 14 советов, как защититься от мошенников
03:10"Рособоронэкспорт" ждет решения Индии о приобретении истребителя Checkmate
03:04В Крыму назвали главного организатора водной блокады
02:45В Екатеринбурге загорелась многоэтажка, есть погибшие
Лента новостейМолния