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В Минобороны Британии оценили ситуацию в аэропорту Кабула

В Минобороны Британии оценили ситуацию в аэропорту Кабула - РИА Новости, 26.08.2021

В Минобороны Британии оценили ситуацию в аэропорту Кабула

Минобороны Великобритании работает над установлением произошедшего около аэропорта Кабула и выясняет, как это повлияет на эвакуацию, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T17:30

2021-08-26T17:30

2021-08-26T17:30

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

талибан

нато

панджшер (провинция)

минобороны великобритании

россия

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ЛОНДОН, 26 авг - РИА Новости. Минобороны Великобритании работает над установлением произошедшего около аэропорта Кабула и выясняет, как это повлияет на эвакуацию, сообщили РИА Новости в военном ведомстве.Как сообщил телеканал al-Jazeera со ссылкой на источник в движении "Талибан"*, в результате взрыва у аэропорта Кабула погибли по меньшей мере два человека. Ранее телеканал сообщал о 15 раненых."Мы в срочном порядке работаем над установлением того, что произошло, и как это повлияет на текущие усилия по эвакуации", - сказал представитель минобороны."Нашей главной заботой остается безопасность нашего персонала, граждан Великобритании и граждан Афганистана. Мы находимся в тесном контакте с США и другими союзниками по НАТО на оперативном уровне по немедленному реагированию на этот инцидент", - отметили в ведомстве.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранцев и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210826/afganistan-1747336468.html

сша

панджшер (провинция)

россия

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в мире, сша, талибан, нато, панджшер (провинция), минобороны великобритании, россия