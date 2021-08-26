https://ria.ru/20210826/izbienie-1747311601.html

Журналист афганского телеканала заявил, что талибы избили его и оператора

Журналист афганского телеканала заявил, что талибы избили его и оператора - РИА Новости, 26.08.2021

Журналист афганского телеканала заявил, что талибы избили его и оператора

Корреспондент афганского телеканала Tolo News заявил, что его и оператора избили боевики "Талибана"* во время съемки репортажа в столице Афганистана, талибы... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T11:35

2021-08-26T11:35

2021-08-26T11:35

захват власти в афганистане талибами

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Корреспондент афганского телеканала Tolo News заявил, что его и оператора избили боевики "Талибана"* во время съемки репортажа в столице Афганистана, талибы пообещали провести расследование, сообщает сам канал.Отмечается, что талибы избили корреспондента Tolo News Зиара Йаада и его оператора Баэса Маджиди на площади Хаджи Якуб в столице Афганистана в среду, пока они снимали репортаж о росте безработицы в Кабуле."Когда мы снимали репортаж, к нам подошли талибы и, не спросив, кто мы такие, подняли шум и забрали мой телефон и камеру оператора. Мы показали наши удостоверения, но они подошли, ударили нас и стали избивать своим оружием", - рассказал Йаад, которого цитирует канал.Другие афганские журналисты призвали талибов поддержать СМИ.По словам заместителя главы комиссии талибов по вопросам культуры Ахмадуллы Васика, "Талибан"* расследует инцидент с Йаадом."Мы расследуем и решим не только этот инцидент, но и другие вопросы, связанные с журналистами", - заявил Васик, слова которого приводит канал.С тех пор, как "Талибан"* захватил 33 провинции Афганистана, произошло уже несколько случаев избиения журналистов боевиками, сообщает телеканал.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210825/afganistan-1747185445.html

https://ria.ru/20210825/afganistan-1747137685.html

сша

афганистан

россия

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в мире, сша, талибан, афганистан, нато, россия