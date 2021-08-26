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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210826/investitsii-1747325247.html
Инвестиции резидентов ОЭЗ Москвы в I полугодии выросли в 3,6 раза
Инвестиции резидентов ОЭЗ Москвы в I полугодии выросли в 3,6 раза - РИА Новости, 26.08.2021
Инвестиции резидентов ОЭЗ Москвы в I полугодии выросли в 3,6 раза
Объем инвестиций резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" в первом полугодии превысил 11,5 миллиарда рублей, что в 3,6 раза выше... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T12:41
2021-08-26T12:41
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
александр прохоров
владимир ефимов (политик)
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Объем инвестиций резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" в первом полугодии превысил 11,5 миллиарда рублей, что в 3,6 раза выше прошлогоднего уровня, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."За первые полгода 2021 года резиденты ОЭЗ инвестировали в развитие экономики столицы более 11,5 миллиарда рублей. Это в 3,6 раза больше показателя этого же периода прошлого, а также в 1,7 раза больше совокупных вложений за весь 2019 год. Всего же за 15 лет работы московской ОЭЗ инвестиции резидентов превысили 49 миллиардов рублей", – отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба.По данным ДИПП, компании вкладывают средства в развитие и расширение производства, модернизацию оборудования, новые разработки. Благодаря развитию и открытию новых производств город получает налоги и рабочие места. Например, только по итогам прошлого года резиденты создали около 1,3 тысячи рабочих мест, а за все время работы ОЭЗ с 2006 года – более 7 тысяч.Наибольший объем вложений обеспечили в первом полугодии текущего года производители лекарственных препаратов, медицинских изделий и оборудования."Инвестиции производителей лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования за шесть месяцев 2021 года составили более 10 миллиардов рублей. На территории ОЭЗ "Технополис Москва" предприятия развивают свои площадки по выпуску препаратов против онкологических заболеваний, психоневрологических расстройств, кардиологических нарушений, изделий для стомированных больных, медицинского и дезинфекционного оборудования", – рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров.В лидеры по объему инвестиций в развитие и модернизацию производства также вошли предприятия кластера микроэлектроники. Это производители чипов, микросхем, полупроводниковых изделий, которые вложили почти 730 миллионов рублей. Кроме того, более 280 миллионов рублей инвестировали высокотехнологичные производства, которые занимаются, в частности, выпуском досмотрового оборудования, 3D печатью, созданием учебных комплексов для системы образования.
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экономика, александр прохоров, владимир ефимов (политик)
12:41 26.08.2021
 

Инвестиции резидентов ОЭЗ Москвы в I полугодии выросли в 3,6 раза

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Объем инвестиций резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" в первом полугодии превысил 11,5 миллиарда рублей, что в 3,6 раза выше прошлогоднего уровня, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"За первые полгода 2021 года резиденты ОЭЗ инвестировали в развитие экономики столицы более 11,5 миллиарда рублей. Это в 3,6 раза больше показателя этого же периода прошлого, а также в 1,7 раза больше совокупных вложений за весь 2019 год. Всего же за 15 лет работы московской ОЭЗ инвестиции резидентов превысили 49 миллиардов рублей", – отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба.
По данным ДИПП, компании вкладывают средства в развитие и расширение производства, модернизацию оборудования, новые разработки. Благодаря развитию и открытию новых производств город получает налоги и рабочие места. Например, только по итогам прошлого года резиденты создали около 1,3 тысячи рабочих мест, а за все время работы ОЭЗ с 2006 года – более 7 тысяч.
Наибольший объем вложений обеспечили в первом полугодии текущего года производители лекарственных препаратов, медицинских изделий и оборудования.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 11:15Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Москва установила рекорд по экспорту медицинского оборудования
"Инвестиции производителей лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования за шесть месяцев 2021 года составили более 10 миллиардов рублей. На территории ОЭЗ "Технополис Москва" предприятия развивают свои площадки по выпуску препаратов против онкологических заболеваний, психоневрологических расстройств, кардиологических нарушений, изделий для стомированных больных, медицинского и дезинфекционного оборудования", – рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров.
В лидеры по объему инвестиций в развитие и модернизацию производства также вошли предприятия кластера микроэлектроники. Это производители чипов, микросхем, полупроводниковых изделий, которые вложили почти 730 миллионов рублей. Кроме того, более 280 миллионов рублей инвестировали высокотехнологичные производства, которые занимаются, в частности, выпуском досмотрового оборудования, 3D печатью, созданием учебных комплексов для системы образования.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономикаАлександр ПрохоровВладимир Ефимов (политик)
 
 
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