https://ria.ru/20210826/innosortsium-1747327041.html

Инносоциум и Фонд президентских грантов обсудят на ВЭФ работу с НКО

Инносоциум и Фонд президентских грантов обсудят на ВЭФ работу с НКО - РИА Новости, 26.08.2021

Инносоциум и Фонд президентских грантов обсудят на ВЭФ работу с НКО

Фонд Инносоциум и Фонд президентских грантов с целью изучения и обмена лучшими практиками реализации соцпроектов, а также снижения барьеров в деятельности НКО... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T12:48

2021-08-26T12:48

2021-08-26T12:48

владивосток

дальний восток

восточный экономический форум (вэф)

фонд президентских грантов

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Фонд Инносоциум и Фонд президентских грантов с целью изучения и обмена лучшими практиками реализации соцпроектов, а также снижения барьеров в деятельности НКО посвятят день работы Восточного экономического форума, который состоится 2–4 сентября во Владивостоке, Лаборатории НКО, сообщает пресс-офис ВЭФ.В рамках сотрудничества Инносоциума и Фонда президентских грантов была разработана программа по созданию экосистемы для взаимодействия и сотрудничества между представителями государства, бизнеса и НКО и повышению компетенций авторов социальных проектов.В течение всего дня 4 сентября представители дальневосточных НКО будут принимать активное участие в дискуссиях и мастер-классах, представленных на стенде Лаборатории "Инносоциум". Они обсудят возможности и направления для сотрудничества на Дальнем Востоке, способы привлечения ресурсов в свои проекты, подходы к преодолению последствий пандемии в работе НКО, а также обменяются опытом успешного воплощения проектов.К участию в работе стенда приглашены более 50 НКО, чьи проекты направлены на решение социально значимых задач в культуре, здравоохранении, экологии и социальной сфере.По словам гендиректора Фонда президентских грантов Ильи Чукалина, победители конкурсов президентских грантов получат целый форумный день для активностей, непосредственно затрагивающих некоммерческий сектор Дальнего Востока.

https://ria.ru/20210820/vef-1746503088.html

владивосток

дальний восток

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владивосток, дальний восток, восточный экономический форум (вэф), фонд президентских грантов, восточный экономический форум — 2021 (вэф)