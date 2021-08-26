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Инносоциум и Фонд президентских грантов обсудят на ВЭФ работу с НКО
Инносоциум и Фонд президентских грантов обсудят на ВЭФ работу с НКО - РИА Новости, 26.08.2021
Инносоциум и Фонд президентских грантов обсудят на ВЭФ работу с НКО
Фонд Инносоциум и Фонд президентских грантов с целью изучения и обмена лучшими практиками реализации соцпроектов, а также снижения барьеров в деятельности НКО... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T12:48
2021-08-26T12:48
владивосток
дальний восток
восточный экономический форум (вэф)
фонд президентских грантов
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Фонд Инносоциум и Фонд президентских грантов с целью изучения и обмена лучшими практиками реализации соцпроектов, а также снижения барьеров в деятельности НКО посвятят день работы Восточного экономического форума, который состоится 2–4 сентября во Владивостоке, Лаборатории НКО, сообщает пресс-офис ВЭФ.В рамках сотрудничества Инносоциума и Фонда президентских грантов была разработана программа по созданию экосистемы для взаимодействия и сотрудничества между представителями государства, бизнеса и НКО и повышению компетенций авторов социальных проектов.В течение всего дня 4 сентября представители дальневосточных НКО будут принимать активное участие в дискуссиях и мастер-классах, представленных на стенде Лаборатории "Инносоциум". Они обсудят возможности и направления для сотрудничества на Дальнем Востоке, способы привлечения ресурсов в свои проекты, подходы к преодолению последствий пандемии в работе НКО, а также обменяются опытом успешного воплощения проектов.К участию в работе стенда приглашены более 50 НКО, чьи проекты направлены на решение социально значимых задач в культуре, здравоохранении, экологии и социальной сфере.По словам гендиректора Фонда президентских грантов Ильи Чукалина, победители конкурсов президентских грантов получат целый форумный день для активностей, непосредственно затрагивающих некоммерческий сектор Дальнего Востока.
https://ria.ru/20210820/vef-1746503088.html
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владивосток, дальний восток, восточный экономический форум (вэф), фонд президентских грантов, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
12:48 26.08.2021
 

Инносоциум и Фонд президентских грантов обсудят на ВЭФ работу с НКО

© Фото : пресс-офис ВЭФИнносоциум и Фонд президентских грантов обсудят на ВЭФ работу с НКО
Инносоциум и Фонд президентских грантов обсудят на ВЭФ работу с НКО - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© Фото : пресс-офис ВЭФ
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Фонд Инносоциум и Фонд президентских грантов с целью изучения и обмена лучшими практиками реализации соцпроектов, а также снижения барьеров в деятельности НКО посвятят день работы Восточного экономического форума, который состоится 2–4 сентября во Владивостоке, Лаборатории НКО, сообщает пресс-офис ВЭФ.
В рамках сотрудничества Инносоциума и Фонда президентских грантов была разработана программа по созданию экосистемы для взаимодействия и сотрудничества между представителями государства, бизнеса и НКО и повышению компетенций авторов социальных проектов.
В течение всего дня 4 сентября представители дальневосточных НКО будут принимать активное участие в дискуссиях и мастер-классах, представленных на стенде Лаборатории "Инносоциум". Они обсудят возможности и направления для сотрудничества на Дальнем Востоке, способы привлечения ресурсов в свои проекты, подходы к преодолению последствий пандемии в работе НКО, а также обменяются опытом успешного воплощения проектов.
К участию в работе стенда приглашены более 50 НКО, чьи проекты направлены на решение социально значимых задач в культуре, здравоохранении, экологии и социальной сфере.
"Культура помощи становится общественной нормой, узнаваемость НКО растет с каждым годом. К сожалению, зачастую обращают внимание на деятельность этих структур лишь оказавшись в сложной ситуации, когда помощь приходит именно от них. Весь день работы стенда Лаборатории „Инносоциум“, совместного проекта Фонда Инносоциум и Фонда президентских грантов, нацелен на выстраивание эффективного взаимодействия НКО с обладателями ресурсов, необходимых для системной помощи в решении социальных проблем. Цель Лаборатории НКО – повышение эффективности и упрощение реализации проектов некоммерческих организаций в современном российском обществе", – цитирует пресс-служба ВЭФ директора Фонда Инносоциум Елену Маринину.
По словам гендиректора Фонда президентских грантов Ильи Чукалина, победители конкурсов президентских грантов получат целый форумный день для активностей, непосредственно затрагивающих некоммерческий сектор Дальнего Востока.
"Формат работы с НКО, который мы совместно с Фондом Инносоциум реализуем на Восточном экономическом форуме, полностью интерактивный. Помимо беспрецедентных возможностей, можно выстроить новые связи и наладить коммуникации, в том числе с руководством регионов и представителями крупного бизнеса. Мы ждем от лидеров НКО интересных идей, ярких дискуссий, синергии от совместной работы и нацеленности на позитивные социальные изменения – ведь мы нисколько не сомневаемся в их способности эффективно решать социальные проблемы и улучшать качество жизни своих земляков", – отметил он.
Зона выставки Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 10:54
На ВЭФ обсудят влияние национальной юрисдикции на привлечение инвестиций
 
ВладивостокДальний ВостокВосточный экономический форум (ВЭФ)Фонд президентских грантовВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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