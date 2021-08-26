https://ria.ru/20210826/inklyuzivnoe-obrazovanie-1747362128.html

Онлайн-конференция об отношении россиян к инклюзивному образованию

Онлайн-конференция об отношении россиян к инклюзивному образованию - РИА Новости, 26.08.2021

Онлайн-конференция об отношении россиян к инклюзивному образованию

30 августа в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, в ходе которой будет представлено первое совместное социологическое исследование ВЦИОМ, фонда "Обнаженные сердца" и ассоциации "Аутизм - регионы" об отношении россиян к инклюзивному образованию.

2021-08-26T15:39

2021-08-26T15:39

2021-08-26T15:39

анонсы

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Задать вопросУчастники:- основатель фонда "Обнаженные сердца" Наталья ВОДЯНОВА;- руководитель департамента коммуникаций и связей со СМИ ассоциации "Аутизм – регионы" Екатерина ЗАЛОМОВА;- заместитель руководителя практики региональных исследований и консультирования ВЦИОМ Анна ЖИРИКОВА;- эксперт фонда "Обнаженные сердца", клинический психолог Татьяна МОРОЗОВА;- эксперт фонда "Обнаженные сердца" Святослав ДОВБНЯ;- проректор МГПУ, директор Института проблем инклюзивного образования МГППУ Светлана АЛЕХИНА.Инклюзивное образование - форма обучения, при которой для всех детей предоставляется возможность учиться совместно, при этом для обучающихся с особенностями развития создаются специальные условия - оборудование, адаптированные материалы, их сопровождают специально подготовленные педагоги и тьюторы.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы