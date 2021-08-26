Онлайн-конференция об отношении россиян к инклюзивному образованию
30 августа в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, в ходе которой будет представлено первое совместное социологическое исследование ВЦИОМ, фонда "Обнаженные сердца" и ассоциации "Аутизм - регионы" об отношении россиян к инклюзивному образованию.
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Участники:
- основатель фонда "Обнаженные сердца" Наталья ВОДЯНОВА;
- руководитель департамента коммуникаций и связей со СМИ ассоциации "Аутизм – регионы" Екатерина ЗАЛОМОВА;
- заместитель руководителя практики региональных исследований и консультирования ВЦИОМ Анна ЖИРИКОВА;
- эксперт фонда "Обнаженные сердца", клинический психолог Татьяна МОРОЗОВА;
- эксперт фонда "Обнаженные сердца" Святослав ДОВБНЯ;
- проректор МГПУ, директор Института проблем инклюзивного образования МГППУ Светлана АЛЕХИНА.
Инклюзивное образование - форма обучения, при которой для всех детей предоставляется возможность учиться совместно, при этом для обучающихся с особенностями развития создаются специальные условия - оборудование, адаптированные материалы, их сопровождают специально подготовленные педагоги и тьюторы.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- основатель фонда "Обнаженные сердца" Наталья ВОДЯНОВА;
- руководитель департамента коммуникаций и связей со СМИ ассоциации "Аутизм – регионы" Екатерина ЗАЛОМОВА;
- заместитель руководителя практики региональных исследований и консультирования ВЦИОМ Анна ЖИРИКОВА;
- эксперт фонда "Обнаженные сердца", клинический психолог Татьяна МОРОЗОВА;
- эксперт фонда "Обнаженные сердца" Святослав ДОВБНЯ;
- проректор МГПУ, директор Института проблем инклюзивного образования МГППУ Светлана АЛЕХИНА.
Инклюзивное образование - форма обучения, при которой для всех детей предоставляется возможность учиться совместно, при этом для обучающихся с особенностями развития создаются специальные условия - оборудование, адаптированные материалы, их сопровождают специально подготовленные педагоги и тьюторы.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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