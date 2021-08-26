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Онлайн-конференция об отношении россиян к инклюзивному образованию
Онлайн-конференция об отношении россиян к инклюзивному образованию - РИА Новости, 26.08.2021
Онлайн-конференция об отношении россиян к инклюзивному образованию
30 августа в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, в ходе которой будет представлено первое совместное социологическое исследование ВЦИОМ, фонда "Обнаженные сердца" и ассоциации "Аутизм - регионы" об отношении россиян к инклюзивному образованию.
2021-08-26T15:39
2021-08-26T15:39
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Задать вопросУчастники:- основатель фонда "Обнаженные сердца" Наталья ВОДЯНОВА;- руководитель департамента коммуникаций и связей со СМИ ассоциации "Аутизм – регионы" Екатерина ЗАЛОМОВА;- заместитель руководителя практики региональных исследований и консультирования ВЦИОМ Анна ЖИРИКОВА;- эксперт фонда "Обнаженные сердца", клинический психолог Татьяна МОРОЗОВА;- эксперт фонда "Обнаженные сердца" Святослав ДОВБНЯ;- проректор МГПУ, директор Института проблем инклюзивного образования МГППУ Светлана АЛЕХИНА.Инклюзивное образование - форма обучения, при которой для всех детей предоставляется возможность учиться совместно, при этом для обучающихся с особенностями развития создаются специальные условия - оборудование, адаптированные материалы, их сопровождают специально подготовленные педагоги и тьюторы.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
анонсы
15:39 26.08.2021
 

Онлайн-конференция об отношении россиян к инклюзивному образованию

Читать ria.ru в
30 августа в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, в ходе которой будет представлено первое совместное социологическое исследование ВЦИОМ, фонда "Обнаженные сердца" и ассоциации "Аутизм - регионы" об отношении россиян к инклюзивному образованию.
Задать вопрос

Участники:
- основатель фонда "Обнаженные сердца" Наталья ВОДЯНОВА;
- руководитель департамента коммуникаций и связей со СМИ ассоциации "Аутизм – регионы" Екатерина ЗАЛОМОВА;
- заместитель руководителя практики региональных исследований и консультирования ВЦИОМ Анна ЖИРИКОВА;
- эксперт фонда "Обнаженные сердца", клинический психолог Татьяна МОРОЗОВА;
- эксперт фонда "Обнаженные сердца" Святослав ДОВБНЯ;
- проректор МГПУ, директор Института проблем инклюзивного образования МГППУ Светлана АЛЕХИНА.

Инклюзивное образование - форма обучения, при которой для всех детей предоставляется возможность учиться совместно, при этом для обучающихся с особенностями развития создаются специальные условия - оборудование, адаптированные материалы, их сопровождают специально подготовленные педагоги и тьюторы.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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