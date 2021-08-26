https://ria.ru/20210826/ingushetiya-1747342174.html

Уровень безработицы в Ингушетии снизился до 15,6 процента

Уровень безработицы в Ингушетии снизился до 15,6 процента - РИА Новости, 26.08.2021

Уровень безработицы в Ингушетии снизился до 15,6 процента

Уровень регистрируемой безработицы в Ингушетии в текущем году снизился с 18,7% до 15,6%, этому способствовала реализация в республике ряда специальных программ, РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T14:00

2021-08-26T14:00

2021-08-26T14:00

республика ингушетия

общество

республика ингушетия

махмуд-али калиматов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/152939/51/1529395187_0:169:3043:1881_1920x0_80_0_0_e07f38cc7c0c8cd39ad6567b650b4ee6.jpg

НАЛЬЧИК, 26 авг – РИА Новости. Уровень регистрируемой безработицы в Ингушетии в текущем году снизился с 18,7% до 15,6%, этому способствовала реализация в республике ряда специальных программ, сообщил РИА Новости глава региона Махмуд-Али Калиматов."С начала года общее количество зарегистрированных безработных граждан сократилось на 7,5 тысячи человек, уровень зарегистрированной безработицы - с 18,7% до 15,6%", - сказал Калиматов.Он добавил, что проблема безработицы для региона носит перманентный характер. "Некоторая динамика снижения есть, но она не всегда стабильная. Пандемия коронавирусной инфекции, конечно, тоже заметно повлияла на статистику безработных, но сейчас мы пытаемся вернуться к прежним, допандемическим позициям", - отметил глава Ингушетии.По его словам, для этого в регионе принят комплекс специальных мер и государственных программ. "В этих программах задействованы работодатели, им оказывается господдержка. Это такой вид стимулирования для найма ими безработных граждан. Подобным образом в республике на работу уже устроено 2495 человек, что составляет 57,5% от планового значения в 4339 человек. По выполнению данного показателя Ингушетия входит в десятку лучших регионов по стране", - подчеркнул Калиматов.

https://ria.ru/20210825/shkola-1747244031.html

республика ингушетия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика ингушетия, махмуд-али калиматов