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Уровень безработицы в Ингушетии снизился до 15,6 процента
Уровень безработицы в Ингушетии снизился до 15,6 процента - РИА Новости, 26.08.2021
Уровень безработицы в Ингушетии снизился до 15,6 процента
Уровень регистрируемой безработицы в Ингушетии в текущем году снизился с 18,7% до 15,6%, этому способствовала реализация в республике ряда специальных программ, РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T14:00
2021-08-26T14:00
2021-08-26T14:00
республика ингушетия
общество
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
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НАЛЬЧИК, 26 авг – РИА Новости. Уровень регистрируемой безработицы в Ингушетии в текущем году снизился с 18,7% до 15,6%, этому способствовала реализация в республике ряда специальных программ, сообщил РИА Новости глава региона Махмуд-Али Калиматов."С начала года общее количество зарегистрированных безработных граждан сократилось на 7,5 тысячи человек, уровень зарегистрированной безработицы - с 18,7% до 15,6%", - сказал Калиматов.Он добавил, что проблема безработицы для региона носит перманентный характер. "Некоторая динамика снижения есть, но она не всегда стабильная. Пандемия коронавирусной инфекции, конечно, тоже заметно повлияла на статистику безработных, но сейчас мы пытаемся вернуться к прежним, допандемическим позициям", - отметил глава Ингушетии.По его словам, для этого в регионе принят комплекс специальных мер и государственных программ. "В этих программах задействованы работодатели, им оказывается господдержка. Это такой вид стимулирования для найма ими безработных граждан. Подобным образом в республике на работу уже устроено 2495 человек, что составляет 57,5% от планового значения в 4339 человек. По выполнению данного показателя Ингушетия входит в десятку лучших регионов по стране", - подчеркнул Калиматов.
https://ria.ru/20210825/shkola-1747244031.html
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общество, республика ингушетия, махмуд-али калиматов
Уровень безработицы в Ингушетии снизился до 15,6 процента
Глава Ингушетии Калиматов: уровень безработицы в регионе в текущем году снизился с 18,7% до 15,6%
НАЛЬЧИК, 26 авг – РИА Новости.
Уровень регистрируемой безработицы в Ингушетии в текущем году снизился с 18,7% до 15,6%, этому способствовала реализация в республике ряда специальных программ, сообщил РИА Новости глава региона Махмуд-Али Калиматов
.
"С начала года общее количество зарегистрированных безработных граждан сократилось на 7,5 тысячи человек, уровень зарегистрированной безработицы - с 18,7% до 15,6%", - сказал Калиматов.
Он добавил, что проблема безработицы для региона носит перманентный характер. "Некоторая динамика снижения есть, но она не всегда стабильная. Пандемия коронавирусной инфекции, конечно, тоже заметно повлияла на статистику безработных, но сейчас мы пытаемся вернуться к прежним, допандемическим позициям", - отметил глава Ингушетии.
По его словам, для этого в регионе принят комплекс специальных мер и государственных программ. "В этих программах задействованы работодатели, им оказывается господдержка. Это такой вид стимулирования для найма ими безработных граждан. Подобным образом в республике на работу уже устроено 2495 человек, что составляет 57,5% от планового значения в 4339 человек. По выполнению данного показателя Ингушетия входит в десятку лучших регионов по стране", - подчеркнул Калиматов.