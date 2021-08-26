https://ria.ru/20210826/ingushetiya-1747341589.html

В Ингушетии планируют создать несколько кластеров

В Ингушетии планируют создать несколько кластеров - РИА Новости, 26.08.2021

В Ингушетии планируют создать несколько кластеров

Власти Ингушетии планируют создать в республике промышленный, сельскохозяйственный и туристический кластеры, сообщил РИА Новости глава региона Махмуд-Али... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T13:58

2021-08-26T13:58

2021-08-26T13:58

республика ингушетия

экономика

республика ингушетия

махмуд-али калиматов

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НАЛЬЧИК, 26 авг – РИА Новости. Власти Ингушетии планируют создать в республике промышленный, сельскохозяйственный и туристический кластеры, сообщил РИА Новости глава региона Махмуд-Али Калиматов."Нами прорабатывается вопрос создания межрегионального промышленного кластера на базе алюминиевого производства, в качестве его участников мы рассматриваем 10 предприятий, два из которых заявили совместные проекты для получения федеральных и региональных мер поддержки", - сказал Калиматов.Он добавил, что по расчетам, кластер позволит заполнить имеющиеся инвестиционные промышленные ниши, наладить межрегиональные кооперационные связи. Кроме того, можно будет модернизировать инфраструктуру инвестиционных промышленных площадок региона."Помимо промышленной сферы, есть в планах образовать межрегиональный сельскохозяйственный кластер на основе основных предприятий сельскохозяйственной отрасли, и также туристический кластер на базе всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Армхи", - заявил глава Ингушетии.По его словам, все эти проекты должны стать бюджетообразующими и способствовать социально-экономическому развитию республики.

https://ria.ru/20210825/shkola-1747244031.html

https://ria.ru/20210809/shkola-1745096623.html

республика ингушетия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, республика ингушетия, махмуд-али калиматов