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Республика Ингушетия
https://ria.ru/20210826/ingushetiya-1747341589.html
В Ингушетии планируют создать несколько кластеров
В Ингушетии планируют создать несколько кластеров - РИА Новости, 26.08.2021
В Ингушетии планируют создать несколько кластеров
Власти Ингушетии планируют создать в республике промышленный, сельскохозяйственный и туристический кластеры, сообщил РИА Новости глава региона Махмуд-Али... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T13:58
2021-08-26T13:58
республика ингушетия
экономика
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
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НАЛЬЧИК, 26 авг – РИА Новости. Власти Ингушетии планируют создать в республике промышленный, сельскохозяйственный и туристический кластеры, сообщил РИА Новости глава региона Махмуд-Али Калиматов."Нами прорабатывается вопрос создания межрегионального промышленного кластера на базе алюминиевого производства, в качестве его участников мы рассматриваем 10 предприятий, два из которых заявили совместные проекты для получения федеральных и региональных мер поддержки", - сказал Калиматов.Он добавил, что по расчетам, кластер позволит заполнить имеющиеся инвестиционные промышленные ниши, наладить межрегиональные кооперационные связи. Кроме того, можно будет модернизировать инфраструктуру инвестиционных промышленных площадок региона."Помимо промышленной сферы, есть в планах образовать межрегиональный сельскохозяйственный кластер на основе основных предприятий сельскохозяйственной отрасли, и также туристический кластер на базе всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Армхи", - заявил глава Ингушетии.По его словам, все эти проекты должны стать бюджетообразующими и способствовать социально-экономическому развитию республики.
https://ria.ru/20210825/shkola-1747244031.html
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экономика, республика ингушетия, махмуд-али калиматов
13:58 26.08.2021
 
В Ингушетии планируют создать несколько кластеров

Власти Ингушетии планируют создать промышленный, сельскохозяйственный и туристический кластеры

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкМахмуд-Али Калиматов
Махмуд-Али Калиматов - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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НАЛЬЧИК, 26 авг – РИА Новости. Власти Ингушетии планируют создать в республике промышленный, сельскохозяйственный и туристический кластеры, сообщил РИА Новости глава региона Махмуд-Али Калиматов.
"Нами прорабатывается вопрос создания межрегионального промышленного кластера на базе алюминиевого производства, в качестве его участников мы рассматриваем 10 предприятий, два из которых заявили совместные проекты для получения федеральных и региональных мер поддержки", - сказал Калиматов.
ВРИО главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов
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Он добавил, что по расчетам, кластер позволит заполнить имеющиеся инвестиционные промышленные ниши, наладить межрегиональные кооперационные связи. Кроме того, можно будет модернизировать инфраструктуру инвестиционных промышленных площадок региона.
"Помимо промышленной сферы, есть в планах образовать межрегиональный сельскохозяйственный кластер на основе основных предприятий сельскохозяйственной отрасли, и также туристический кластер на базе всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Армхи", - заявил глава Ингушетии.
По его словам, все эти проекты должны стать бюджетообразующими и способствовать социально-экономическому развитию республики.
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