https://ria.ru/20210826/ingushetiya-1747341589.html
В Ингушетии планируют создать несколько кластеров
В Ингушетии планируют создать несколько кластеров - РИА Новости, 26.08.2021
В Ингушетии планируют создать несколько кластеров
Власти Ингушетии планируют создать в республике промышленный, сельскохозяйственный и туристический кластеры, сообщил РИА Новости глава региона Махмуд-Али... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T13:58
2021-08-26T13:58
2021-08-26T13:58
республика ингушетия
экономика
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
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НАЛЬЧИК, 26 авг – РИА Новости. Власти Ингушетии планируют создать в республике промышленный, сельскохозяйственный и туристический кластеры, сообщил РИА Новости глава региона Махмуд-Али Калиматов."Нами прорабатывается вопрос создания межрегионального промышленного кластера на базе алюминиевого производства, в качестве его участников мы рассматриваем 10 предприятий, два из которых заявили совместные проекты для получения федеральных и региональных мер поддержки", - сказал Калиматов.Он добавил, что по расчетам, кластер позволит заполнить имеющиеся инвестиционные промышленные ниши, наладить межрегиональные кооперационные связи. Кроме того, можно будет модернизировать инфраструктуру инвестиционных промышленных площадок региона."Помимо промышленной сферы, есть в планах образовать межрегиональный сельскохозяйственный кластер на основе основных предприятий сельскохозяйственной отрасли, и также туристический кластер на базе всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Армхи", - заявил глава Ингушетии.По его словам, все эти проекты должны стать бюджетообразующими и способствовать социально-экономическому развитию республики.
https://ria.ru/20210825/shkola-1747244031.html
https://ria.ru/20210809/shkola-1745096623.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, республика ингушетия, махмуд-али калиматов
В Ингушетии планируют создать несколько кластеров
Власти Ингушетии планируют создать промышленный, сельскохозяйственный и туристический кластеры
НАЛЬЧИК, 26 авг – РИА Новости.
Власти Ингушетии
планируют создать в республике промышленный, сельскохозяйственный и туристический кластеры, сообщил РИА Новости глава региона Махмуд-Али Калиматов
.
"Нами прорабатывается вопрос создания межрегионального промышленного кластера на базе алюминиевого производства, в качестве его участников мы рассматриваем 10 предприятий, два из которых заявили совместные проекты для получения федеральных и региональных мер поддержки", - сказал Калиматов.
Он добавил, что по расчетам, кластер позволит заполнить имеющиеся инвестиционные промышленные ниши, наладить межрегиональные кооперационные связи. Кроме того, можно будет модернизировать инфраструктуру инвестиционных промышленных площадок региона.
"Помимо промышленной сферы, есть в планах образовать межрегиональный сельскохозяйственный кластер на основе основных предприятий сельскохозяйственной отрасли, и также туристический кластер на базе всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Армхи", - заявил глава Ингушетии.
По его словам, все эти проекты должны стать бюджетообразующими и способствовать социально-экономическому развитию республики.