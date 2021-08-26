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Самарский губернатор открыл Российскую креативную неделю в Москве
Самарский губернатор открыл Российскую креативную неделю в Москве - РИА Новости, 26.08.2021
Самарский губернатор открыл Российскую креативную неделю в Москве
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров открыл Российскую креативную неделю в Москве стратегической сессией комиссии Госсовета по культуре, сообщает... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T14:41
2021-08-26T14:41
самарская область
москва
дмитрий азаров
владимир путин
сергей новиков
россия
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САМАРА, 26 авг - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров открыл Российскую креативную неделю в Москве стратегической сессией комиссии Госсовета по культуре, сообщает пресс-служба правительства региона."В четверг, 26 августа, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал старт Российской креативной неделе в Москве, открыв стратегическую сессию комиссии Госсовета по направлению "Культура", председателем которой он является", - говорится в сообщении.По мнению Азарова, которого цитирует пресс-служба, счастливая и долгая жизнь человека в России является конечной целью реализации национальных проектов, инициированных президентом страны Владимиром Путиным.По информации пресс-службы, Азаров также рассказал о том, какая работа была проведена в рамках деятельности рабочей группы Госсовета по культуре за период ее работы. В частности, комиссия проанализировала подходы по созданию креативных кластеров, имеющихся сегодня в различных регионах, а также необходимые меры поддержки. Отмечается, что стало понятно, что в различных областях этим вопросом занимаются разные органы власти.Губернатор поделился опытом Самарской области, где креативные предприниматели имеют возможность воспользоваться мерами поддержки для самозанятых, представителей малого бизнеса. Для информирования обо всех возможных мерах и помощи в оформлении необходимых заявок и документов в регионе работает центр "Мой бизнес".Участники сессии отметили, что успешно завершилась приемная кампания Президентского фонда культурных инициатив. О старте ее было объявлено на прошлом заседание комиссии Госсовета, которое прошло в Самаре в рамках фестиваля "ВолгаФест". Уже в этом году за счет грантов на конкурсной основе будет профинансировано более полутора тысяч креативных команд страны. На эти цели распределят 3,5 миллиарда рублей. От Самарской области на конкурс было направлено 150 заявок. Всего же было подано 12 тысяч проектов, которые сейчас оценивают более 450 экспертов."Мы, с точки зрения работы власти, просто обязаны создать условия для того, чтобы креативные индустрии развивались, чтобы люди могли и самореализовываться и дарить счастье другим. Я уверен, что сегодняшняя дискуссия и принятие целого ряда решений на федеральном уровне даст новый импульс развития этому вопросу", - цитирует Азарова пресс-служба.Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков в свою очередь выразил благодарность Азарову за активную работу по формированию предложений по развитию сферы культуры и искусства и поддержке культурных инициатив.
https://ria.ru/20210823/postradavshie-1746943765.html
https://ria.ru/20210820/volga-1746497759.html
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самарская область, москва, дмитрий азаров, владимир путин, сергей новиков, россия
14:41 26.08.2021
 
Самарский губернатор открыл Российскую креативную неделю в Москве

Глава Самарской области Азаров дал старт Российской креативной неделе в Москве

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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САМАРА, 26 авг - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров открыл Российскую креативную неделю в Москве стратегической сессией комиссии Госсовета по культуре, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В четверг, 26 августа, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал старт Российской креативной неделе в Москве, открыв стратегическую сессию комиссии Госсовета по направлению "Культура", председателем которой он является", - говорится в сообщении.
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По мнению Азарова, которого цитирует пресс-служба, счастливая и долгая жизнь человека в России является конечной целью реализации национальных проектов, инициированных президентом страны Владимиром Путиным.
По информации пресс-службы, Азаров также рассказал о том, какая работа была проведена в рамках деятельности рабочей группы Госсовета по культуре за период ее работы. В частности, комиссия проанализировала подходы по созданию креативных кластеров, имеющихся сегодня в различных регионах, а также необходимые меры поддержки. Отмечается, что стало понятно, что в различных областях этим вопросом занимаются разные органы власти.
Губернатор поделился опытом Самарской области, где креативные предприниматели имеют возможность воспользоваться мерами поддержки для самозанятых, представителей малого бизнеса. Для информирования обо всех возможных мерах и помощи в оформлении необходимых заявок и документов в регионе работает центр "Мой бизнес".
Участники сессии отметили, что успешно завершилась приемная кампания Президентского фонда культурных инициатив. О старте ее было объявлено на прошлом заседание комиссии Госсовета, которое прошло в Самаре в рамках фестиваля "ВолгаФест". Уже в этом году за счет грантов на конкурсной основе будет профинансировано более полутора тысяч креативных команд страны. На эти цели распределят 3,5 миллиарда рублей. От Самарской области на конкурс было направлено 150 заявок. Всего же было подано 12 тысяч проектов, которые сейчас оценивают более 450 экспертов.
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"Мы, с точки зрения работы власти, просто обязаны создать условия для того, чтобы креативные индустрии развивались, чтобы люди могли и самореализовываться и дарить счастье другим. Я уверен, что сегодняшняя дискуссия и принятие целого ряда решений на федеральном уровне даст новый импульс развития этому вопросу", - цитирует Азарова пресс-служба.
Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков в свою очередь выразил благодарность Азарову за активную работу по формированию предложений по развитию сферы культуры и искусства и поддержке культурных инициатив.
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