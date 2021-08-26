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Самолет Бе-200ЧС успешно завершил миссию по тушению пожаров в Греции
Самолет Бе-200ЧС успешно завершил миссию по тушению пожаров в Греции - РИА Новости, 26.08.2021
Самолет Бе-200ЧС успешно завершил миссию по тушению пожаров в Греции
Российский самолет-амфибия Бе-200ЧС, тушивший природные пожары в Греции по контракту с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в "Ростех"),... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T15:08
2021-08-26T15:08
в мире
италия
греция
португалия
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ростех
бе-200
европейское агентство авиационной безопасности (easa)
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российский самолет-амфибия Бе-200ЧС, тушивший природные пожары в Греции по контракту с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в "Ростех"), успешно завершил миссию в этой стране, сообщила пресс-служба госкорпорации."Греческая сторона высоко оценила помощь российских пилотов и инженеров, а также возможности Бе-200, особенно в сложных условиях - например, в горной местности и при высокой турбулентности. Общий налет машины составил около 200 часов, самолет совершил более 800 циклов забора и сброса воды и сбросил на очаги возгорания более 5000 тонн воды", - цитируется в сообщении директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов.Самолёт-амфибия тушил пожары в том числе в районе Лимнии на острове Хиос, Варибоби и Вилия – в западной и восточной Аттике.В "Ростехе" отметили, что Бе-200ЧС стал единственным самолетом, который тушил пожары в наиболее напряженный момент, когда другие типы машин не смогли вылететь на задания из-за ограничений по температуре, и помог остановить огонь, угрожавший Афинам. Отмечается, что за высокие характеристики греческие СМИ назвали машину "Русским зверем"."Российский Бе-200ЧС имеет меньшее время подлета к месту пожара за счет своей скорости, большую дальность действия и более высокую тяговооруженность, что позволяет выполнять заборы и сбросы воды в горной местности на курсах, недоступных для других самолетов-танкеров", - сказал летчик-испытатель предприятия-производителя этого самолёта - ТАНТК имени Бериева - Евгений Юрасов.С 2003 года Бе-200 используется для борьбы с огненной стихией как в России, так и за рубежом: во Франции, Португалии, Италии, Греции, Индонезии, Израиле, Турции. В 2010 году Бе-200 получил сертификат Европейского агентства по безопасности полетов (EASA), а в последующие годы – несколько других разрешительных документов.
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в мире, италия, греция, португалия, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, бе-200, европейское агентство авиационной безопасности (easa), виктор кладов, россия
15:08 26.08.2021
 
Самолет Бе-200ЧС успешно завершил миссию по тушению пожаров в Греции

Российский самолет Бе-200ЧС успешно завершил миссию по тушению пожаров в Греции

© AP Photo / Michael VaraklasТушение лесного пожара вблизи королевской резиденции Татой, Греция
Тушение лесного пожара вблизи королевской резиденции Татой, Греция - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© AP Photo / Michael Varaklas
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российский самолет-амфибия Бе-200ЧС, тушивший природные пожары в Греции по контракту с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в "Ростех"), успешно завершил миссию в этой стране, сообщила пресс-служба госкорпорации.
"Греческая сторона высоко оценила помощь российских пилотов и инженеров, а также возможности Бе-200, особенно в сложных условиях - например, в горной местности и при высокой турбулентности. Общий налет машины составил около 200 часов, самолет совершил более 800 циклов забора и сброса воды и сбросил на очаги возгорания более 5000 тонн воды", - цитируется в сообщении директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов.
Самолёт-амфибия тушил пожары в том числе в районе Лимнии на острове Хиос, Варибоби и Вилия – в западной и восточной Аттике.
В "Ростехе" отметили, что Бе-200ЧС стал единственным самолетом, который тушил пожары в наиболее напряженный момент, когда другие типы машин не смогли вылететь на задания из-за ограничений по температуре, и помог остановить огонь, угрожавший Афинам. Отмечается, что за высокие характеристики греческие СМИ назвали машину "Русским зверем".
"Российский Бе-200ЧС имеет меньшее время подлета к месту пожара за счет своей скорости, большую дальность действия и более высокую тяговооруженность, что позволяет выполнять заборы и сбросы воды в горной местности на курсах, недоступных для других самолетов-танкеров", - сказал летчик-испытатель предприятия-производителя этого самолёта - ТАНТК имени Бериева - Евгений Юрасов.
С 2003 года Бе-200 используется для борьбы с огненной стихией как в России, так и за рубежом: во Франции, Португалии, Италии, Греции, Индонезии, Израиле, Турции. В 2010 году Бе-200 получил сертификат Европейского агентства по безопасности полетов (EASA), а в последующие годы – несколько других разрешительных документов.
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В миреИталияГрецияПортугалияОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)РостехБе-200Европейское агентство авиационной безопасности (EASA)Виктор КладовРоссия
 
 
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