https://ria.ru/20210826/gosuslugi-1747298155.html

На "Госуслугах" появился сервис с правилами финансовой безопасности

На "Госуслугах" появился сервис с правилами финансовой безопасности - РИА Новости, 26.08.2021

На "Госуслугах" появился сервис с правилами финансовой безопасности

Сервис с правилами финансовой безопасности в онлайне запущен на портале "Госуслуги", говорится в сообщении Минфина РФ. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T10:13

2021-08-26T10:13

2021-08-26T10:13

экономика

технологии

россия

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Сервис с правилами финансовой безопасности в онлайне запущен на портале "Госуслуги", говорится в сообщении Минфина РФ."Раздел "Жизненные ситуации. Правопорядок: финансовое мошенничество" начал работать на портале "Госуслуги". Проект реализован Минфином России, Банком России и Минцифры России при поддержке НИФИ Минфина России и АНО "Диалог", - сказано в сообщении.Сервис позволяет узнать о правилах финансовой безопасности в онлайн-среде, получить практические советы о том, как противостоять телефонным и кибермошенникам, описывает механизм действия в интернете финансовых пирамид и других мошеннических схем на рынке инвестиций.Раздел будет полезен не только тем, кто пользуется банковскими картами, интернет-банкингом и делает покупки в интернете: речь идет в целом о финансовых мошенничествах, с которыми может столкнуться каждый, указывает Минфин.

https://radiosputnik.ria.ru/20210824/gosuslugi-1747068373.html

https://ria.ru/20210824/khakerstvo-1746963646.html

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экономика, технологии, россия