https://ria.ru/20210826/gosuslugi-1747298155.html
На "Госуслугах" появился сервис с правилами финансовой безопасности
На "Госуслугах" появился сервис с правилами финансовой безопасности - РИА Новости, 26.08.2021
На "Госуслугах" появился сервис с правилами финансовой безопасности
Сервис с правилами финансовой безопасности в онлайне запущен на портале "Госуслуги", говорится в сообщении Минфина РФ. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T10:13
2021-08-26T10:13
2021-08-26T10:13
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Сервис с правилами финансовой безопасности в онлайне запущен на портале "Госуслуги", говорится в сообщении Минфина РФ."Раздел "Жизненные ситуации. Правопорядок: финансовое мошенничество" начал работать на портале "Госуслуги". Проект реализован Минфином России, Банком России и Минцифры России при поддержке НИФИ Минфина России и АНО "Диалог", - сказано в сообщении.Сервис позволяет узнать о правилах финансовой безопасности в онлайн-среде, получить практические советы о том, как противостоять телефонным и кибермошенникам, описывает механизм действия в интернете финансовых пирамид и других мошеннических схем на рынке инвестиций.Раздел будет полезен не только тем, кто пользуется банковскими картами, интернет-банкингом и делает покупки в интернете: речь идет в целом о финансовых мошенничествах, с которыми может столкнуться каждый, указывает Минфин.
https://radiosputnik.ria.ru/20210824/gosuslugi-1747068373.html
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экономика, технологии, россия
На "Госуслугах" появился сервис с правилами финансовой безопасности
На "Госуслугах" появился сервис с правилами финансовой безопасности в онлайне
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Сервис с правилами финансовой безопасности в онлайне запущен на портале "Госуслуги", говорится в сообщении Минфина РФ.
"Раздел "Жизненные ситуации. Правопорядок: финансовое мошенничество" начал работать на портале "Госуслуги". Проект реализован Минфином России
, Банком России и Минцифры России при поддержке НИФИ Минфина России и АНО "Диалог", - сказано в сообщении.
Сервис позволяет узнать о правилах финансовой безопасности в онлайн-среде, получить практические советы о том, как противостоять телефонным и кибермошенникам, описывает механизм действия в интернете финансовых пирамид и других мошеннических схем на рынке инвестиций.
"Раздел о финансовом мошенничестве на "Госуслугах" позволит эффективнее коммуницировать с людьми, вовремя предупреждать их, давать грамотный финансовый совет к месту и ко времени. Со всеми заинтересованными сторонами мы будем развивать этот ресурс, дополняя его актуальной информацией и сервисами", - прокомментировал замминистра финансов Михаил Котюков.
Раздел будет полезен не только тем, кто пользуется банковскими картами, интернет-банкингом и делает покупки в интернете: речь идет в целом о финансовых мошенничествах, с которыми может столкнуться каждый, указывает Минфин.