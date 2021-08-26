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ЦИК потребовал исключить несколько кандидатов на выборы в Госдуму
ЦИК потребовал исключить несколько кандидатов на выборы в Госдуму - РИА Новости, 26.08.2021
ЦИК потребовал исключить несколько кандидатов на выборы в Госдуму
ЦИК обратится в Верховный суд с административным иском об отмене регистрации ряда кандидатов от Партии роста и Российской партии свободы и справедливости... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T15:12
2021-08-26T16:58
политика
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
цик рф
выборы в государственную думу
партия роста
россия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. ЦИК обратится в Верховный суд с административным иском об отмене регистрации ряда кандидатов от Партии роста и Российской партии свободы и справедливости (РПСС).Как следует из постановлений, принятых на заседании в четверг, в связи с получением из Центрального банка РФ информации, указывающей на владение иностранными финансовыми инструментами кандидатами, включёнными в федеральные списки двух партий, ЦИК обращается в суд с административным иском от отмене регистрации Дмитрия Потапенко в федеральном списке партии РПСС и Елены Мотовой, Рафаиля Гибадуллина, Магомеда Магомедалиева, Евгения Орлова, Заура Шахбанова и Алексея Урываева в федеральном списке Партии роста."Как только мы получили информацию из Центрального банка, вся она в полном объёме была доведена до представителей партий, чтобы они со своими кандидатами это прояснили, и нам оперативно дали ответ, с чем согласны, с чем не согласны. И большинство партий, многие сами отозвали кандидатов из списков, но у нас осталось две партии, в том числе Партия роста, которые никакие документы, подтверждающие или опровергающие данные ЦБ, не предоставили, они не отреагировали. У нас нет их позиции", - сказала Памфилова на заседании."Мы с учётом того, что сам Центробанк понимает, что там есть информация для проверок и уточнений, не берём на себя смелость принимать такие решения об отзыве списков, лишения регистрации. Поэтому единственно возможный путь - мы сейчас эту информацию направляем в Верховный суд, у которого есть дополнительные сведения собрать дополнительные сведения и представить нам судебное решение, на основании которых будем решать, что делать", - добавила она.Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь Партии роста Анастасия Киченко, "в изначальном списке ЦИК о якобы выявленных фактах недостоверных сведений в документах кандидатов в депутаты Госдумы, включенных в федеральный список, значились 11 фамилий наших партийцев"."Представители Центральной избирательной комиссии заподозрили их в наличии иностранных финансовых активов. В субботу, 21 августа, уполномоченным представителем партии было направлено письмо в адрес заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Николая Булаева, в котором мы опровергли информацию о нарушениях. Также в документе выражена позиция партии, которая заключается в том, что мы не усматриваем оснований для исключения кандидатов из списка", - сказала она.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210826/vybory-1747352147.html
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политика, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу, партия роста, россия
15:12 26.08.2021 (обновлено: 16:58 26.08.2021)
 
ЦИК потребовал исключить несколько кандидатов на выборы в Госдуму

После проверки ЦИК обратился в суд с требованием исключить несколько кандидатов на выборы в Госдуму

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в России
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. ЦИК обратится в Верховный суд с административным иском об отмене регистрации ряда кандидатов от Партии роста и Российской партии свободы и справедливости (РПСС).
Как следует из постановлений, принятых на заседании в четверг, в связи с получением из Центрального банка РФ информации, указывающей на владение иностранными финансовыми инструментами кандидатами, включёнными в федеральные списки двух партий, ЦИК обращается в суд с административным иском от отмене регистрации Дмитрия Потапенко в федеральном списке партии РПСС и Елены Мотовой, Рафаиля Гибадуллина, Магомеда Магомедалиева, Евгения Орлова, Заура Шахбанова и Алексея Урываева в федеральном списке Партии роста.
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"Как только мы получили информацию из Центрального банка, вся она в полном объёме была доведена до представителей партий, чтобы они со своими кандидатами это прояснили, и нам оперативно дали ответ, с чем согласны, с чем не согласны. И большинство партий, многие сами отозвали кандидатов из списков, но у нас осталось две партии, в том числе Партия роста, которые никакие документы, подтверждающие или опровергающие данные ЦБ, не предоставили, они не отреагировали. У нас нет их позиции", - сказала Памфилова на заседании.
"Мы с учётом того, что сам Центробанк понимает, что там есть информация для проверок и уточнений, не берём на себя смелость принимать такие решения об отзыве списков, лишения регистрации. Поэтому единственно возможный путь - мы сейчас эту информацию направляем в Верховный суд, у которого есть дополнительные сведения собрать дополнительные сведения и представить нам судебное решение, на основании которых будем решать, что делать", - добавила она.
Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь Партии роста Анастасия Киченко, "в изначальном списке ЦИК о якобы выявленных фактах недостоверных сведений в документах кандидатов в депутаты Госдумы, включенных в федеральный список, значились 11 фамилий наших партийцев".
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"Представители Центральной избирательной комиссии заподозрили их в наличии иностранных финансовых активов. В субботу, 21 августа, уполномоченным представителем партии было направлено письмо в адрес заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Николая Булаева, в котором мы опровергли информацию о нарушениях. Также в документе выражена позиция партии, которая заключается в том, что мы не усматриваем оснований для исключения кандидатов из списка", - сказала она.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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