https://ria.ru/20210826/frukty-1747280902.html

Эксперт рассказала, чем грозит привычка наедаться фруктами впрок

Эксперт рассказала, чем грозит привычка наедаться фруктами впрок - РИА Новости, 26.08.2021

Эксперт рассказала, чем грозит привычка наедаться фруктами впрок

В конце августа и в сентябре некоторые россияне стремятся съесть как можно больше фруктов нового урожая. Почему не стоит так делать, объяснила в интервью радио... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T04:11

2021-08-26T04:11

2021-08-26T04:11

общество

здоровье - общество

фрукты

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. В конце августа и в сентябре некоторые россияне стремятся съесть как можно больше фруктов нового урожая. Почему не стоит так делать, объяснила в интервью радио Sputnik спортивный нутрициолог Дарья Савельева.Во время сбора фруктов их количество на прилавках растет, а цены падают, однако это не повод есть их без меры, считает Дарья Савельева.Многие люди сами видят, что такое переедание не приносит пользы, но продолжают делать так, как привыкли, добавила Дарья Савельева.Фрукты, продолжила она, полезны в любое время года, но в разумных количествах. Например, по ее словам, в день не следует съедать больше двух яблок, поскольку в этих плодах содержится много сахара."Если съесть одно яблоко, то это хорошая терапевтическая доза. В нем много полезного, особенно если оно только что сорвано, из сада. Если небольшие яблоки, то можно и по два в день. Надо знать меру, нужно фрукты и ягоды есть максимум по 200 граммов в день", – предупредила Дарья Савельева в интервью радио Sputnik.Переедать нет смысла еще и потому, что многие осенние фрукты будут доступны еще долго, заключила специалист.

https://ria.ru/20210723/puteshestviya-1742500582.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, фрукты