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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210826/film-1747309869.html
Создателей фильма "Цой" могут наказать за нарушение авторских прав
Создателей фильма "Цой" могут наказать за нарушение авторских прав - РИА Новости, 26.08.2021
Создателей фильма "Цой" могут наказать за нарушение авторских прав
Создателям фильма режиссера Алексея Учителя "Цой" про прославленного музыканта может грозить уголовная ответственность за нарушение авторских прав, дело после... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T11:25
2021-08-26T12:13
культура
группа "кино"
александр цой
россия
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Создателям фильма режиссера Алексея Учителя "Цой" про прославленного музыканта может грозить уголовная ответственность за нарушение авторских прав, дело после проверки передали в Следственный комитет, сообщила РИА Новости юридический представитель Александра Цоя Александра Николаева.Ранее сын погибшего артиста публично высказался против показа фильма до устранения нарушений. Представители производителя фильма ТПО "РОК" уверяли, что "не нарушили ни одного закона". Старт проката несколько раз переносили. В итоге "Цой" вышел на экраны только в начале ноября 2020. Судя по открытым источникам, сборы в России не окупили производство картины.Защита Цоя-младшего обратилась в Мосгорсуд, чтобы установить обстоятельства использования в фильме без согласия Александра Цоя изображения и персональных данных его отца. В то же время правоохранительными органами рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием согласия правообладателей на использование в фильме "Цой" четырех песен группы "КИНО"."Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции провели проверку и передали дело в Следственный комитет в связи с наличием признаков состава преступления по статье 146 УК РФ, которой предусмотрена ответственность за причинение ущерба автору и правообладателям нарушением авторских и смежных прав. При наличии признаков состава преступления уголовное дело должно быть возбуждено в ближайшее время, а личности нарушителей и степень их вины установят следствие и суд", - рассказала собеседница агентства.
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группа "кино", александр цой, россия
11:25 26.08.2021 (обновлено: 12:13 26.08.2021)
 
Создателей фильма "Цой" могут наказать за нарушение авторских прав

Юрист Николаева: создателей фильма "Цой" могут наказать за нарушение авторских прав

© Sony Pictures Releasing RussiaКадр из фильма "Цой"
Кадр из фильма Цой
© Sony Pictures Releasing Russia
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Создателям фильма режиссера Алексея Учителя "Цой" про прославленного музыканта может грозить уголовная ответственность за нарушение авторских прав, дело после проверки передали в Следственный комитет, сообщила РИА Новости юридический представитель Александра Цоя Александра Николаева.
Ранее сын погибшего артиста публично высказался против показа фильма до устранения нарушений. Представители производителя фильма ТПО "РОК" уверяли, что "не нарушили ни одного закона". Старт проката несколько раз переносили. В итоге "Цой" вышел на экраны только в начале ноября 2020. Судя по открытым источникам, сборы в России не окупили производство картины.
Защита Цоя-младшего обратилась в Мосгорсуд, чтобы установить обстоятельства использования в фильме без согласия Александра Цоя изображения и персональных данных его отца. В то же время правоохранительными органами рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием согласия правообладателей на использование в фильме "Цой" четырех песен группы "КИНО".
"Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции провели проверку и передали дело в Следственный комитет в связи с наличием признаков состава преступления по статье 146 УК РФ, которой предусмотрена ответственность за причинение ущерба автору и правообладателям нарушением авторских и смежных прав. При наличии признаков состава преступления уголовное дело должно быть возбуждено в ближайшее время, а личности нарушителей и степень их вины установят следствие и суд", - рассказала собеседница агентства.
Кадр из фильма Цой
17 ноября 2020, 12:52Культура
Сын Цоя попросил удалить изображение отца из фильма Учителя
 
КультураГруппа "Кино"Александр ЦойРоссия
 
 
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