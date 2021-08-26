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Суд оштрафовал Facebook на 15 миллионов рублей
Суд оштрафовал Facebook на 15 миллионов рублей - РИА Новости, 26.08.2021
Суд оштрафовал Facebook на 15 миллионов рублей
Суд в Москве оштрафовал Facebook на 15 миллионов рублей за повторный отказ локализовать данные пользователей в РФ, сообщается на сайте Роскомнадзора. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T14:02
2021-08-26T14:02
технологии
москва
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россия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Суд в Москве оштрафовал Facebook на 15 миллионов рублей за повторный отказ локализовать данные пользователей в РФ, сообщается на сайте Роскомнадзора.В четверг суд рассмотрел административные протоколы в отношении американских интернет-сервисов Facebook, WhatsApp и Twitter, не локализовавших на территории России базы данных российских пользователей."Решением суда… был назначен штраф Facebook — 15 миллионов рублей… за повторные нарушения требований о локализации ПД (пользовательских данных - ред.) по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ", - говорится в сообщении.В феврале прошлого года мировой судья на 4 миллиона рублей оштрафовал Facebook, который не предоставил сведения о локализации баз данных российских пользователей (ч.8 ст. 13.11 КоАП РФ).
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технологии, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), facebook, россия
14:02 26.08.2021
 
Суд оштрафовал Facebook на 15 миллионов рублей

Суд оштрафовал Facebook на 15 миллионов рублей за повторный отказ локализовать данные пользователей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПриложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Суд в Москве оштрафовал Facebook на 15 миллионов рублей за повторный отказ локализовать данные пользователей в РФ, сообщается на сайте Роскомнадзора.
В четверг суд рассмотрел административные протоколы в отношении американских интернет-сервисов Facebook, WhatsApp и Twitter, не локализовавших на территории России базы данных российских пользователей.
"Решением суда… был назначен штраф Facebook — 15 миллионов рублей… за повторные нарушения требований о локализации ПД (пользовательских данных - ред.) по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ", - говорится в сообщении.
В феврале прошлого года мировой судья на 4 миллиона рублей оштрафовал Facebook, который не предоставил сведения о локализации баз данных российских пользователей (ч.8 ст. 13.11 КоАП РФ).
Логотип социальной сети Facebook - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
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