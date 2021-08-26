15:54 26.08.2021 (обновлено: 15:55 26.08.2021)
В МИД рассказали о помощи США и талибов в вывозе россиян из Афганистана
МИД: вывоз россиян из Афганистана прошел успешно при содействии талибов и США
© REUTERS / Satellite image 2021 Maxar TechnologiesВзлетно-посадочная полоса международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле
Минобороны в среду сообщило, что по поручению президента РФ Владимира Путина организована эвакуация из Афганистана более 500 граждан России, стран ОДКБ и Украины. Четыре самолета с эвакуированными в четверг прилетели на аэродром Чкаловский. Как сообщил в четверг посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов, из Афганистана в среду были вывезены 360 граждан России, это все, кто хотел выехать.
"Несмотря на дезорганизацию работы кабульского аэропорта, мероприятие по подготовке и отправке указанных вывозных рейсов осуществлено успешно при содействии представителей движения талибов, а также США, продолжающих регулировать воздушное пространство Афганистана", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
В нем отмечается, что 25-26 августа были выполнены вывозные рейсы из Афганистана граждан России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, обратившихся в посольство России в Кабуле за содействием в возвращении в страны своей гражданской принадлежности.
"Как уже отмечалось, речь идет не об эвакуации, а о содействии в возвращении на родину указанных граждан, оказавшихся в сложных условиях в связи с резким изменением военно-политической обстановки в Афганистане", - добавили в МИД России.
В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранцев и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.
* Террористическая организация, запрещенная в России