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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210826/evakuatsiya-1747365480.html
В МИД рассказали о помощи США и талибов в вывозе россиян из Афганистана
В МИД рассказали о помощи США и талибов в вывозе россиян из Афганистана - РИА Новости, 26.08.2021
В МИД рассказали о помощи США и талибов в вывозе россиян из Афганистана
Подготовка и отправка вывозных рейсов с гражданами России и стран ОДКБ из Афганистана прошла успешно при содействии представителей движения "Талибан"* и США,... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T15:54
2021-08-26T15:55
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
белоруссия
узбекистан
афганистан
владимир путин
одкб
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Подготовка и отправка вывозных рейсов с гражданами России и стран ОДКБ из Афганистана прошла успешно при содействии представителей движения "Талибан"* и США, несмотря на дезорганизацию в аэропорту Кабула, заявил МИД РФ.Минобороны в среду сообщило, что по поручению президента РФ Владимира Путина организована эвакуация из Афганистана более 500 граждан России, стран ОДКБ и Украины. Четыре самолета с эвакуированными в четверг прилетели на аэродром Чкаловский. Как сообщил в четверг посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов, из Афганистана в среду были вывезены 360 граждан России, это все, кто хотел выехать."Несмотря на дезорганизацию работы кабульского аэропорта, мероприятие по подготовке и отправке указанных вывозных рейсов осуществлено успешно при содействии представителей движения талибов, а также США, продолжающих регулировать воздушное пространство Афганистана", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.В нем отмечается, что 25-26 августа были выполнены вывозные рейсы из Афганистана граждан России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, обратившихся в посольство России в Кабуле за содействием в возвращении в страны своей гражданской принадлежности."Как уже отмечалось, речь идет не об эвакуации, а о содействии в возвращении на родину указанных граждан, оказавшихся в сложных условиях в связи с резким изменением военно-политической обстановки в Афганистане", - добавили в МИД России.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранцев и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210826/afganistan-1747336468.html
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в мире, талибан, белоруссия, узбекистан, афганистан, владимир путин, одкб, нато, россия, дмитрий жирнов
15:54 26.08.2021 (обновлено: 15:55 26.08.2021)
 
В МИД рассказали о помощи США и талибов в вывозе россиян из Афганистана

МИД: вывоз россиян из Афганистана прошел успешно при содействии талибов и США

© REUTERS / Satellite image 2021 Maxar TechnologiesВзлетно-посадочная полоса международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле
Взлетно-посадочная полоса международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© REUTERS / Satellite image 2021 Maxar Technologies
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Подготовка и отправка вывозных рейсов с гражданами России и стран ОДКБ из Афганистана прошла успешно при содействии представителей движения "Талибан"* и США, несмотря на дезорганизацию в аэропорту Кабула, заявил МИД РФ.
Минобороны в среду сообщило, что по поручению президента РФ Владимира Путина организована эвакуация из Афганистана более 500 граждан России, стран ОДКБ и Украины. Четыре самолета с эвакуированными в четверг прилетели на аэродром Чкаловский. Как сообщил в четверг посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов, из Афганистана в среду были вывезены 360 граждан России, это все, кто хотел выехать.
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"Несмотря на дезорганизацию работы кабульского аэропорта, мероприятие по подготовке и отправке указанных вывозных рейсов осуществлено успешно при содействии представителей движения талибов, а также США, продолжающих регулировать воздушное пространство Афганистана", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
В нем отмечается, что 25-26 августа были выполнены вывозные рейсы из Афганистана граждан России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, обратившихся в посольство России в Кабуле за содействием в возвращении в страны своей гражданской принадлежности.
"Как уже отмечалось, речь идет не об эвакуации, а о содействии в возвращении на родину указанных граждан, оказавшихся в сложных условиях в связи с резким изменением военно-политической обстановки в Афганистане", - добавили в МИД России.
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В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранцев и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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