Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210826/evakuatsiya-1747278265.html
Самолеты с эвакуированными из Афганистана приземлились в Подмосковье
Самолеты с эвакуированными из Афганистана приземлились в Подмосковье - РИА Новости, 26.08.2021
Самолеты с эвакуированными из Афганистана приземлились в Подмосковье
Самолеты Ил-62 и Ил-76 Минобороны России, эвакуировавшие людей из Афганистана, приземлились в подмосковном аэропорту Чкаловский. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T02:22
2021-08-26T09:10
захват власти в афганистане талибами
афганистан
аэродром чкаловский
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747289482_0:0:930:523_1920x0_80_0_0_0da4403bd560f75d907d823607dfab94.jpg
ЧКАЛОВСКИЙ (Московская область), 26 авг - РИА Новости. Самолеты Ил-62 и Ил-76 Минобороны России, эвакуировавшие людей из Афганистана, приземлились в подмосковном аэропорту Чкаловский.После приземления перед трапами выстроились военные в белых защитных костюмах, которые с ног до головы обработали прибывших дезинфицирующим раствором.Один из прилетевших рассказал журналистам, что провел в Афганистане пять месяцев. Приехав к родственникам, он застрял "из-за возникшей политической ситуации". "Холодно... Еще есть ощущение безопасности", - поделился мужчина первыми впечатлениями от прибытия в Россию.Эвакуация из Афганистана более 500 граждан России, других стран ОДКБ и Украины была организована Минобороны по поручению президента Владимира Путина. В операции задействовали четыре борта. Эвакуируемых сопровождали бригады военных врачей с оборудованием и медикаментами.После вылета из аэропорта Кабула самолеты совершили посадки в Таджикистане и Киргизии, доставив туда эвакуированных граждан этих республик.
https://ria.ru/20210824/shoygu-1747099439.html
афганистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747289482_16:0:832:612_1920x0_80_0_0_f440525badbd329fb5727bd1d7d5cd9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
афганистан, аэродром чкаловский, россия
02:22 26.08.2021 (обновлено: 09:10 26.08.2021)
 
Самолеты с эвакуированными из Афганистана приземлились в Подмосковье

Все самолеты с эвакуированными из Афганистана приземлились в подмосковном аэропорту Чкаловский

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПассажиры во время эвакуации граждан РФ из Афганистана в аэропорту "Чкаловский" в Московской области. Стоп-кадр видео
Пассажиры во время эвакуации граждан РФ из Афганистана в аэропорту Чкаловский в Московской области. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЧКАЛОВСКИЙ (Московская область), 26 авг - РИА Новости. Самолеты Ил-62 и Ил-76 Минобороны России, эвакуировавшие людей из Афганистана, приземлились в подмосковном аэропорту Чкаловский.
После приземления перед трапами выстроились военные в белых защитных костюмах, которые с ног до головы обработали прибывших дезинфицирующим раствором.
Один из прилетевших рассказал журналистам, что провел в Афганистане пять месяцев. Приехав к родственникам, он застрял "из-за возникшей политической ситуации".
"Холодно... Еще есть ощущение безопасности", - поделился мужчина первыми впечатлениями от прибытия в Россию.
Эвакуация из Афганистана более 500 граждан России, других стран ОДКБ и Украины была организована Минобороны по поручению президента Владимира Путина. В операции задействовали четыре борта. Эвакуируемых сопровождали бригады военных врачей с оборудованием и медикаментами.
После вылета из аэропорта Кабула самолеты совершили посадки в Таджикистане и Киргизии, доставив туда эвакуированных граждан этих республик.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 19:25Захват власти в Афганистане талибами
Шойгу заявил об угрозе из-за доставшегося талибам оружия
 
Захват власти в Афганистане талибамиАфганистанАэродром ЧкаловскийРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:35В Германии предупредили о росте террористической угрозы в Афганистане
14:33На Украине попросили продлить транзит российского газа
14:27В Подмосковье в ДТП с двумя "газелями" погиб мужчина
14:27Мосгорсуд отказался рассматривать вопрос о выдворении Уилана
14:26Кириенко призвал развивать инфраструктуру наукоградов России
14:22США и союзники эвакуировали из Афганистана свыше 95 тысяч человек
14:17В Москве задержали организаторов ячейки "Свидетелей Иеговы"*
14:17Борьба с природными пожарами в Якутии близка к завершению, заявили в МЧС
14:15В Уфе полицейские спасли ребенка, гулявшего по карнизу балкона
14:11Физики впервые наблюдали перемещения атомов в молекулах воды
14:06Twitter не оплатил наложенный в 2020 году штраф, заявили в Роскомнадзоре
14:02Суд оштрафовал Facebook на 15 миллионов рублей
13:57Путин одобрил идею создания музея и пантеона в Беслане
13:56Суд оштрафовал WhatsApp на четыре миллиона рублей
13:55Число природных пожаров в Свердловской области выросло до 60
13:53Суд оштрафовал Twitter на 17 миллионов рублей
13:48Путин призвал решить вопрос с качеством воды в Северной Осетии
13:48Миронов призвал вернуть смертную казнь для террористов и убийц детей
13:45ЕР, "Коммунисты России" и "Родина" обсудили борьбу с коронавирусом
13:39В ДНР предрекли исчезновение Украины
Лента новостейМолния