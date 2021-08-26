https://ria.ru/20210826/evakuatsiya-1747278265.html

Самолеты с эвакуированными из Афганистана приземлились в Подмосковье

Самолеты с эвакуированными из Афганистана приземлились в Подмосковье - РИА Новости, 26.08.2021

Самолеты с эвакуированными из Афганистана приземлились в Подмосковье

Самолеты Ил-62 и Ил-76 Минобороны России, эвакуировавшие людей из Афганистана, приземлились в подмосковном аэропорту Чкаловский. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T02:22

2021-08-26T02:22

2021-08-26T09:10

захват власти в афганистане талибами

афганистан

аэродром чкаловский

россия

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ЧКАЛОВСКИЙ (Московская область), 26 авг - РИА Новости. Самолеты Ил-62 и Ил-76 Минобороны России, эвакуировавшие людей из Афганистана, приземлились в подмосковном аэропорту Чкаловский.После приземления перед трапами выстроились военные в белых защитных костюмах, которые с ног до головы обработали прибывших дезинфицирующим раствором.Один из прилетевших рассказал журналистам, что провел в Афганистане пять месяцев. Приехав к родственникам, он застрял "из-за возникшей политической ситуации". "Холодно... Еще есть ощущение безопасности", - поделился мужчина первыми впечатлениями от прибытия в Россию.Эвакуация из Афганистана более 500 граждан России, других стран ОДКБ и Украины была организована Минобороны по поручению президента Владимира Путина. В операции задействовали четыре борта. Эвакуируемых сопровождали бригады военных врачей с оборудованием и медикаментами.После вылета из аэропорта Кабула самолеты совершили посадки в Таджикистане и Киргизии, доставив туда эвакуированных граждан этих республик.

https://ria.ru/20210824/shoygu-1747099439.html

афганистан

россия

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афганистан, аэродром чкаловский, россия