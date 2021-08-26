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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210826/elektrostantsiya-1747303433.html
Электростанцию в Ниагарском парке откроют для туристов
Электростанцию в Ниагарском парке откроют для туристов - РИА Новости, 26.08.2021
Электростанцию в Ниагарском парке откроют для туристов
В Онтарио уже с 3 сентября для туристов откроется новая достопримечательность — гидроэлектростанция Ниагарского водопада, сообщает портал Travel Daily News. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T13:12
2021-08-26T13:12
туризм
онтарио
новости - туризм
туристы
ниагарский водопад
канада
туризм
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В Онтарио уже с 3 сентября для туристов откроется новая достопримечательность — гидроэлектростанция Ниагарского водопада, сообщает портал Travel Daily News."Уникальная конструкция считается единственной полностью сохранившейся выведенной из эксплуатации гидроэлектростанцией в мире, — пишет издание. — Завершенная в 1905 году, она стала историческим достижением в области инженерии и архитектуры и функционировала вплоть до 2006 года".Сейчас дневные экскурсии уже доступны: во время них туристы могут ознакомиться с интерактивными экспонатами и инсталляциями, рассказывающими об истории гидроэнергетики.В сентябре запустят новую программу — ночное инновационное шоу: гости окажутся среди турбин электростанции."Мы с нетерпением ждем возможности познакомить посетителей с этой захватывающей частью промышленной истории и наследия Онтарио — совершенно новым уникальным аттракционом", — сказал Дэвид Адамес, генеральный директор комиссии по паркам Ниагары.Ожидается, что открытие экскурсий на электростанцию поможет восстановить туризм на Ниагару и в Онтарио.
https://ria.ru/20210825/kukabary-1747196796.html
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онтарио, новости - туризм, туристы, ниагарский водопад, канада, туризм
13:12 26.08.2021
 

Электростанцию в Ниагарском парке откроют для туристов

© Depositphotos / surangastockНиагарский водопад
Ниагарский водопад - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© Depositphotos / surangastock
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В Онтарио уже с 3 сентября для туристов откроется новая достопримечательность — гидроэлектростанция Ниагарского водопада, сообщает портал Travel Daily News.
"Уникальная конструкция считается единственной полностью сохранившейся выведенной из эксплуатации гидроэлектростанцией в мире, — пишет издание. — Завершенная в 1905 году, она стала историческим достижением в области инженерии и архитектуры и функционировала вплоть до 2006 года".
Сейчас дневные экскурсии уже доступны: во время них туристы могут ознакомиться с интерактивными экспонатами и инсталляциями, рассказывающими об истории гидроэнергетики.
В сентябре запустят новую программу — ночное инновационное шоу: гости окажутся среди турбин электростанции.
"Мы с нетерпением ждем возможности познакомить посетителей с этой захватывающей частью промышленной истории и наследия Онтарио — совершенно новым уникальным аттракционом", — сказал Дэвид Адамес, генеральный директор комиссии по паркам Ниагары.
Ожидается, что открытие экскурсий на электростанцию поможет восстановить туризм на Ниагару и в Онтарио.
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