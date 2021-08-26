https://ria.ru/20210826/elektrostantsiya-1747303433.html

Электростанцию в Ниагарском парке откроют для туристов

Электростанцию в Ниагарском парке откроют для туристов - РИА Новости, 26.08.2021

Электростанцию в Ниагарском парке откроют для туристов

В Онтарио уже с 3 сентября для туристов откроется новая достопримечательность — гидроэлектростанция Ниагарского водопада, сообщает портал Travel Daily News. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T13:12

2021-08-26T13:12

2021-08-26T13:12

туризм

онтарио

новости - туризм

туристы

ниагарский водопад

канада

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156207/13/1562071373_0:138:2710:1662_1920x0_80_0_0_e982ccdfa9b1ce82c21243ae7393955d.jpg

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В Онтарио уже с 3 сентября для туристов откроется новая достопримечательность — гидроэлектростанция Ниагарского водопада, сообщает портал Travel Daily News."Уникальная конструкция считается единственной полностью сохранившейся выведенной из эксплуатации гидроэлектростанцией в мире, — пишет издание. — Завершенная в 1905 году, она стала историческим достижением в области инженерии и архитектуры и функционировала вплоть до 2006 года".Сейчас дневные экскурсии уже доступны: во время них туристы могут ознакомиться с интерактивными экспонатами и инсталляциями, рассказывающими об истории гидроэнергетики.В сентябре запустят новую программу — ночное инновационное шоу: гости окажутся среди турбин электростанции."Мы с нетерпением ждем возможности познакомить посетителей с этой захватывающей частью промышленной истории и наследия Онтарио — совершенно новым уникальным аттракционом", — сказал Дэвид Адамес, генеральный директор комиссии по паркам Ниагары.Ожидается, что открытие экскурсий на электростанцию поможет восстановить туризм на Ниагару и в Онтарио.

https://ria.ru/20210825/kukabary-1747196796.html

онтарио

ниагарский водопад

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

онтарио, новости - туризм, туристы, ниагарский водопад, канада, туризм