https://ria.ru/20210826/ekonomika-1747317362.html

Валовый региональный продукт Ростовской области вырос на 8,7%

Валовый региональный продукт Ростовской области вырос на 8,7% - РИА Новости, 26.08.2021

Валовый региональный продукт Ростовской области вырос на 8,7%

Валовый региональный продукт Ростовской области вырос в первом полугодии текущего года на 8,7% и составил 826,7 миллиарда рублей, сообщает правительство... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T12:03

2021-08-26T12:03

2021-08-26T12:03

ростовская область

экономика

ростовская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569552463_93:0:3489:1910_1920x0_80_0_0_b5416be24c4a02f3640e0002e428c3b5.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 авг - РИА Новости. Валовый региональный продукт Ростовской области вырос в первом полугодии текущего года на 8,7% и составил 826,7 миллиарда рублей, сообщает правительство региона."По оценке минэкономразвития Ростовской области, в первом полугодии этого года валовой региональный продукт вырос на 8,7% и достиг 826,7 миллиарда рублей. Промышленное производство увеличилось на 14% при среднероссийском показателе – 4,4%", - говорится в сообщении об итогах развития области в первом полугодии.В целом предприятиями области было отгружено товаров собственного производства почти на 486 миллиардов рублей, что на 39,3% выше уровня 2020 года. Высокие результаты – итог успешной работы высокотехнологичных отраслей промышленной специализации региона, подчеркивается в сообщении.Индекс производства продукции сельского хозяйства в первом полугодии составил 100,5%. Результаты недавно завершенной уборки ранних зерновых также оказались выше прошлогодних: собрано 12,7 миллиона тонн ранних культур - практически на 9% больше, чем в 2020 году. В первом полугодии объем инвестиций вырос почти на 22%.Достигнутые результаты свидетельствуют о восстановлении экономики после пандемии, считает руководство области. "Мы отмечаем хорошие результаты развития донской экономики в первом полугодии. Принципиальная задача – выполнение планов и программ нынешнего года. Во всей этой работе особенно важное значение имеют вопросы реализации национальных проектов. Детальная оценка ситуации должна быть продолжена - чтобы увидеть проблемные вопросы и темы, требующие повышенного внимания", - приводятся в сообщении слова губернатора области Василия Голубева.Он отметил, что в текущем году должна завершиться корректировка стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года. В сентябре новая редакция "Стратегии-2030" будет представлена на публичные слушания. По их итогам документ направят на согласование с федеральными органами власти.

https://ria.ru/20210812/rostov-1745443631.html

https://ria.ru/20210821/kvartiry-1746656098.html

ростовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, ростовская область, россия