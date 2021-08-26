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Ростовская область
Ростовская область
https://ria.ru/20210826/ekonomika-1747317362.html
Валовый региональный продукт Ростовской области вырос на 8,7%
Валовый региональный продукт Ростовской области вырос на 8,7% - РИА Новости, 26.08.2021
Валовый региональный продукт Ростовской области вырос на 8,7%
Валовый региональный продукт Ростовской области вырос в первом полугодии текущего года на 8,7% и составил 826,7 миллиарда рублей, сообщает правительство... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T12:03
2021-08-26T12:03
ростовская область
экономика
ростовская область
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 авг - РИА Новости. Валовый региональный продукт Ростовской области вырос в первом полугодии текущего года на 8,7% и составил 826,7 миллиарда рублей, сообщает правительство региона."По оценке минэкономразвития Ростовской области, в первом полугодии этого года валовой региональный продукт вырос на 8,7% и достиг 826,7 миллиарда рублей. Промышленное производство увеличилось на 14% при среднероссийском показателе – 4,4%", - говорится в сообщении об итогах развития области в первом полугодии.В целом предприятиями области было отгружено товаров собственного производства почти на 486 миллиардов рублей, что на 39,3% выше уровня 2020 года. Высокие результаты – итог успешной работы высокотехнологичных отраслей промышленной специализации региона, подчеркивается в сообщении.Индекс производства продукции сельского хозяйства в первом полугодии составил 100,5%. Результаты недавно завершенной уборки ранних зерновых также оказались выше прошлогодних: собрано 12,7 миллиона тонн ранних культур - практически на 9% больше, чем в 2020 году. В первом полугодии объем инвестиций вырос почти на 22%.Достигнутые результаты свидетельствуют о восстановлении экономики после пандемии, считает руководство области. "Мы отмечаем хорошие результаты развития донской экономики в первом полугодии. Принципиальная задача – выполнение планов и программ нынешнего года. Во всей этой работе особенно важное значение имеют вопросы реализации национальных проектов. Детальная оценка ситуации должна быть продолжена - чтобы увидеть проблемные вопросы и темы, требующие повышенного внимания", - приводятся в сообщении слова губернатора области Василия Голубева.Он отметил, что в текущем году должна завершиться корректировка стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года. В сентябре новая редакция "Стратегии-2030" будет представлена на публичные слушания. По их итогам документ направят на согласование с федеральными органами власти.
https://ria.ru/20210812/rostov-1745443631.html
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экономика, ростовская область, россия
12:03 26.08.2021
 
Валовый региональный продукт Ростовской области вырос на 8,7%

Правительство Ростовской области: валовый региональный продукт вырос до 826,7 миллиарда рублей

© РИА Новости / Александр Поготов / Перейти в фотобанкВид на набережную Ростова-на-Дону
Вид на набережную Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Александр Поготов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 авг - РИА Новости. Валовый региональный продукт Ростовской области вырос в первом полугодии текущего года на 8,7% и составил 826,7 миллиарда рублей, сообщает правительство региона.
"По оценке минэкономразвития Ростовской области, в первом полугодии этого года валовой региональный продукт вырос на 8,7% и достиг 826,7 миллиарда рублей. Промышленное производство увеличилось на 14% при среднероссийском показателе – 4,4%", - говорится в сообщении об итогах развития области в первом полугодии.
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В целом предприятиями области было отгружено товаров собственного производства почти на 486 миллиардов рублей, что на 39,3% выше уровня 2020 года. Высокие результаты – итог успешной работы высокотехнологичных отраслей промышленной специализации региона, подчеркивается в сообщении.
Индекс производства продукции сельского хозяйства в первом полугодии составил 100,5%. Результаты недавно завершенной уборки ранних зерновых также оказались выше прошлогодних: собрано 12,7 миллиона тонн ранних культур - практически на 9% больше, чем в 2020 году. В первом полугодии объем инвестиций вырос почти на 22%.
Достигнутые результаты свидетельствуют о восстановлении экономики после пандемии, считает руководство области. "Мы отмечаем хорошие результаты развития донской экономики в первом полугодии. Принципиальная задача – выполнение планов и программ нынешнего года. Во всей этой работе особенно важное значение имеют вопросы реализации национальных проектов. Детальная оценка ситуации должна быть продолжена - чтобы увидеть проблемные вопросы и темы, требующие повышенного внимания", - приводятся в сообщении слова губернатора области Василия Голубева.
Он отметил, что в текущем году должна завершиться корректировка стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года. В сентябре новая редакция "Стратегии-2030" будет представлена на публичные слушания. По их итогам документ направят на согласование с федеральными органами власти.
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