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В Татарстане возбудили дело после наезда питбайка на ребенка
В Татарстане возбудили дело после наезда питбайка на ребенка - РИА Новости, 26.08.2021
В Татарстане возбудили дело после наезда питбайка на ребенка
Четырехлетний ребенок попал в больницу в Набережных Челнах после наезда питбайка (разновидность мини-мотоцикла), возбуждено уголовное дело о нарушении правил... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T20:34
2021-08-26T20:34
происшествия
дтп
набережные челны
авто
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КАЗАНЬ, 26 авг – РИА Новости. Четырехлетний ребенок попал в больницу в Набережных Челнах после наезда питбайка (разновидность мини-мотоцикла), возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью, сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев."ДТП произошло сегодня днем на набережной Табеева в Набережных Челнах – 16-летний подросток на питбайке сбил четырехлетнего ребенка. Пострадавшего экстренно госпитализировали. На место происшествия выезжал прокурор Набережных Челнов Дмитрий Ерпелев", - сказал Галиев журналистам.По его информации, по факту наезда на малолетнего пешехода возбуждено уголовное дело по статье "нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Расследование взято на особый контроль в прокуратуре.
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происшествия, дтп, набережные челны, авто
20:34 26.08.2021
 
В Татарстане возбудили дело после наезда питбайка на ребенка

В Татарстане прокуратура возбудила уголовное дело после наезда питбайка на четырехлетнего ребенка

© РИА Новости / Андрей Веретенников / Перейти в фотобанкВид города Набережные Челны
Вид города Набережные Челны - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Андрей Веретенников
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КАЗАНЬ, 26 авг – РИА Новости. Четырехлетний ребенок попал в больницу в Набережных Челнах после наезда питбайка (разновидность мини-мотоцикла), возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью, сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
"ДТП произошло сегодня днем на набережной Табеева в Набережных Челнах – 16-летний подросток на питбайке сбил четырехлетнего ребенка. Пострадавшего экстренно госпитализировали. На место происшествия выезжал прокурор Набережных Челнов Дмитрий Ерпелев", - сказал Галиев журналистам.
По его информации, по факту наезда на малолетнего пешехода возбуждено уголовное дело по статье "нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Расследование взято на особый контроль в прокуратуре.
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ПроисшествияДТПНабережные ЧелныАвто
 
 
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