https://ria.ru/20210826/dtp-1747291369.html

В Курской области два человека пострадали в ДТП с автобусом

В Курской области два человека пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 26.08.2021

В Курской области два человека пострадали в ДТП с автобусом

Два человека получили травмы после того, как маршрутный автобус съехал в кювет в Курской области, сообщает в четверг управление МВД по региону. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T09:25

2021-08-26T09:25

2021-08-26T09:29

происшествия

железногорск

курская область

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ВОРОНЕЖ, 26 авг - РИА Новости. Два человека получили травмы после того, как маршрутный автобус съехал в кювет в Курской области, сообщает в четверг управление МВД по региону.Авария произошла в 5.55 мск 26 августа."Водитель, 1964 года рождения, управляя автобусом ЛИАЗ, двигаясь по автодороге "Тросна-Калиновка" Железногорского района, со стороны Железногорска в сторону Михайловки, по предварительным данным, на 41 километре не справился с управлением и допустил наезд на ограждение, после чего на опору ЛЭП, с последующим съездом в правый по ходу движения кювет", - говорится в сообщении.По данным УМВД, в результате аварии травмы получили водитель автобуса и пассажир 1954 года рождения. Пострадавших доставили в больницу.Автобус шел по маршруту "Железногорск-Михайловка". Полиция выясняет обстоятельства и причины ДТП.

https://ria.ru/20210826/dtp-1747281624.html

железногорск

курская область

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происшествия, железногорск , курская область