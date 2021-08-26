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В Курской области два человека пострадали в ДТП с автобусом
В Курской области два человека пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 26.08.2021
В Курской области два человека пострадали в ДТП с автобусом
Два человека получили травмы после того, как маршрутный автобус съехал в кювет в Курской области, сообщает в четверг управление МВД по региону. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T09:25
2021-08-26T09:29
происшествия
железногорск
курская область
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ВОРОНЕЖ, 26 авг - РИА Новости. Два человека получили травмы после того, как маршрутный автобус съехал в кювет в Курской области, сообщает в четверг управление МВД по региону.Авария произошла в 5.55 мск 26 августа."Водитель, 1964 года рождения, управляя автобусом ЛИАЗ, двигаясь по автодороге "Тросна-Калиновка" Железногорского района, со стороны Железногорска в сторону Михайловки, по предварительным данным, на 41 километре не справился с управлением и допустил наезд на ограждение, после чего на опору ЛЭП, с последующим съездом в правый по ходу движения кювет", - говорится в сообщении.По данным УМВД, в результате аварии травмы получили водитель автобуса и пассажир 1954 года рождения. Пострадавших доставили в больницу.Автобус шел по маршруту "Железногорск-Михайловка". Полиция выясняет обстоятельства и причины ДТП.
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происшествия, железногорск , курская область
09:25 26.08.2021 (обновлено: 09:29 26.08.2021)
 
В Курской области два человека пострадали в ДТП с автобусом

В Курской области автобус съехал в кювет, пострадали два человека

© Фото : ГУ МЧС России по Курской области ДТП на автодороге Тросна – Калиновка в Курской области
ДТП на автодороге Тросна – Калиновка в Курской области - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Курской области
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ВОРОНЕЖ, 26 авг - РИА Новости. Два человека получили травмы после того, как маршрутный автобус съехал в кювет в Курской области, сообщает в четверг управление МВД по региону.
Авария произошла в 5.55 мск 26 августа.
"Водитель, 1964 года рождения, управляя автобусом ЛИАЗ, двигаясь по автодороге "Тросна-Калиновка" Железногорского района, со стороны Железногорска в сторону Михайловки, по предварительным данным, на 41 километре не справился с управлением и допустил наезд на ограждение, после чего на опору ЛЭП, с последующим съездом в правый по ходу движения кювет", - говорится в сообщении.
По данным УМВД, в результате аварии травмы получили водитель автобуса и пассажир 1954 года рождения. Пострадавших доставили в больницу.
Автобус шел по маршруту "Железногорск-Михайловка". Полиция выясняет обстоятельства и причины ДТП.
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