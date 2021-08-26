https://ria.ru/20210826/diskussiya-1747393252.html
В ДНР призвали Киев начать открытую дискуссию по урегулированию конфликта
В ДНР призвали Киев начать открытую дискуссию по урегулированию конфликта - РИА Новости, 26.08.2021
В ДНР призвали Киев начать открытую дискуссию по урегулированию конфликта
Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова призвала Киев начать открытую дискуссию с... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T17:44
2021-08-26T17:44
2021-08-26T17:44
в мире
киев
донецкая народная республика
донбасс
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наталья никонорова
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова призвала Киев начать открытую дискуссию с Донецком и Луганском по "дорожной карте" урегулирования конфликта в Донбассе.Заседание контактной группы по Донбассу проходит в четверг в видеорежиме. В среду состоялись переговоры рабочих подгрупп. По их итогам в ДНР заявили, что Киев согласился начать обсуждение плана по урегулированию конфликта в Донбассе, но вопрос включения документа в украинское законодательство остается открытым."Мы, безусловно, приветствуем, что деятельность на политическом треке была формально разблокирована, но у нас по-прежнему нет понимания, намерена ли украинская сторона реально работать, а не снова искать поводы для саботажа. Для этого Киеву нужно не свои конфиденциальные позиции направлять в адрес ОБСЕ, что только препятствует положительному результату, а приступить к открытой дискуссии с нами по "дорожной карте", поскольку именно этот документ является основным пунктом для обсуждения в политической группе", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.Она отметила, что хоть работа политической подгруппы и была формально разблокирована, "предпосылок называть эту деятельность конструктивной все еще нет".
https://ria.ru/20210826/razorenie-1747327368.html
https://ria.ru/20210826/ukraina-1747337995.html
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в мире, киев, донецкая народная республика, донбасс, мид днр, обсе, наталья никонорова, ситуация в днр и лнр
В ДНР призвали Киев начать открытую дискуссию по урегулированию конфликта
Глава МИД ДНР Никонорова призвала Киев начать открытую дискуссию по урегулированию конфликта