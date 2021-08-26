https://ria.ru/20210826/dfo-1747333249.html
Путин проведет совещание по развитию Дальнего Востока
Путин проведет совещание по развитию Дальнего Востока - РИА Новости, 26.08.2021
Путин проведет совещание по развитию Дальнего Востока
Президент России Владимир Путин проведет совещание по социально-экономическому развитию Дальнего Востока во время своего визита в ДФО, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T13:17
2021-08-26T13:17
2021-08-26T13:17
общество
владимир путин
дмитрий песков
дальний восток
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет совещание по социально-экономическому развитию Дальнего Востока во время своего визита в ДФО, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Конечно же традиционно президент проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Он делает это каждый раз", - сказал Песков журналистам.Путину будут представлены интерактивные презентации результатов развития Дальнего Востока, добавил он."Результатов много. Действительно, регион развивается все более упорядочено. Успешные практики ТОРов, других инструментов развития. Все это будет в очередной раз докладываться президенту", - добавил Песков.
https://ria.ru/20210826/vef-1747330593.html
дальний восток
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общество, владимир путин, дмитрий песков, дальний восток
Путин проведет совещание по развитию Дальнего Востока
Президент Путин проведет совещание по социально-экономическому развитию Дальнего Востока