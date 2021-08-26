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Путин проведет совещание по развитию Дальнего Востока
Путин проведет совещание по развитию Дальнего Востока - РИА Новости, 26.08.2021
Путин проведет совещание по развитию Дальнего Востока
Президент России Владимир Путин проведет совещание по социально-экономическому развитию Дальнего Востока во время своего визита в ДФО, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T13:17
2021-08-26T13:17
общество
владимир путин
дмитрий песков
дальний восток
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет совещание по социально-экономическому развитию Дальнего Востока во время своего визита в ДФО, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Конечно же традиционно президент проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Он делает это каждый раз", - сказал Песков журналистам.Путину будут представлены интерактивные презентации результатов развития Дальнего Востока, добавил он."Результатов много. Действительно, регион развивается все более упорядочено. Успешные практики ТОРов, других инструментов развития. Все это будет в очередной раз докладываться президенту", - добавил Песков.
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общество, владимир путин, дмитрий песков, дальний восток
13:17 26.08.2021
 
Путин проведет совещание по развитию Дальнего Востока

Президент Путин проведет совещание по социально-экономическому развитию Дальнего Востока

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет совещание по социально-экономическому развитию Дальнего Востока во время своего визита в ДФО, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Конечно же традиционно президент проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Он делает это каждый раз", - сказал Песков журналистам.
Путину будут представлены интерактивные презентации результатов развития Дальнего Востока, добавил он.
"Результатов много. Действительно, регион развивается все более упорядочено. Успешные практики ТОРов, других инструментов развития. Все это будет в очередной раз докладываться президенту", - добавил Песков.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
13:04
Путин примет участие в пленарном заседании ВЭФ очно
 
ОбществоВладимир ПутинДмитрий ПесковДальний Восток
 
 
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