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В Подмосковье десять детей надышались пороховыми газами от фейерверков
В Подмосковье десять детей надышались пороховыми газами от фейерверков - РИА Новости, 26.08.2021
В Подмосковье десять детей надышались пороховыми газами от фейерверков
В подмосковном доме отдыха 10 детей надышались пороховыми газами от фейерверков, областной главк СК РФ ведет проверку, сообщила помощник руководителя ведомства... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T09:50
2021-08-26T09:50
2021-08-26T09:50
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. В подмосковном доме отдыха 10 детей надышались пороховыми газами от фейерверков, областной главк СК РФ ведет проверку, сообщила помощник руководителя ведомства Анна Тертичная."По предварительной информации, 10 детей в возрасте от 8 до 16 лет надышались пороховыми газами при запуске фейерверков на территории одного из домов отдыха, расположенных в Истринском городском округе, куда они прибыли на сборы школы танцев", - сказала Тертичная.По ее словам, сейчас здоровью детей ничто не угрожает."Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится также в релизе.
https://ria.ru/20210120/gaz-1593770153.html
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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), россия
В Подмосковье десять детей надышались пороховыми газами от фейерверков
В подмосковном доме отдыха десять детей надышались пороховыми газами при запуске фейерверков