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В Москве задержали блогеров, распыливших газ из баллончика в лицо женщине
В Москве задержали блогеров, распыливших газ из баллончика в лицо женщине - РИА Новости, 26.08.2021
В Москве задержали блогеров, распыливших газ из баллончика в лицо женщине
Блогеров, распыливших в лицо женщине газ из перцового баллончика в Москве, доставили в отдел полиции для разбирательства, сообщила пресс-служба столичного ГУ... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T17:53
2021-08-26T18:32
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Блогеров, распыливших в лицо женщине газ из перцового баллончика в Москве, доставили в отдел полиции для разбирательства, сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД.Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором несколько мужчин распыляют в лицо женщине газ из перцового баллончика, перед этим они попросили у нее зарядное устройство от телефона.После этого полиция начала проверку.
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происшествия, москва, россия
17:53 26.08.2021 (обновлено: 18:32 26.08.2021)
 
В Москве задержали блогеров, распыливших газ из баллончика в лицо женщине

МВД: блогеры, распылившие газ из перцового баллончика в лицо женщине в Москве, задержаны

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Блогеров, распыливших в лицо женщине газ из перцового баллончика в Москве, доставили в отдел полиции для разбирательства, сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД.
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором несколько мужчин распыляют в лицо женщине газ из перцового баллончика, перед этим они попросили у нее зарядное устройство от телефона.
После этого полиция начала проверку.
Видеоблогер Юрий Хованский
10 августа, 14:25
Блогера Хованского включили в список лиц, причастных к экстремизму
 
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