https://ria.ru/20210826/blogery-1747395032.html

В Москве задержали блогеров, распыливших газ из баллончика в лицо женщине

В Москве задержали блогеров, распыливших газ из баллончика в лицо женщине - РИА Новости, 26.08.2021

В Москве задержали блогеров, распыливших газ из баллончика в лицо женщине

Блогеров, распыливших в лицо женщине газ из перцового баллончика в Москве, доставили в отдел полиции для разбирательства, сообщила пресс-служба столичного ГУ... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T17:53

2021-08-26T17:53

2021-08-26T18:32

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Блогеров, распыливших в лицо женщине газ из перцового баллончика в Москве, доставили в отдел полиции для разбирательства, сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД.Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором несколько мужчин распыляют в лицо женщине газ из перцового баллончика, перед этим они попросили у нее зарядное устройство от телефона.После этого полиция начала проверку.

https://ria.ru/20210810/khovanskiy-1745188493.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, москва, россия