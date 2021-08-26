https://ria.ru/20210826/blagoustroystvo-1747293463.html

В Москве благоустроят территорию 39 поликлиник, где идет капремонт

В Москве благоустроят территорию 39 поликлиник, где идет капремонт - РИА Новости, 26.08.2021

В Москве благоустроят территорию 39 поликлиник, где идет капремонт

Работы по благоустройству территории пройдут возле 39 московских поликлиник, в которых в этом году начался капитальный ремонт, сообщил журналистам в четверг... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T09:39

2021-08-26T09:39

2021-08-26T09:39

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общество

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Работы по благоустройству территории пройдут возле 39 московских поликлиник, в которых в этом году начался капитальный ремонт, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.По его словам, после завершения ремонтных работ для горожан откроются полностью обновленные по новому московскому стандарту поликлиники."Новый облик получат не только сами здания, ремонтируемые в рамках нового московского стандарта поликлиник, но и прилегающие территории, они будут благоустроены в единой стилистике. В рамках запланированных работ пешеходные и транспортные потоки будут разделены, установлены скамейки для отдыха, там, где позволит площадь, обустроят детские площадки", - рассказал Бирюков.Заместитель мэра пояснил, что сейчас эти территории не соответствуют стандарту, в частности пешеходные маршруты совмещены с дорожными проездами, нет обозначения пешеходных переходов, необходимого освещения и навигации. В рамках благоустройства пространства возле поликлиник адаптируют под нужды маломобильных граждан, обустроят парковки и, где возможно, более 40 навесов в виде пергол для велосипедов и колясок, установят понятную навигацию."Все воздушные кабельные линии уберут под землю, что позволит улучшить визуальный облик пространства, обустроят новые водосточные сети. Для безопасного пребывания в вечернее время на территории 39 поликлиник установят в общей сложности более 600 фонарей с энергоэффективными лампами", - отметил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что территории медучреждений дополнительно озеленят, все растения будут гипоаллергенными. Всего возле поликлиник планируется высадить порядка 500 деревьев, 6,5 тысячи кустарников, обустроят свыше 90 тысяч квадратных метров газона и около 10 тысяч квадратных метров цветников. Завершить работы по благоустройству планируется в 2022 году.

https://ria.ru/20210825/moskva-1747140576.html

https://realty.ria.ru/20210824/skver-1747034640.html

https://realty.ria.ru/20210824/remont-1746996607.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, петр бирюков, городское хозяйство москвы