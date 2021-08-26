Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210826/blagoustroystvo-1747293463.html
В Москве благоустроят территорию 39 поликлиник, где идет капремонт
В Москве благоустроят территорию 39 поликлиник, где идет капремонт - РИА Новости, 26.08.2021
В Москве благоустроят территорию 39 поликлиник, где идет капремонт
Работы по благоустройству территории пройдут возле 39 московских поликлиник, в которых в этом году начался капитальный ремонт, сообщил журналистам в четверг... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T09:39
2021-08-26T09:39
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
петр бирюков
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732083281_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_80672eead6a262b29ae575397a4b5228.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Работы по благоустройству территории пройдут возле 39 московских поликлиник, в которых в этом году начался капитальный ремонт, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.По его словам, после завершения ремонтных работ для горожан откроются полностью обновленные по новому московскому стандарту поликлиники."Новый облик получат не только сами здания, ремонтируемые в рамках нового московского стандарта поликлиник, но и прилегающие территории, они будут благоустроены в единой стилистике. В рамках запланированных работ пешеходные и транспортные потоки будут разделены, установлены скамейки для отдыха, там, где позволит площадь, обустроят детские площадки", - рассказал Бирюков.Заместитель мэра пояснил, что сейчас эти территории не соответствуют стандарту, в частности пешеходные маршруты совмещены с дорожными проездами, нет обозначения пешеходных переходов, необходимого освещения и навигации. В рамках благоустройства пространства возле поликлиник адаптируют под нужды маломобильных граждан, обустроят парковки и, где возможно, более 40 навесов в виде пергол для велосипедов и колясок, установят понятную навигацию."Все воздушные кабельные линии уберут под землю, что позволит улучшить визуальный облик пространства, обустроят новые водосточные сети. Для безопасного пребывания в вечернее время на территории 39 поликлиник установят в общей сложности более 600 фонарей с энергоэффективными лампами", - отметил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что территории медучреждений дополнительно озеленят, все растения будут гипоаллергенными. Всего возле поликлиник планируется высадить порядка 500 деревьев, 6,5 тысячи кустарников, обустроят свыше 90 тысяч квадратных метров газона и около 10 тысяч квадратных метров цветников. Завершить работы по благоустройству планируется в 2022 году.
https://ria.ru/20210825/moskva-1747140576.html
https://realty.ria.ru/20210824/skver-1747034640.html
https://realty.ria.ru/20210824/remont-1746996607.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732083281_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eb3d6d52c01f7e43cdc92d227512f978.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, петр бирюков, городское хозяйство москвы
09:39 26.08.2021
 
В Москве благоустроят территорию 39 поликлиник, где идет капремонт

Заммэра Москвы Бирюков: в столице благоустроят территорию 39 поликлиник, где идет капремонт

© РИА Новости / Максим БлиновВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Работы по благоустройству территории пройдут возле 39 московских поликлиник, в которых в этом году начался капитальный ремонт, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
По его словам, после завершения ремонтных работ для горожан откроются полностью обновленные по новому московскому стандарту поликлиники.
Осень в Москве - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
Вчера, 09:42Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Москве завершили работы по реконструкции 12 прудов
"Новый облик получат не только сами здания, ремонтируемые в рамках нового московского стандарта поликлиник, но и прилегающие территории, они будут благоустроены в единой стилистике. В рамках запланированных работ пешеходные и транспортные потоки будут разделены, установлены скамейки для отдыха, там, где позволит площадь, обустроят детские площадки", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что сейчас эти территории не соответствуют стандарту, в частности пешеходные маршруты совмещены с дорожными проездами, нет обозначения пешеходных переходов, необходимого освещения и навигации. В рамках благоустройства пространства возле поликлиник адаптируют под нужды маломобильных граждан, обустроят парковки и, где возможно, более 40 навесов в виде пергол для велосипедов и колясок, установят понятную навигацию.
Высадка сирени в Москве в рамках программы благоустройства - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 15:03Москва Сегодня: мегаполис для жизни
На юго-востоке Москвы благоустроят сквер героя войны Михаила Судакова
"Все воздушные кабельные линии уберут под землю, что позволит улучшить визуальный облик пространства, обустроят новые водосточные сети. Для безопасного пребывания в вечернее время на территории 39 поликлиник установят в общей сложности более 600 фонарей с энергоэффективными лампами", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что территории медучреждений дополнительно озеленят, все растения будут гипоаллергенными. Всего возле поликлиник планируется высадить порядка 500 деревьев, 6,5 тысячи кустарников, обустроят свыше 90 тысяч квадратных метров газона и около 10 тысяч квадратных метров цветников. Завершить работы по благоустройству планируется в 2022 году.
Рабочий во время реставрации - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 11:56Москва Сегодня: мегаполис для жизни
На юго-востоке Москвы отремонтировали конструктивистский дом
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:35В Германии предупредили о росте террористической угрозы в Афганистане
14:33На Украине попросили продлить транзит российского газа
14:27В Подмосковье в ДТП с двумя "газелями" погиб мужчина
14:27Мосгорсуд отказался рассматривать вопрос о выдворении Уилана
14:26Кириенко призвал развивать инфраструктуру наукоградов России
14:22США и союзники эвакуировали из Афганистана свыше 95 тысяч человек
14:17В Москве задержали организаторов ячейки "Свидетелей Иеговы"*
14:17Борьба с природными пожарами в Якутии близка к завершению, заявили в МЧС
14:15В Уфе полицейские спасли ребенка, гулявшего по карнизу балкона
14:11Физики впервые наблюдали перемещения атомов в молекулах воды
14:06Twitter не оплатил наложенный в 2020 году штраф, заявили в Роскомнадзоре
14:02Суд оштрафовал Facebook на 15 миллионов рублей
13:57Путин одобрил идею создания музея и пантеона в Беслане
13:56Суд оштрафовал WhatsApp на четыре миллиона рублей
13:55Число природных пожаров в Свердловской области выросло до 60
13:53Суд оштрафовал Twitter на 17 миллионов рублей
13:48Путин призвал решить вопрос с качеством воды в Северной Осетии
13:48Миронов призвал вернуть смертную казнь для террористов и убийц детей
13:45ЕР, "Коммунисты России" и "Родина" обсудили борьбу с коронавирусом
13:39В ДНР предрекли исчезновение Украины
Лента новостейМолния