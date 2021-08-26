Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210826/bezopasnost-1747297999.html
Станции СПРН "Воронеж" модернизируют до "Яхромы"
Станции СПРН "Воронеж" модернизируют до "Яхромы" - РИА Новости, 26.08.2021
Станции СПРН "Воронеж" модернизируют до "Яхромы"
Радиолокационные станции российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) типа "Воронеж" планируется модернизировать до уровня новейшей станции... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T10:11
2021-08-26T11:02
безопасность
рти системы
россия
форум "армия — 2021"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149594/09/1495940961_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f3cdcc351b18110577292df80fbd6566.jpg
ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 26 авг - РИА Новости. Радиолокационные станции российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) типа "Воронеж" планируется модернизировать до уровня новейшей станции "Яхрома", сообщил в интервью РИА Новости гендиректор концерна "РТИ системы" Юрий Аношко."Яхрому" строят в Крыму."Все новые достижения, которые получаем на новой станции, мы используем при модернизации уже существующих. В период модернизации мы их тоже будем доводить до этого уровня", - сказал Аношко на форуме "Армия-2021".Он отметил, что станции "Яхрома" "будут обладать большей помехоустойчивостью и пропускной способностью". "Кроме того, уже в ходе их создания будет реализована технология автоматизированной системы цифрового двойника, позволяющая отслеживать состояние РЛС", - пояснил специалист.Гендиректор добавил, что автоматизация "Яхромы" предполагает упрощение эксплуатации станции. "Боевой расчет "Яхромы" будет меньше, чем на "Воронежах", - пояснил Аношко.Российская СПРН решает задачи обнаружения и получения траекторных данных для формирования предупреждения о ракетном нападении на пункты государственного и военного управления. Наземный эшелон состоит из станций типа "Воронеж". Они создают вокруг территории РФ сплошное радиолокационное поле для отслеживания баллистических целей.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210826/bezopasnost-1747285365.html
https://ria.ru/20210214/bezopasnost-1597411300.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/149594/09/1495940961_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6fc9b4845390edf2e218e7b62ec5d83e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность, рти системы, россия, форум "армия — 2021"
10:11 26.08.2021 (обновлено: 11:02 26.08.2021)
 
Станции СПРН "Воронеж" модернизируют до "Яхромы"

Глава концерна "РТИ системы" Юрий Аношко: станции СПРН "Воронеж" модернизируют до "Яхромы"

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРадиолокационная станция "Воронеж" в Калининградской области
Радиолокационная станция Воронеж в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 26 авг - РИА Новости. Радиолокационные станции российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) типа "Воронеж" планируется модернизировать до уровня новейшей станции "Яхрома", сообщил в интервью РИА Новости гендиректор концерна "РТИ системы" Юрий Аношко.
"Яхрому" строят в Крыму.
Госиспытания российской системы предупреждения о ракетном нападении в командном пункте СПРН в Солнечногорске - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
08:08
Разработчик рассказал о возможностях радиолокационных станций СПРН
"Все новые достижения, которые получаем на новой станции, мы используем при модернизации уже существующих. В период модернизации мы их тоже будем доводить до этого уровня", - сказал Аношко на форуме "Армия-2021".
Он отметил, что станции "Яхрома" "будут обладать большей помехоустойчивостью и пропускной способностью". "Кроме того, уже в ходе их создания будет реализована технология автоматизированной системы цифрового двойника, позволяющая отслеживать состояние РЛС", - пояснил специалист.
Гендиректор добавил, что автоматизация "Яхромы" предполагает упрощение эксплуатации станции. "Боевой расчет "Яхромы" будет меньше, чем на "Воронежах", - пояснил Аношко.
Российская СПРН решает задачи обнаружения и получения траекторных данных для формирования предупреждения о ракетном нападении на пункты государственного и военного управления. Наземный эшелон состоит из станций типа "Воронеж". Они создают вокруг территории РФ сплошное радиолокационное поле для отслеживания баллистических целей.
Читайте полный текст интервью >>
Сотрудник узла связи Системы предупреждения о ракетном нападении Космических войск России - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
14 февраля, 11:45
Военный напомнил, как под давлением США Россия уничтожала станции СПРН
 
БезопасностьРТИ СистемыРоссияФорум "Армия — 2021"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:35В Германии предупредили о росте террористической угрозы в Афганистане
14:33На Украине попросили продлить транзит российского газа
14:27В Подмосковье в ДТП с двумя "газелями" погиб мужчина
14:27Мосгорсуд отказался рассматривать вопрос о выдворении Уилана
14:26Кириенко призвал развивать инфраструктуру наукоградов России
14:22США и союзники эвакуировали из Афганистана свыше 95 тысяч человек
14:17В Москве задержали организаторов ячейки "Свидетелей Иеговы"*
14:17Борьба с природными пожарами в Якутии близка к завершению, заявили в МЧС
14:15В Уфе полицейские спасли ребенка, гулявшего по карнизу балкона
14:11Физики впервые наблюдали перемещения атомов в молекулах воды
14:06Twitter не оплатил наложенный в 2020 году штраф, заявили в Роскомнадзоре
14:02Суд оштрафовал Facebook на 15 миллионов рублей
13:57Путин одобрил идею создания музея и пантеона в Беслане
13:56Суд оштрафовал WhatsApp на четыре миллиона рублей
13:55Число природных пожаров в Свердловской области выросло до 60
13:53Суд оштрафовал Twitter на 17 миллионов рублей
13:48Путин призвал решить вопрос с качеством воды в Северной Осетии
13:48Миронов призвал вернуть смертную казнь для террористов и убийц детей
13:45ЕР, "Коммунисты России" и "Родина" обсудили борьбу с коронавирусом
13:39В ДНР предрекли исчезновение Украины
Лента новостейМолния