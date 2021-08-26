https://ria.ru/20210826/bezopasnost-1747297999.html
Станции СПРН "Воронеж" модернизируют до "Яхромы"
Станции СПРН "Воронеж" модернизируют до "Яхромы" - РИА Новости, 26.08.2021
Станции СПРН "Воронеж" модернизируют до "Яхромы"
Радиолокационные станции российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) типа "Воронеж" планируется модернизировать до уровня новейшей станции... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T10:11
2021-08-26T10:11
2021-08-26T11:02
безопасность
рти системы
россия
форум "армия — 2021"
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ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 26 авг - РИА Новости. Радиолокационные станции российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) типа "Воронеж" планируется модернизировать до уровня новейшей станции "Яхрома", сообщил в интервью РИА Новости гендиректор концерна "РТИ системы" Юрий Аношко."Яхрому" строят в Крыму."Все новые достижения, которые получаем на новой станции, мы используем при модернизации уже существующих. В период модернизации мы их тоже будем доводить до этого уровня", - сказал Аношко на форуме "Армия-2021".Он отметил, что станции "Яхрома" "будут обладать большей помехоустойчивостью и пропускной способностью". "Кроме того, уже в ходе их создания будет реализована технология автоматизированной системы цифрового двойника, позволяющая отслеживать состояние РЛС", - пояснил специалист.Гендиректор добавил, что автоматизация "Яхромы" предполагает упрощение эксплуатации станции. "Боевой расчет "Яхромы" будет меньше, чем на "Воронежах", - пояснил Аношко.Российская СПРН решает задачи обнаружения и получения траекторных данных для формирования предупреждения о ракетном нападении на пункты государственного и военного управления. Наземный эшелон состоит из станций типа "Воронеж". Они создают вокруг территории РФ сплошное радиолокационное поле для отслеживания баллистических целей.Читайте полный текст интервью >>
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безопасность, рти системы, россия, форум "армия — 2021"
10:11 26.08.2021 (обновлено: 11:02 26.08.2021)
Станции СПРН "Воронеж" модернизируют до "Яхромы"
Глава концерна "РТИ системы" Юрий Аношко: станции СПРН "Воронеж" модернизируют до "Яхромы"
ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 26 авг - РИА Новости.
Радиолокационные станции российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) типа "Воронеж" планируется модернизировать до уровня новейшей станции "Яхрома", сообщил в интервью РИА Новости гендиректор концерна "РТИ системы"
Юрий Аношко.
"Все новые достижения, которые получаем на новой станции, мы используем при модернизации уже существующих. В период модернизации мы их тоже будем доводить до этого уровня", - сказал Аношко на форуме "Армия-2021".
Он отметил, что станции "Яхрома" "будут обладать большей помехоустойчивостью и пропускной способностью". "Кроме того, уже в ходе их создания будет реализована технология автоматизированной системы цифрового двойника, позволяющая отслеживать состояние РЛС", - пояснил специалист.
Гендиректор добавил, что автоматизация "Яхромы" предполагает упрощение эксплуатации станции. "Боевой расчет "Яхромы" будет меньше, чем на "Воронежах", - пояснил Аношко.
Российская СПРН решает задачи обнаружения и получения траекторных данных для формирования предупреждения о ракетном нападении на пункты государственного и военного управления. Наземный эшелон состоит из станций типа "Воронеж". Они создают вокруг территории РФ
сплошное радиолокационное поле для отслеживания баллистических целей.