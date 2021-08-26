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Разработчик рассказал о возможностях радиолокационных станций СПРН
Разработчик рассказал о возможностях радиолокационных станций СПРН - РИА Новости, 26.08.2021
Разработчик рассказал о возможностях радиолокационных станций СПРН
Радиолокационные станции российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) способны отслеживать объекты на высоте 30 тысяч километров, сообщил в... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T08:08
2021-08-26T11:01
безопасность
рти системы
россия
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ПАРК "ПАТРИОТ" (Московская область), 26 авг - РИА Новости. Радиолокационные станции российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) способны отслеживать объекты на высоте 30 тысяч километров, сообщил в интервью РИА Новости на "Армии-2021" гендиректор Концерна "РТИ системы" Юрий Аношко."Сегодня мы радиолокационными станциями, входящими в состав СПРН, видим космические аппараты, находящиеся на геостационарной орбите. Это высота над поверхностью Земли более 30 тысяч километров", - рассказал Аношко.Говоря об объектах в воздушном пространстве, гендиректор отметил, что, фактически, станции СПРН России видят любую цель, находящуюся над горизонтом."Речь в том числе идет об аэродинамических объектах, например, самолетах, а также о гиперзвуковых аппаратах. Вопрос в том, какого размера цель и на какой дальности нам необходимо ее сопровождать", - сказал он.Российская СПРН решает задачи получения траекторных данных для формирования предупреждения о ракетном нападении на пункты государственного и военного управления. Наземный эшелон состоит из станций типа "Воронеж". Они создают вокруг территории РФ сплошное радиолокационное поле для отслеживания баллистических целей.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210214/bezopasnost-1597411300.html
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безопасность, рти системы, россия, форум "армия — 2021"
08:08 26.08.2021 (обновлено: 11:01 26.08.2021)
 
Разработчик рассказал о возможностях радиолокационных станций СПРН

Глава Концерна "РТИ системы" Аношко: станции СПРН способны "видеть" на высоту 30 тысяч километров

© Фото : Межгосударственная акционерная корпорация "Вымпел"/Евгений Самарин Госиспытания российской системы предупреждения о ракетном нападении в командном пункте СПРН в Солнечногорске
Госиспытания российской системы предупреждения о ракетном нападении в командном пункте СПРН в Солнечногорске - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© Фото : Межгосударственная акционерная корпорация "Вымпел"/Евгений Самарин
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ПАРК "ПАТРИОТ" (Московская область), 26 авг - РИА Новости. Радиолокационные станции российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) способны отслеживать объекты на высоте 30 тысяч километров, сообщил в интервью РИА Новости на "Армии-2021" гендиректор Концерна "РТИ системы" Юрий Аношко.
"Сегодня мы радиолокационными станциями, входящими в состав СПРН, видим космические аппараты, находящиеся на геостационарной орбите. Это высота над поверхностью Земли более 30 тысяч километров", - рассказал Аношко.
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Говоря об объектах в воздушном пространстве, гендиректор отметил, что, фактически, станции СПРН России видят любую цель, находящуюся над горизонтом.
"Речь в том числе идет об аэродинамических объектах, например, самолетах, а также о гиперзвуковых аппаратах. Вопрос в том, какого размера цель и на какой дальности нам необходимо ее сопровождать", - сказал он.
Российская СПРН решает задачи получения траекторных данных для формирования предупреждения о ракетном нападении на пункты государственного и военного управления. Наземный эшелон состоит из станций типа "Воронеж". Они создают вокруг территории РФ сплошное радиолокационное поле для отслеживания баллистических целей.
Читайте полный текст интервью >>
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