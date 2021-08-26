https://ria.ru/20210826/bezopasnost-1747285365.html

Разработчик рассказал о возможностях радиолокационных станций СПРН

Разработчик рассказал о возможностях радиолокационных станций СПРН - РИА Новости, 26.08.2021

Разработчик рассказал о возможностях радиолокационных станций СПРН

Радиолокационные станции российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) способны отслеживать объекты на высоте 30 тысяч километров, сообщил в... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T08:08

2021-08-26T08:08

2021-08-26T11:01

безопасность

рти системы

россия

форум "армия — 2021"

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ПАРК "ПАТРИОТ" (Московская область), 26 авг - РИА Новости. Радиолокационные станции российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) способны отслеживать объекты на высоте 30 тысяч километров, сообщил в интервью РИА Новости на "Армии-2021" гендиректор Концерна "РТИ системы" Юрий Аношко."Сегодня мы радиолокационными станциями, входящими в состав СПРН, видим космические аппараты, находящиеся на геостационарной орбите. Это высота над поверхностью Земли более 30 тысяч километров", - рассказал Аношко.Говоря об объектах в воздушном пространстве, гендиректор отметил, что, фактически, станции СПРН России видят любую цель, находящуюся над горизонтом."Речь в том числе идет об аэродинамических объектах, например, самолетах, а также о гиперзвуковых аппаратах. Вопрос в том, какого размера цель и на какой дальности нам необходимо ее сопровождать", - сказал он.Российская СПРН решает задачи получения траекторных данных для формирования предупреждения о ракетном нападении на пункты государственного и военного управления. Наземный эшелон состоит из станций типа "Воронеж". Они создают вокруг территории РФ сплошное радиолокационное поле для отслеживания баллистических целей.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210214/bezopasnost-1597411300.html

https://ria.ru/20200703/1573821472.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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безопасность, рти системы, россия, форум "армия — 2021"