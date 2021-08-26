https://ria.ru/20210826/beslan-1747307307.html

В Беслане создадут культурно-патриотический центр

В Беслане создадут культурно-патриотический центр - РИА Новости, 26.08.2021

В Беслане создадут культурно-патриотический центр

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжения, согласно которым выделены средства на реконструкцию дорог и создание культурно-патриотического в... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T11:13

2021-08-26T11:13

2021-08-26T11:15

общество

беслан

михаил мишустин

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжения, согласно которым выделены средства на реконструкцию дорог и создание культурно-патриотического в Беслане, сообщает пресс-служба правительства."Федеральный центр окажет помощь в создании международного культурно-патриотического центра профилактики терроризма в Беслане. Распоряжение о выделении на эти цели 75 миллионов рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что центр создадут на базе школы №1, захваченной террористами в 2004 году. Проектом предусмотрена реставрация здания, которое теперь является памятником культурного наследия."Перед реставраторами стоит задача сохранить следы трагических событий, поэтому внутренние помещения не будут полностью восстановлены. Чтобы остановить дальнейшее разрушение стен, специалисты проведут консервацию. В помещении актового зала оборудуют проекционный зал с местами для зрителей. Здесь в постоянном режиме будут транслироваться документальные хроники", - добавляется в сообщении.Кроме того, в классах будет расположена экспозиция, рассказывающая о трагедии. Еще часть помещений отдадут под выставку, посвящённую крупнейшим терактам в мире. Подчеркивается, что выделенные средства помогут завершить строительство центра до конца 2022 года и обеспечат его готовность на 30% в 2021 году."Председатель правительства также подписал распоряжение о выделении свыше 75,3 миллиона рублей на реконструкцию дорог в Беслане. Деньги, в частности, пойдут на ремонт трёх городских улиц – Ленина, Кооперативной и Широкой. На них заменят дорожное полотно, расширят тротуары, обновят бордюры и дорожные знаки. Всего будет отремонтировано 2,2 километра улично-дорожной сети. Работы завершат до конца 2021 года", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210615/beslan-1737113187.html

https://ria.ru/20200901/beslan-1576549265.html

беслан

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общество, беслан, михаил мишустин