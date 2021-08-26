Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210826/beschelovechnost-1747275360.html
Представитель талибов обвинил Запад в бесчеловечности
Представитель талибов обвинил Запад в бесчеловечности - РИА Новости, 26.08.2021
Представитель талибов обвинил Запад в бесчеловечности
Представитель движения "Талибан"* (запрещено в России как террористическое) Забиулла Муджахид пожаловался, что западные страны вместе со своими гражданами... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T00:34
2021-08-26T05:02
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150875/90/1508759053_0:149:3112:1900_1920x0_80_0_0_af21ae4855ef96aee58b47798c6d262b.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Представитель движения "Талибан"* (запрещено в России как террористическое) Забиулла Муджахид пожаловался, что западные страны вместе со своими гражданами эвакуируют из Афганистана местных квалифицированных специалистов.Он заявил, что талибы не преследуют бывших переводчиков и других афганцев, которые работали на США, и отметил, что на родине этим людям ничего не угрожает.Ранее Муджахид заявил, что США не должны побуждать афганскую элиту уезжать из страны.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов по площади и населению. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Сейчас все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируют талибы. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.*Террористическая организация, запрещенная в России
https://radiosputnik.ria.ru/20210825/lavrov-1747215358.html
сша
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/150875/90/1508759053_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_094803a406003918c3840565a82e2abc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, талибан, афганистан
00:34 26.08.2021 (обновлено: 05:02 26.08.2021)
 
Представитель талибов обвинил Запад в бесчеловечности

Представитель талибов Муджахид обвинил Запад в бесчеловечности из-за эвакуации ценных специалистов

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Представитель движения "Талибан"* (запрещено в России как террористическое) Забиулла Муджахид пожаловался, что западные страны вместе со своими гражданами эвакуируют из Афганистана местных квалифицированных специалистов.
"Они не должны вмешиваться в дела нашей страны и забирать человеческие ресурсы: врачей, преподавателей, других нужных людей... В Америке они могут стать посудомойщиками или поварами. Это бесчеловечно", - сказал Муджахид в интервью New York Times.
Он заявил, что талибы не преследуют бывших переводчиков и других афганцев, которые работали на США, и отметил, что на родине этим людям ничего не угрожает.
Ранее Муджахид заявил, что США не должны побуждать афганскую элиту уезжать из страны.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов по площади и населению. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Сейчас все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируют талибы. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром европейских и международных дел Австрии Александром Шалленбергом в Вене - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
Вчера, 16:11В мире
Лавров рассказал, какие выводы могут сделать в США после Афганистана
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанАфганистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:35В Германии предупредили о росте террористической угрозы в Афганистане
14:33На Украине попросили продлить транзит российского газа хотя бы до 2034 года
14:27В Подмосковье в ДТП с двумя "газелями" погиб мужчина
14:27Мосгорсуд отказался рассматривать вопрос о выдворении Уилана
14:26Кириенко призвал развивать инфраструктуру наукоградов России
14:22США и союзники эвакуировали из Афганистана свыше 95 тысяч человек
14:17В Москве задержали организаторов ячейки "Свидетелей Иеговы"*
14:17Борьба с природными пожарами в Якутии близка к завершению, заявили в МЧС
14:15В Уфе полицейские спасли ребенка, гулявшего по карнизу балкона
14:11Физики впервые наблюдали перемещения атомов в молекулах воды
14:06Twitter не оплатил наложенный в 2020 году штраф, заявили в Роскомнадзоре
14:02Суд оштрафовал Facebook на 15 миллионов рублей
13:57Путин одобрил идею создания музея и пантеона в Беслане
13:56Суд оштрафовал WhatsApp на четыре миллиона рублей
13:55Число природных пожаров в Свердловской области выросло до 60
13:53Суд оштрафовал Twitter на 17 миллионов рублей
13:48Путин призвал решить вопрос с качеством воды в Северной Осетии
13:48Миронов призвал вернуть смертную казнь для террористов и убийц детей
13:45ЕР, "Коммунисты России" и "Родина" обсудили борьбу с коронавирусом
13:39В ДНР предрекли исчезновение Украины
Лента новостейМолния