https://ria.ru/20210826/beschelovechnost-1747275360.html

Представитель талибов обвинил Запад в бесчеловечности

Представитель талибов обвинил Запад в бесчеловечности - РИА Новости, 26.08.2021

Представитель талибов обвинил Запад в бесчеловечности

Представитель движения "Талибан"* (запрещено в России как террористическое) Забиулла Муджахид пожаловался, что западные страны вместе со своими гражданами... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T00:34

2021-08-26T00:34

2021-08-26T05:02

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

талибан

афганистан

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Представитель движения "Талибан"* (запрещено в России как террористическое) Забиулла Муджахид пожаловался, что западные страны вместе со своими гражданами эвакуируют из Афганистана местных квалифицированных специалистов.Он заявил, что талибы не преследуют бывших переводчиков и других афганцев, которые работали на США, и отметил, что на родине этим людям ничего не угрожает.Ранее Муджахид заявил, что США не должны побуждать афганскую элиту уезжать из страны.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов по площади и населению. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Сейчас все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируют талибы. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://radiosputnik.ria.ru/20210825/lavrov-1747215358.html

сша

афганистан

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в мире, сша, талибан, афганистан