00:34 26.08.2021 (обновлено: 05:02 26.08.2021)
Представитель талибов обвинил Запад в бесчеловечности
Представитель талибов Муджахид обвинил Запад в бесчеловечности из-за эвакуации ценных специалистов
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Представитель движения "Талибан"* (запрещено в России как террористическое) Забиулла Муджахид пожаловался, что западные страны вместе со своими гражданами эвакуируют из Афганистана местных квалифицированных специалистов.
"Они не должны вмешиваться в дела нашей страны и забирать человеческие ресурсы: врачей, преподавателей, других нужных людей... В Америке они могут стать посудомойщиками или поварами. Это бесчеловечно", - сказал Муджахид в интервью New York Times.
Он заявил, что талибы не преследуют бывших переводчиков и других афганцев, которые работали на США, и отметил, что на родине этим людям ничего не угрожает.
Ранее Муджахид заявил, что США не должны побуждать афганскую элиту уезжать из страны.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов по площади и населению. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Сейчас все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируют талибы. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.
*Террористическая организация, запрещенная в России