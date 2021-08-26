https://ria.ru/20210826/avtomobil-1747373618.html

В Новой Москве автомобиль сбил ребенка на самокате

В Новой Москве автомобиль сбил ребенка на самокате - РИА Новости, 26.08.2021

В Новой Москве автомобиль сбил ребенка на самокате

В Новой Москве 10-летний мальчик, ехавший на самокате по пешеходному переходу, был сбит автомобилем, у него сотрясение головного мозга и ушиб живота, сообщили в РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T16:31

2021-08-26T16:31

2021-08-26T16:31

происшествия

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. В Новой Москве 10-летний мальчик, ехавший на самокате по пешеходному переходу, был сбит автомобилем, у него сотрясение головного мозга и ушиб живота, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД."По предварительным данным, в районе поселения Первомайское водитель автомобиля "Ниссан" совершил наезд на ребенка, который на самокате переезжал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", - говорится в сообщении.У 10-летнего мальчика предварительный диагноз "сотрясение головного мозга и ушиб живота", он госпитализирован, начата проверка.

https://ria.ru/20210826/dtp-1747346199.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дтп, авто, новая москва, россия