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В Новой Москве автомобиль сбил ребенка на самокате
В Новой Москве автомобиль сбил ребенка на самокате - РИА Новости, 26.08.2021
В Новой Москве автомобиль сбил ребенка на самокате
В Новой Москве 10-летний мальчик, ехавший на самокате по пешеходному переходу, был сбит автомобилем, у него сотрясение головного мозга и ушиб живота, сообщили в РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T16:31
2021-08-26T16:31
2021-08-26T16:31
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. В Новой Москве 10-летний мальчик, ехавший на самокате по пешеходному переходу, был сбит автомобилем, у него сотрясение головного мозга и ушиб живота, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД."По предварительным данным, в районе поселения Первомайское водитель автомобиля "Ниссан" совершил наезд на ребенка, который на самокате переезжал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", - говорится в сообщении.У 10-летнего мальчика предварительный диагноз "сотрясение головного мозга и ушиб живота", он госпитализирован, начата проверка.
https://ria.ru/20210826/dtp-1747346199.html
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происшествия, дтп, авто, новая москва, россия
В Новой Москве автомобиль сбил ребенка на самокате
ГИБДД: на пешеходном переходе в Новой Москве автомобиль сбил десятилетнего мальчика на самокате