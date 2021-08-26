https://ria.ru/20210826/armeniya-1747310211.html
Парламент Армении одобрил программу нового правительства
Парламент Армении одобрил программу нового правительства - РИА Новости, 26.08.2021
Парламент Армении одобрил программу нового правительства
Парламент Армении на заседании в четверг одобрил программу нового правительства, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T11:27
2021-08-26T11:27
2021-08-26T11:27
в мире
армения
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никол пашинян
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ЕРЕВАН, 26 авг – РИА Новости. Парламент Армении на заседании в четверг одобрил программу нового правительства, передает корреспондент РИА Новости."За принятие программы проголосовали 70 депутатов (из 107 парламентариев – ред.)", - сказал спикер парламента Ален Симонян. Оппозиция в голосовании не участвовала и во время заключительного выступления премьера Никола Пашиняна покинула зал заседаний.Обсуждения программы, начавшиеся во вторник, периодически прерывались потасовками между оппозиционными и провластными депутатами.Кабмин был полностью сформирован 19 августа. Программа была одобрена за день до этого и позднее направлена в парламент. Согласно документу, целевыми экономическими показателями для правительства до 2026 года является обеспечение минимального годового роста ВВП в 7%, а при благоприятных внешнеэкономических условиях – 9%. Фонд зарплаты и приравненных к ним выплат негосударственных сфер формального сектора планируется довести до 25% ВВП, сократить уровень безработицы до 10% и ниже.Программой предусматривается приравнять размеры минимальной и средней пенсий к стоимости продовольственной и потребительской корзин соответственно. Планируется довести минимальную зарплату до 85 тысяч драмов (порядка 175 долларов), ликвидировать крайнюю бедность.В документе указывается, что Армения продолжит укреплять и расширять союзнические отношения и стратегическое партнерство с РФ по всем направлениям двустороннего сотрудничества, в том числе в военно-технической, экономической, энергетической, транспортной, гуманитарной, культурной сферах. Отмечается, что будут предприняты шаги по активизации армяно-российского политического диалога на высшем уровне, углублению отношений с РФ в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и других многосторонних форматов.Правительство обещает модернизировать армию, усилить пограничные войска и расширить зону их ответственности. Среди планов кабмина – создание Службы внешней разведки. Сейчас разведывательной деятельностью занимается подразделение Службы национальной безопасности.
https://ria.ru/20210825/armeniya-1747166835.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Депутата правящей партии Армении закидали бутылками во время заседания
Оппозиционные и провластные депутаты подрались в среду в парламенте Армении, передает корреспондент РИА Новости.
2021-08-26T11:27
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, армения, одкб, снг, евразийский экономический союз, никол пашинян, россия
Парламент Армении одобрил программу нового правительства
Парламент Армении одобрил программу нового правительства, оппозиция в голосовании не участвовала
ЕРЕВАН, 26 авг – РИА Новости. Парламент Армении на заседании в четверг одобрил программу нового правительства, передает корреспондент РИА Новости.
"За принятие программы проголосовали 70 депутатов (из 107 парламентариев – ред.)", - сказал спикер парламента Ален Симонян. Оппозиция в голосовании не участвовала и во время заключительного выступления премьера Никола Пашиняна
покинула зал заседаний.
Обсуждения программы, начавшиеся во вторник, периодически прерывались потасовками между оппозиционными и провластными депутатами.
Кабмин был полностью сформирован 19 августа. Программа была одобрена за день до этого и позднее направлена в парламент. Согласно документу, целевыми экономическими показателями для правительства до 2026 года является обеспечение минимального годового роста ВВП в 7%, а при благоприятных внешнеэкономических условиях – 9%. Фонд зарплаты и приравненных к ним выплат негосударственных сфер формального сектора планируется довести до 25% ВВП, сократить уровень безработицы до 10% и ниже.
Программой предусматривается приравнять размеры минимальной и средней пенсий к стоимости продовольственной и потребительской корзин соответственно. Планируется довести минимальную зарплату до 85 тысяч драмов (порядка 175 долларов), ликвидировать крайнюю бедность.
В документе указывается, что Армения
продолжит укреплять и расширять союзнические отношения и стратегическое партнерство с РФ
по всем направлениям двустороннего сотрудничества, в том числе в военно-технической, экономической, энергетической, транспортной, гуманитарной, культурной сферах. Отмечается, что будут предприняты шаги по активизации армяно-российского политического диалога на высшем уровне, углублению отношений с РФ в рамках ЕАЭС
, ОДКБ
, СНГ
и других многосторонних форматов.
Правительство обещает модернизировать армию, усилить пограничные войска и расширить зону их ответственности. Среди планов кабмина – создание Службы внешней разведки. Сейчас разведывательной деятельностью занимается подразделение Службы национальной безопасности.