https://ria.ru/20210826/armeniya-1747310211.html

Парламент Армении одобрил программу нового правительства

Парламент Армении одобрил программу нового правительства - РИА Новости, 26.08.2021

Парламент Армении одобрил программу нового правительства

Парламент Армении на заседании в четверг одобрил программу нового правительства, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T11:27

2021-08-26T11:27

2021-08-26T11:27

в мире

армения

одкб

снг

евразийский экономический союз

никол пашинян

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569912300_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_6be1197c439c9202bfa59eb7e30de743.jpg

ЕРЕВАН, 26 авг – РИА Новости. Парламент Армении на заседании в четверг одобрил программу нового правительства, передает корреспондент РИА Новости."За принятие программы проголосовали 70 депутатов (из 107 парламентариев – ред.)", - сказал спикер парламента Ален Симонян. Оппозиция в голосовании не участвовала и во время заключительного выступления премьера Никола Пашиняна покинула зал заседаний.Обсуждения программы, начавшиеся во вторник, периодически прерывались потасовками между оппозиционными и провластными депутатами.Кабмин был полностью сформирован 19 августа. Программа была одобрена за день до этого и позднее направлена в парламент. Согласно документу, целевыми экономическими показателями для правительства до 2026 года является обеспечение минимального годового роста ВВП в 7%, а при благоприятных внешнеэкономических условиях – 9%. Фонд зарплаты и приравненных к ним выплат негосударственных сфер формального сектора планируется довести до 25% ВВП, сократить уровень безработицы до 10% и ниже.Программой предусматривается приравнять размеры минимальной и средней пенсий к стоимости продовольственной и потребительской корзин соответственно. Планируется довести минимальную зарплату до 85 тысяч драмов (порядка 175 долларов), ликвидировать крайнюю бедность.В документе указывается, что Армения продолжит укреплять и расширять союзнические отношения и стратегическое партнерство с РФ по всем направлениям двустороннего сотрудничества, в том числе в военно-технической, экономической, энергетической, транспортной, гуманитарной, культурной сферах. Отмечается, что будут предприняты шаги по активизации армяно-российского политического диалога на высшем уровне, углублению отношений с РФ в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и других многосторонних форматов.Правительство обещает модернизировать армию, усилить пограничные войска и расширить зону их ответственности. Среди планов кабмина – создание Службы внешней разведки. Сейчас разведывательной деятельностью занимается подразделение Службы национальной безопасности.

https://ria.ru/20210825/armeniya-1747166835.html

армения

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Депутата правящей партии Армении закидали бутылками во время заседания Оппозиционные и провластные депутаты подрались в среду в парламенте Армении, передает корреспондент РИА Новости. 2021-08-26T11:27 true PT0M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, армения, одкб, снг, евразийский экономический союз, никол пашинян, россия