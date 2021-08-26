https://ria.ru/20210826/arktika-1747369125.html

Шойгу рассказал об исследованиях Северного флота в Арктике

Шойгу рассказал об исследованиях Северного флота в Арктике - РИА Новости, 26.08.2021

Шойгу рассказал об исследованиях Северного флота в Арктике

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Северный флот провёл важные исследования в Арктике в рамках совместных проектов с Русским географическим обществом... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T16:13

2021-08-26T16:13

2021-08-26T16:17

сергей шойгу

русское географическое общество

космос - риа наука

арктика

карское море

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728034205_0:50:2673:1554_1920x0_80_0_0_c0b655c6f101211a5a429138fd57b70a.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Северный флот провёл важные исследования в Арктике в рамках совместных проектов с Русским географическим обществом (РГО)."Совместно с Русским географическим обществом Северный флот осуществляет комплексную экспедицию "Помни войну" и планирует в текущем году провести очередной этап историко-культурного проекта "Главный фасад России. История, события, люди"", - сказал Шойгу на коллегии Минобороны России в четверг.По его словам, "в рамках этих мероприятий проводятся важные исследования в акваториях Баренцева, Белого и Карского морей, а также масштабная работа по реконструкции маршрутов первых исследователей Новой Земли".Совместные инициативы Северного флота и РГО по исследованию Арктики будут продолжены, сказал министр.

https://ria.ru/20210826/pushka-1747362000.html

арктика

карское море

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, русское географическое общество, космос - риа наука, арктика, карское море, россия