https://ria.ru/20210826/arktika-1747369125.html
Шойгу рассказал об исследованиях Северного флота в Арктике
Шойгу рассказал об исследованиях Северного флота в Арктике - РИА Новости, 26.08.2021
Шойгу рассказал об исследованиях Северного флота в Арктике
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Северный флот провёл важные исследования в Арктике в рамках совместных проектов с Русским географическим обществом... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T16:13
2021-08-26T16:13
2021-08-26T16:17
сергей шойгу
русское географическое общество
космос - риа наука
арктика
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Северный флот провёл важные исследования в Арктике в рамках совместных проектов с Русским географическим обществом (РГО)."Совместно с Русским географическим обществом Северный флот осуществляет комплексную экспедицию "Помни войну" и планирует в текущем году провести очередной этап историко-культурного проекта "Главный фасад России. История, события, люди"", - сказал Шойгу на коллегии Минобороны России в четверг.По его словам, "в рамках этих мероприятий проводятся важные исследования в акваториях Баренцева, Белого и Карского морей, а также масштабная работа по реконструкции маршрутов первых исследователей Новой Земли".Совместные инициативы Северного флота и РГО по исследованию Арктики будут продолжены, сказал министр.
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сергей шойгу, русское географическое общество, космос - риа наука, арктика, карское море, россия
16:13 26.08.2021 (обновлено: 16:17 26.08.2021)
Шойгу рассказал об исследованиях Северного флота в Арктике
Министр обороны Шойгу: Северный флот провел важные исследования в Арктике