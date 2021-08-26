https://ria.ru/20210826/afganistan-1747363446.html

Россия выполнила все запросы на эвакуацию из Афганистана, заявил посол

Россия выполнила все запросы на эвакуацию из Афганистана, заявил посол - РИА Новости, 26.08.2021

Россия выполнила все запросы на эвакуацию из Афганистана, заявил посол

Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что на данный момент все заявки к России на вывоз граждан удовлетворены, если будут еще, то их рассмотрят. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T15:45

2021-08-26T15:45

2021-08-26T15:45

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что на данный момент все заявки к России на вывоз граждан удовлетворены, если будут еще, то их рассмотрят."Все заявки удовлетворены. Если еще будут желающие, если еще подкопятся, то будем думать, как помогать", - заявил Жирнов телеканалу "Россия 24".По его словам, с помощью России были вывезены граждане стран ОДКБ, порядка 38 человек. "При том, что называется, "с доставкой на дом", то есть там были сделаны специальные посадки самолета в их странах, чтобы потом они не делали круг обратно из России", - заявил посол.Минобороны в среду сообщило, что по поручению президента РФ Владимира Путина организована эвакуация из Афганистана более 500 граждан России, стран ОДКБ и Украины. Четыре самолета с эвакуированными в четверг прилетели на аэродром Чкаловский.В первой декаде августа талибы талибами (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранцев и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210826/student-1747363006.html

https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html

сша

афганистан

россия

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в мире, сша, талибан, афганистан, владимир путин, одкб, нато, россия, дмитрий жирнов