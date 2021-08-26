15:31 26.08.2021 (обновлено: 15:38 26.08.2021)
Посол в Кабуле объяснил, почему россиян вывозят из Афганистана
Посол Жирнов: россиян вывозят из Афганистана не из-за действий талибов, а из-за приостановки рейсов
© РИА НовостиРоссийские военные вывозят россиян и граждан соседних стран из Афганистана
© РИА Новости
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Граждан России вывозят из Афганистана не из-за действий движения "Талибан"*, а из-за приостановки рейсов из этой страны, заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.
"Это не из-за талибов. Это, скорее, эвакуация из-за того, что временно прервались все рейсы", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранцев и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.
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