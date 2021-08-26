https://ria.ru/20210826/afganistan-1747360056.html

В российской дипмиссии в Кабуле все хорошо, заявил посол в Афганистане

В российской дипмиссии в Кабуле все хорошо, заявил посол в Афганистане - РИА Новости, 26.08.2021

В российской дипмиссии в Кабуле все хорошо, заявил посол в Афганистане

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов сообщил, что в российской дипмиссии все хорошо, кроме того, что забыли полить цветы и они все завяли. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T15:30

2021-08-26T15:30

2021-08-26T15:30

в мире

сша

талибан

афганистан

нато

россия

дмитрий жирнов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740912363_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_652cc0e7ebf07c40f7d8ffb52ca2dbbf.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов сообщил, что в российской дипмиссии все хорошо, кроме того, что забыли полить цветы и они все завяли."Последние три дня все наши сотрудники занимались организацией вывоза российских граждан и согласованием соответствующих вопросов с талибами (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ - ред.), и у нас в посольстве забыли полить цветы. И они все завяли. В остальном все хорошо", - сказал Жирнов в эфире телеканала "Россия 24".В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранцев и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.* Террористическая организация, запрещена в России.

https://ria.ru/20210826/afganistan-1747357423.html

https://ria.ru/20210826/afganistan-1747351676.html

сша

афганистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, талибан, афганистан, нато, россия, дмитрий жирнов