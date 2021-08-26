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В российской дипмиссии в Кабуле все хорошо, заявил посол в Афганистане
В российской дипмиссии в Кабуле все хорошо, заявил посол в Афганистане - РИА Новости, 26.08.2021
В российской дипмиссии в Кабуле все хорошо, заявил посол в Афганистане
Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов сообщил, что в российской дипмиссии все хорошо, кроме того, что забыли полить цветы и они все завяли. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T15:30
2021-08-26T15:30
2021-08-26T15:30
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов сообщил, что в российской дипмиссии все хорошо, кроме того, что забыли полить цветы и они все завяли."Последние три дня все наши сотрудники занимались организацией вывоза российских граждан и согласованием соответствующих вопросов с талибами (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ - ред.), и у нас в посольстве забыли полить цветы. И они все завяли. В остальном все хорошо", - сказал Жирнов в эфире телеканала "Россия 24".В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранцев и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.* Террористическая организация, запрещена в России.
https://ria.ru/20210826/afganistan-1747357423.html
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в мире, сша, талибан, афганистан, нато, россия, дмитрий жирнов
В российской дипмиссии в Кабуле все хорошо, заявил посол в Афганистане
Посол России в Афганистане Жирнов: в дипмиссии все хорошо, только цветы завяли