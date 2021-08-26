https://ria.ru/20210826/afganistan-1747357423.html
Всех желающих покинуть Афганистан россиян эвакуировали, сообщил посол
Всех желающих покинуть Афганистан россиян эвакуировали, сообщил посол - РИА Новости, 26.08.2021
Всех желающих покинуть Афганистан россиян эвакуировали, сообщил посол
В Афганистане остается около 100 россиян, которые не выражали желания уезжать, заявил посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T15:18
2021-08-26T15:18
2021-08-26T15:18
захват власти в афганистане талибами
в мире
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талибан
афганистан
нато
россия
дмитрий жирнов
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. В Афганистане остается около 100 россиян, которые не выражали желания уезжать, заявил посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов."Наверное, порядка ста человек или больше – остается. Они пока не озвучивали своего коллективного желания уезжать", - заявил посол в эфире телеканала "Россия 24".В первой декаде августа талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранцев и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.* Запрещенное в России террористическое движение
https://ria.ru/20210826/afganistan-1747351245.html
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в мире, сша, талибан, афганистан, нато, россия, дмитрий жирнов
Всех желающих покинуть Афганистан россиян эвакуировали, сообщил посол
Посол в Кабуле Жирнов: в Афганистане остались около ста россиян, которые не не захотели уезжать