Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210826/afganistan-1747351676.html
Российский посол рассказал о взаимодействии с талибами
Российский посол рассказал о взаимодействии с талибами - РИА Новости, 26.08.2021
Российский посол рассказал о взаимодействии с талибами
Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что талибы (движение "Талибан"*) проявили "очень хорошее взаимодействие" при организации вывоза граждан РФ из... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T14:55
2021-08-26T15:18
в мире
афганистан
захват власти в афганистане талибами
сша
талибан
нато
россия
дмитрий жирнов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747327955_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_2bb1348f7e9134667355c41f1fd8b777.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что талибы (движение "Талибан"*) проявили "очень хорошее взаимодействие" при организации вывоза граждан РФ из Афганистана."Все текущие вопросы решаем, очень хорошее взаимодействие с талибами состоялось по организации вывоза росграждан", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Он также добавил, что в кабульском аэропорту "бардак": "американцы там реально не могут ничего обеспечить, у них там жертвы, порядка 50 что-ли уже погибло человек обычных", - подчеркнул посол.Он отметил, что Россия не могла себе такого позволить и занялась эвакуацией граждан. "Естественно, мы такого не могли себе позволить, поэтому наше посольство превратили в подобие такого таможенного терминала и паспортного контроля, собрали росграждан у себя здесь", - добавил посол.В первой декаде августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранцев и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.* "Талибан" - террористическая организация, запрещена в России.
https://ria.ru/20210826/posol-1747356278.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210826/taliban-1747335443.html
афганистан
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747327955_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_544207af1fd6fbc502f1020bac01d833.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, афганистан, сша, талибан, нато, россия, дмитрий жирнов
14:55 26.08.2021 (обновлено: 15:18 26.08.2021)
 
Российский посол рассказал о взаимодействии с талибами

Посол: талибы проявили хорошее взаимодействие при вывозе россиян из Афганистана

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Donald R. AllenОчередь на посадку в самолет C-17 Globemaster III ВВС США во время эвакуации в аэропорту Кабула
Очередь на посадку в самолет C-17 Globemaster III ВВС США во время эвакуации в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Donald R. Allen
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что талибы (движение "Талибан"*) проявили "очень хорошее взаимодействие" при организации вывоза граждан РФ из Афганистана.
"Все текущие вопросы решаем, очень хорошее взаимодействие с талибами состоялось по организации вывоза росграждан", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Посольство РФ в Кабуле - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
Вчера, 15:12Захват власти в Афганистане талибами
Посол России в Кабуле рассказал о диалоге с талибами
Он также добавил, что в кабульском аэропорту "бардак": "американцы там реально не могут ничего обеспечить, у них там жертвы, порядка 50 что-ли уже погибло человек обычных", - подчеркнул посол.
Он отметил, что Россия не могла себе такого позволить и занялась эвакуацией граждан. "Естественно, мы такого не могли себе позволить, поэтому наше посольство превратили в подобие такого таможенного терминала и паспортного контроля, собрали росграждан у себя здесь", - добавил посол.
В первой декаде августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранцев и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.
* "Талибан" - террористическая организация, запрещена в России.
Боевики Талибана* с флагом во время патрулирования Кабула - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
Вчера, 13:28В мире
Песков ответил на вопрос о возможности признания "Талибана"* Россией
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреАфганистанСШАТалибанНАТОРоссияДмитрий Жирнов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:36Шесть пострадавших при взрывах в Казахстане находятся в тяжелом состоянии
05:13Взрывы на складах боеприпасов на юге Казахстана прекратились
05:00В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в жилом доме
04:27NBC: США "оценили" одного из лидеров "Талибана"* в пять миллионов долларов
04:10Биолог рассказала, что будет, если ввести вакцину больному COVID-19
04:10Кулеба солгал об эвакуации россиян из Афганистана
04:04В России предложили создать корабельные беспилотники на базе циклолетов
03:59ВМС США испытали вторую ступень двигателя гиперзвуковой ракеты
03:38WSJ: число жертв взрывов в аэропорту Кабула превысило 100 человек
03:26"Роскосмос" прокомментировал инициативу Аксенова об оценке плохих дорог
03:20Названы города-миллионники с максимально доступными школами
03:17СПРН России засекла за полугодие 28 пусков зарубежных баллистических ракет
03:17Юрист предупредила, за что могут оштрафовать велосипедистов
03:15Россия запустит следующую космическую обсерваторию после 2025 года
03:12Россиянам дали 14 советов, как защититься от мошенников
03:10"Рособоронэкспорт" ждет решения Индии о приобретении истребителя Checkmate
03:04В Крыму назвали главного организатора водной блокады
02:45В Екатеринбурге загорелась многоэтажка, есть погибшие
02:37Посол России в США прокомментировал взрывы в Афганистане
02:18На севере Москвы автомобиль врезался в остановку
Лента новостейМолния