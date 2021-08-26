14:55 26.08.2021 (обновлено: 15:18 26.08.2021)
Российский посол рассказал о взаимодействии с талибами
Посол: талибы проявили хорошее взаимодействие при вывозе россиян из Афганистана
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Donald R. AllenОчередь на посадку в самолет C-17 Globemaster III ВВС США во время эвакуации в аэропорту Кабула
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что талибы (движение "Талибан"*) проявили "очень хорошее взаимодействие" при организации вывоза граждан РФ из Афганистана.
"Все текущие вопросы решаем, очень хорошее взаимодействие с талибами состоялось по организации вывоза росграждан", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Он также добавил, что в кабульском аэропорту "бардак": "американцы там реально не могут ничего обеспечить, у них там жертвы, порядка 50 что-ли уже погибло человек обычных", - подчеркнул посол.
Он отметил, что Россия не могла себе такого позволить и занялась эвакуацией граждан. "Естественно, мы такого не могли себе позволить, поэтому наше посольство превратили в подобие такого таможенного терминала и паспортного контроля, собрали росграждан у себя здесь", - добавил посол.
В первой декаде августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранцев и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.
* "Талибан" - террористическая организация, запрещена в России.