14:35 26.08.2021 (обновлено: 14:37 26.08.2021)
В Германии предупредили о росте террористической угрозы в Афганистане
Министр обороны Германии предупредила о росте террористической угрозы в Афганистане
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Donald R. AllenОчередь на посадку в самолет C-17 Globemaster III ВВС США во время эвакуации в аэропорту Кабула
БЕРЛИН, 26 авг - РИА Новости. Военная операция ФРГ по эвакуации людей из Афганистана вступила в "самую опасную фазу", террористические угрозы в последние дни "существенно выросли", заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
"Мы находится в наиболее хаотичной, опасной и чувствительной фазе (операции). Мы знаем, что террористические угрозы существенно выросли, они стали более конкретными", - заявила министр на пресс-конференции в четверг.
Она напомнила, что МИД ФРГ рекомендовал тем, кто планирует покинуть Афганистан, не добираться до аэропорта Кабула самостоятельно. "Это соответствует предостережениям, которые дают власти США, Австралии и Великобритании своим гражданам. Это означает, что наши возможности по вывозу людей, прилету наших самолетов, сокращаются. Поэтому мы работаем над эвакуацией тех, у кого есть возможность в таких условиях покинуть страну", - добавила Крамп-Карренбауэр.
Она добавила, что первая, военная фаза эвакуации вскоре закончится из-за вывода американских войск из Афганистана. По ее словам, после этого наступит "дипломатическая" фаза, для этого ведутся переговоры с различными вовлеченными сторонами.
По данным минобороны, Германия на сегодняшний день вывезла из Афганистана 5,2 тысячи человек из 45 стран, среди них 4,2 тысячи афганских граждан, 550 граждан ФРГ.
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