https://ria.ru/20210826/afganistan-1747347460.html

В Германии предупредили о росте террористической угрозы в Афганистане

В Германии предупредили о росте террористической угрозы в Афганистане - РИА Новости, 26.08.2021

В Германии предупредили о росте террористической угрозы в Афганистане

Военная операция ФРГ по эвакуации людей из Афганистана вступила в "самую опасную фазу", террористические угрозы в последние дни "существенно выросли", заявила... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T14:35

2021-08-26T14:35

2021-08-26T14:37

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БЕРЛИН, 26 авг - РИА Новости. Военная операция ФРГ по эвакуации людей из Афганистана вступила в "самую опасную фазу", террористические угрозы в последние дни "существенно выросли", заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр."Мы находится в наиболее хаотичной, опасной и чувствительной фазе (операции). Мы знаем, что террористические угрозы существенно выросли, они стали более конкретными", - заявила министр на пресс-конференции в четверг.Она напомнила, что МИД ФРГ рекомендовал тем, кто планирует покинуть Афганистан, не добираться до аэропорта Кабула самостоятельно. "Это соответствует предостережениям, которые дают власти США, Австралии и Великобритании своим гражданам. Это означает, что наши возможности по вывозу людей, прилету наших самолетов, сокращаются. Поэтому мы работаем над эвакуацией тех, у кого есть возможность в таких условиях покинуть страну", - добавила Крамп-Карренбауэр.Она добавила, что первая, военная фаза эвакуации вскоре закончится из-за вывода американских войск из Афганистана. По ее словам, после этого наступит "дипломатическая" фаза, для этого ведутся переговоры с различными вовлеченными сторонами.По данным минобороны, Германия на сегодняшний день вывезла из Афганистана 5,2 тысячи человек из 45 стран, среди них 4,2 тысячи афганских граждан, 550 граждан ФРГ.

https://ria.ru/20210826/kabul-1747315494.html

https://ria.ru/20210825/afganistan-1747185445.html

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в мире, сша, афганистан, великобритания, мид германии, аннегрет крамп-карренбауэр