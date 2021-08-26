Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
В мире
https://ria.ru/20210826/afganistan-1747347460.html
В Германии предупредили о росте террористической угрозы в Афганистане
В Германии предупредили о росте террористической угрозы в Афганистане - РИА Новости, 26.08.2021
В Германии предупредили о росте террористической угрозы в Афганистане
Военная операция ФРГ по эвакуации людей из Афганистана вступила в "самую опасную фазу", террористические угрозы в последние дни "существенно выросли", заявила... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T14:35
2021-08-26T14:37
в мире
в мире
сша
афганистан
великобритания
мид германии
аннегрет крамп-карренбауэр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747327955_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_2bb1348f7e9134667355c41f1fd8b777.jpg
БЕРЛИН, 26 авг - РИА Новости. Военная операция ФРГ по эвакуации людей из Афганистана вступила в "самую опасную фазу", террористические угрозы в последние дни "существенно выросли", заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр."Мы находится в наиболее хаотичной, опасной и чувствительной фазе (операции). Мы знаем, что террористические угрозы существенно выросли, они стали более конкретными", - заявила министр на пресс-конференции в четверг.Она напомнила, что МИД ФРГ рекомендовал тем, кто планирует покинуть Афганистан, не добираться до аэропорта Кабула самостоятельно. "Это соответствует предостережениям, которые дают власти США, Австралии и Великобритании своим гражданам. Это означает, что наши возможности по вывозу людей, прилету наших самолетов, сокращаются. Поэтому мы работаем над эвакуацией тех, у кого есть возможность в таких условиях покинуть страну", - добавила Крамп-Карренбауэр.Она добавила, что первая, военная фаза эвакуации вскоре закончится из-за вывода американских войск из Афганистана. По ее словам, после этого наступит "дипломатическая" фаза, для этого ведутся переговоры с различными вовлеченными сторонами.По данным минобороны, Германия на сегодняшний день вывезла из Афганистана 5,2 тысячи человек из 45 стран, среди них 4,2 тысячи афганских граждан, 550 граждан ФРГ.
https://ria.ru/20210826/kabul-1747315494.html
https://ria.ru/20210825/afganistan-1747185445.html
сша
афганистан
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747327955_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_544207af1fd6fbc502f1020bac01d833.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, афганистан, великобритания, мид германии, аннегрет крамп-карренбауэр
14:35 26.08.2021 (обновлено: 14:37 26.08.2021)
 
В Германии предупредили о росте террористической угрозы в Афганистане

Министр обороны Германии предупредила о росте террористической угрозы в Афганистане

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Donald R. AllenОчередь на посадку в самолет C-17 Globemaster III ВВС США во время эвакуации в аэропорту Кабула
Очередь на посадку в самолет C-17 Globemaster III ВВС США во время эвакуации в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Donald R. Allen
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 26 авг - РИА Новости. Военная операция ФРГ по эвакуации людей из Афганистана вступила в "самую опасную фазу", террористические угрозы в последние дни "существенно выросли", заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
"Мы находится в наиболее хаотичной, опасной и чувствительной фазе (операции). Мы знаем, что террористические угрозы существенно выросли, они стали более конкретными", - заявила министр на пресс-конференции в четверг.
Подготовка к эвакуации в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
Вчера, 11:56Захват власти в Афганистане талибами
Минобороны Великобритании предупредило о теракте в аэропорту Кабула
Она напомнила, что МИД ФРГ рекомендовал тем, кто планирует покинуть Афганистан, не добираться до аэропорта Кабула самостоятельно. "Это соответствует предостережениям, которые дают власти США, Австралии и Великобритании своим гражданам. Это означает, что наши возможности по вывозу людей, прилету наших самолетов, сокращаются. Поэтому мы работаем над эвакуацией тех, у кого есть возможность в таких условиях покинуть страну", - добавила Крамп-Карренбауэр.
Она добавила, что первая, военная фаза эвакуации вскоре закончится из-за вывода американских войск из Афганистана. По ее словам, после этого наступит "дипломатическая" фаза, для этого ведутся переговоры с различными вовлеченными сторонами.
По данным минобороны, Германия на сегодняшний день вывезла из Афганистана 5,2 тысячи человек из 45 стран, среди них 4,2 тысячи афганских граждан, 550 граждан ФРГ.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
25 августа, 13:41
Афганистан может стать очагом терроризма, заявила Меркель
 
В миреВ миреСШААфганистанВеликобританияМИД ГерманииАннегрет Крамп-Карренбауэр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:36Шесть пострадавших при взрывах в Казахстане находятся в тяжелом состоянии
05:13Взрывы на складах боеприпасов на юге Казахстана прекратились
05:00В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в жилом доме
04:27NBC: США "оценили" одного из лидеров "Талибана"* в пять миллионов долларов
04:10Биолог рассказала, что будет, если ввести вакцину больному COVID-19
04:10Кулеба солгал об эвакуации россиян из Афганистана
04:04В России предложили создать корабельные беспилотники на базе циклолетов
03:59ВМС США испытали вторую ступень двигателя гиперзвуковой ракеты
03:38WSJ: число жертв взрывов в аэропорту Кабула превысило 100 человек
03:26"Роскосмос" прокомментировал инициативу Аксенова об оценке плохих дорог
03:20Названы города-миллионники с максимально доступными школами
03:17СПРН России засекла за полугодие 28 пусков зарубежных баллистических ракет
03:17Юрист предупредила, за что могут оштрафовать велосипедистов
03:15Россия запустит следующую космическую обсерваторию после 2025 года
03:12Россиянам дали 14 советов, как защититься от мошенников
03:10"Рособоронэкспорт" ждет решения Индии о приобретении истребителя Checkmate
03:04В Крыму назвали главного организатора водной блокады
02:45В Екатеринбурге загорелась многоэтажка, есть погибшие
02:37Посол России в США прокомментировал взрывы в Афганистане
02:18На севере Москвы автомобиль врезался в остановку
Лента новостейМолния